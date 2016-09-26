навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
26.09.16   Редакция

"Байер" приобрел "Монсанто" за 66 миллиардов долларов после многомесячных попыток

(0)
 
25.09.16   Редакция

Квотные демократы

(0)
24.09.16   Редакция

Скудное «Извини» от США за авианалет

(0)

последние за вчера, 26.09.16  
 
23:00   Редакция

Квотные демократы

(0)
19:46   Редакция

Преступления Саудовской Аравии спровоцировали революцию в мусульманском мире

(0)
19:25   Редакция

Протесты в Шарлотт продолжились после публикации видео полиции

(0)
17:18   Редакция

Полмиллиона смертей, пылающий Ближний Восток и беженцы: чем запомнился Обама

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
26.09.16 00:09    
Олька Просто стихи (635)
21.09.16 22:40    
Alexaa Что такое линейная алгебра? (6)
19.09.16 12:38    
Tanya1990 Йога (3)
17.09.16 18:15    
Vasil95 Наши Любимые Мелодии (163)
17.09.16 18:14    
Vasil95 Спасение доллара – война! (4)
17.09.16 18:10    
Vasil95 Праздники (4)
17.09.16 10:03    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (132)
14.09.16 11:56    
Igo123 Жаркие годы: Потепление наступает (4)
 
опубликовано редакцией на Переводике 21.09.16 23:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Американского чиновника не было на месте, чтобы ответить на звонок России об ударе в Сирии

 

Getty Images

Кристина Уонг

Когда российский офицер вооруженных сил попытался проинформировать США в эти выходные, что их коалиция наносит удары по сирийским войскам, американского представителя для связи не оказалось на месте, сказал во вторник представитель армии США. 

"Был звонок от русских, который был, мне кажется, немного загадочным. Мы не были уверены, что они хотели сказать. Мы начали изучать это", - сказал полковник ВВС Дж.Т. Томас, представитель коалиции по вопросу войны против Исламского государства в Ираке и Сирии. 

"Они перезвонили и стали говорить более конкретно - "Эй, вы наносите удары по войскам режима", и в тот момент речь шла о минутах - менее пяти минут - за которые США позвонили, чтобы прекратить это, и атака прекратилась", - сказал Томас.  

Первый звонок от русских был сделан их представителю для связи в американском центре управления совместными действиями авиации (CAOC), координирующем воздушные удары коалиции в Сирии, но этого человека на тот момент не было на месте, сказал Томас. 

"Они попросили поговорить с их представителем по связи, а этого человека не было рядом с телефоном", - сказал он. "Они не ждали звонка".

"То есть в центре CAOC есть ответственное лицо для приема этих звонков каждый день, и им пришлось пойти и привезти этого человека с нашей стороны, чтобы понять", - сказал он. 

После того, как русские перезвонили, "сообщение стало более конкретным, когда они смогли поговорить с этим человеком ... они просто не сидели буквально у телефона на тот момент", - сказал Томас.

Этот рассказ проливает свет на трудность четкого взаимопонимания между руководимой США коалицией и российскими войсками, которые проводят воздушные операции в Сирии.  

США и Россия приостановили свои военные взаимоотношения, но открыли канал связи, чтобы гарантировать, что их военно-воздушные силы не столкнутся над Сирией.

Однако эта связь подверглась испытанию после того, как самолеты США и коалиции нанесли удары по тому, что Россия и Сирия называют сирийским военным объектом, убив 62 и ранив еще около 100 человек. 

США заявили, что назначили бригадного генерала для расследования этого инцидента.

статью прочитали: 644 человек

   
теги: Россия, США, Сирия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
curioso, 22.09.2016 10:51:50
Всё в рамках.
Русским пора избавляться от иллюзий.
"... канал связи, чтобы гарантировать, что их военно-воздушные силы не столкнутся над Сирией." — не та проблема, на которой стоит заострять внимание.
"Был звонок от русских, который был, мне кажется, немного загадочным. Мы не были уверены, что они хотели сказать. Мы начали изучать это", - сказал полковник ВВС Дж.Т. Томас
Пиндогон решил, что лучший ответ на инсинуации России — поиграть в проверенную временем и давно экранизированную игру: "Том и Джерри".
Теперь так же опровергнут наличие БПЛА над гумконвоем, о котором заявил Конашенков.
Не получить до сих пор патент на "Прыжки в сторону" — явный промах титульной нации. Такой жирный гешефт пропадает...
:cry:
Цитировать Имя
curioso, 22.09.2016 12:28:19
Интересное "кино" получилось. Смахивает на правду:
"Тегеран (FNA): Российские военные корабли, расположенные в сирийских прибрежных водах, уничтожили центр иностранных военных операций, в результате чего были убиты свыше двух десятков израильских и западных офицеров разведки:
"С российских военных кораблей были выполнены пуски трёх управляемых ракет "Калибр" по центру координации операций в Дар Эзза (Dar Ezza) в западной части Алеппо около горы Сам'ан, в результате чего были убиты 30 израильских и западных офицеров.
Вместе с израильскими офицерами также были убиты несколько американских, турецких, саудовских, катарских и британских военнослужащих. Погибшие офицеры руководили проведением террористических ударов в Алеппо и Идлибе."
Источник: http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13950631000607
Эт уже не похоже на "Том и Джерри". Хотя "Том" и извинился...
:(
Цитировать Имя
юрий рубин, 24.09.2016 18:38:24
Надеюсь и наши офицеры связи тоже будут периодически отходить от телефона

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 