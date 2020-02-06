Российская фирма судится с партией Марин Ле Пен за невозврат кредита в 10 миллионов долларов

February 4, 2020 AGENCE FRANCE-PRESSE

MOSCOW (AFP) — Как свидетельствуют судебные документы, российская фирма подала в суд на французскую крайне правую партию Национальное объединение, главой которой является Марин Ле Пен, за неспособность погасить многомиллионный кредит.

Документы, размещенные на сайте Арбитражного суда Москвы, показывают, что компания по производству авиационных запчастей «Авиазапчасть» подала в суд на «Национальное объединение» за невозврат кредита в 10,1 млн. долл. США, предоставленный этой партии.

Уже не в первый раз финансовые операции партии Марин Ле Пен - крайне правого “Национального объединения” подвергаются тщательному рассмотрению. (AP file photo/Thibault Camus)

В 2014 году, партия, которая к тому времени несколько лет испытывала финансовые трудности, взяла кредит в Первом российско-чешском банке.

Иск о взыскании задолженности был подан в российский суд в декабре. Партия Ле Пен была уведомлена об этом в письме от 25 декабря, и первое слушание назначено на июнь

В 2019 году, после выплаты процентов, партия должна была сделать единовременный платеж в размере около 10 миллионов долларов.

Казначей партии Валлеран де Сен-Жюст заявил агентству Франс Пресс, что у партии «хорошие отношения» со своим кредитором Авиазапчастью.

О кредите он сказал: «Мы находимся в процессе его погашения».

Когда появились новости о кредите 2014 года, это вызвало слухи о том, что Кремль поддерживает партию Ле Пен, выступающую с критикой санкций Запада, введенных в отношении России за ее роль на Украине.

В марте 2016 года первоначальный кредит был передан российской фирме по прокату автомобилей Konti, это было сделано незадолго до того, как Первый чешско-российский банк перешел под внешнее управление и в конце концов был закрыт в июле того же года.

Государственное агентство по страхованию вкладов сообщило, что, в ноябре 2016 года, заем был передан компании Авиазапчасть.

Национальное объединение уже было в долгу в своем предыдущем воплощении в качестве Национального фронта, когда его возглавлял соучредитель Жан-Мари Ле Пен, отец нынешнего лидера. Марин Ле Пен взяла на себя руководство партией в 2011 году.

В 2018 году французские власти удержали 2,2 миллиона долларов государственных субсидий, обычно выплачиваемых политическим партиям, в ожидании расследования предполагаемого неправомерного использования средств ЕС.

Французские власти также преследуют партию, чтобы возместить почти 11,6 миллиона евро в качестве компенсации за ущерб и проценты за предполагаемое мошенничество и злоупотребление государственными деньгами во время парламентской избирательной кампании 2012 года.

Российский новостной сайт Open Media сообщает, что «Авиазапчасть» берет свое начало в предприятии советских времен. Помимо продажи российских авиационных запчастей в Азию и Африку, он также продает металлы для авиационно-космической промышленности в Индию и Сирию.

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