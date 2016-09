архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 21.09.16 23:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Hill”,

"US official wasn't there to answer Russian call on Syria strike" США - 20 сентября 2016 г. Американского чиновника не было на месте, чтобы ответить на звонок России об ударе в Сирии Getty Images Кристина Уонг Когда российский офицер вооруженных сил попытался проинформировать США в эти выходные, что их коалиция наносит удары по сирийским войскам, американского представителя для связи не оказалось на месте, сказал во вторник представитель армии США. "Был звонок от русских, который был, мне кажется, немного загадочным. Мы не были уверены, что они хотели сказать. Мы начали изучать это", - сказал полковник ВВС Дж.Т. Томас, представитель коалиции по вопросу войны против Исламского государства в Ираке и Сирии. "Они перезвонили и стали говорить более конкретно - "Эй, вы наносите удары по войскам режима", и в тот момент речь шла о минутах - менее пяти минут - за которые США позвонили, чтобы прекратить это, и атака прекратилась", - сказал Томас. Первый звонок от русских был сделан их представителю для связи в американском центре управления совместными действиями авиации (CAOC), координирующем воздушные удары коалиции в Сирии, но этого человека на тот момент не было на месте, сказал Томас. "Они попросили поговорить с их представителем по связи, а этого человека не было рядом с телефоном", - сказал он. "Они не ждали звонка". "То есть в центре CAOC есть ответственное лицо для приема этих звонков каждый день, и им пришлось пойти и привезти этого человека с нашей стороны, чтобы понять", - сказал он. После того, как русские перезвонили, "сообщение стало более конкретным, когда они смогли поговорить с этим человеком ... они просто не сидели буквально у телефона на тот момент", - сказал Томас. Этот рассказ проливает свет на трудность четкого взаимопонимания между руководимой США коалицией и российскими войсками, которые проводят воздушные операции в Сирии. США и Россия приостановили свои военные взаимоотношения, но открыли канал связи, чтобы гарантировать, что их военно-воздушные силы не столкнутся над Сирией. Однако эта связь подверглась испытанию после того, как самолеты США и коалиции нанесли удары по тому, что Россия и Сирия называют сирийским военным объектом, убив 62 и ранив еще около 100 человек. США заявили, что назначили бригадного генерала для расследования этого инцидента. статью прочитали: 21 человек Комментарии