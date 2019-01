архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.01.19 18:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Sydney Morning Herald”,

"How the 'Five Eyes' cooked up the campaign to kill Huawei" Австралия - 13 декабря 2018 г. Как "Пять глаз" придумали операцию по нейтрализации Huawei Крис Улманн, Ангус Григг Был теплый вечер в июле этого года, когда канадский премьер-министр Джастин Трюдо выпивал вместе с самой мощной разведывательной структурой мира. Главы разведслужб из государств сети "Пять глаз" прибыли на хорошо защищенный приморский курорт в Новой Шотландии, чтобы провести вечер в неформальной обстановке после напряженных переговоров в расположенной поблизости Оттаве. Трюдо, проведший часть того дня, обещая отремонтировать автомагистраль "смертельная ловушка" в Атлантических провинциях, заехал на эту встречу, чтобы поделиться мыслями о геополитических угрозах.

Джастин Трюдо в июле этого года. Фото: АР

Когда он уехал в момент подачи ужина с омарами, беседа вернулась к дискуссиям, которые начались задолго до этой ежегодной встречи и продолжатся еще долгое время после нее: следует ли разведслужбам огласить их обеспокоенность в отношении Китая? В течение нескольких месяцев, последовавших за этим ужином 17 июля, велась беспрецедентная кампания со стороны тех, кто присутствовал на встрече - Австралии, США, Канады, Новой Зеландии и Британии - чтобы заблокировать поставки оборудования китайского технологического гиганта Huawei для их беспроводных сетей связи следующего поколения. Эта все более жесткая позиция по отношению к Пекину завершилась арестом на прошлой неделе финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере из-за предполагаемых нарушений санкций США против Ирана. Мэн, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфея, была отпущена под залог в среду, в преддверии попыток экстрадировать ее в США. Когда главы разведслужб уселись, чтобы насладиться знаменитыми омарами Новой Шотландии вместе с бокалом местного вина в тот вечер, их недавний конфликт с Россией рассматривался как схема для совместной работы. Британская делегация, возглавляемая директором МИ6 Алексом Янгером - человеком, который подписывает официальные документы зелеными чернилами одной буквой "С" - подробно рассказала о наглых атаках в Солсбери, где Москва использовала химическое оружие военного назначения на территории Соединенного Королевства.

Солдаты в спецодежде в рамках расследования атаки нервно-паралитическим веществом против российского двойного агента Сергея Скрипаля. Фото: АР В результате британцы сделали это достоянием гласности, а "Пять глаз" координировали самую большую высылку российских офицеров разведки из государств НАТО и стран-партнеров. Все согласились, что это значительно ослабит разведывательный потенциал России. Этот случай напомнил всем, что шпионаж и иностранное вмешательство продолжают оставаться распространенной угрозой. Некоторые считали, что после 11 сентября эта задача была заслонена борьбой против терроризма, и вот каждый своими темпами пришел к заключению, что самой большой возникающей угрозой является Коммунистическая партия Китая. Они также знали, что для борьбы с этим вызовом нет другой такой группы государств, которая бы обладала такими общими знаниями, культурной близостью и специальными техническими знаниями. Не все согласились выступить публично о Китае, когда они вернутся домой, но все были полны решимости действовать. Сеть "Пять глаз" подключит к разговору также таких союзников как Япония и Германия. Это возвращение к активной дейятельности рассматривалось как контрмера в отношении Китая и его многих ставленников, который давно утверждает, что опасения по поводу его растущей мощи и влияния являются вымыслом или, что еще хуже, признаком ксенофобии. С момента этой встречи в июле главы разведок выступили с рядом редких публичных заявлений, а также были предприняты скоординированные усилия, чтобы не допустить компанию Huawei к сетям 5G. Это началось с одного из последних действий Малкольма Тернбулла как премьер-министра. В воскресенье, перед тем, как его сместили с поста, Тернбулл позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы рассказать ему о решении Австралии не допустить Huawei и второго крупнейшего китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE к разворачиванию сетей 5G. Заявление Австралии о правилах, которые она применит к построению беспроводной сети связи следующего поколения, было обнародовано 23 августа и по большей части затерялось в водовороте борьбы за политическое руководство. Компания Huawei не была названа, но в заявлении была исключена возможность поставок оборудования "производителями, которые, вероятно, руководствуются неофициальными указаниями иностранного правительства".

Майк Берджесс вернул Huawei в государственную повестку дня, когда 29 октября он стал первым генеральным директором Австралийского радиотехнического управления, выступившим с публичной речью, в 70-летней истории этой организации.

За столом для почетных гостей его внимательно слушал в тот вечер генеральный директор Австралийской службы безопасности и разведки Дункан Льюис и его коллега из Австралийской секретной разведывательной службы Пол Саймон. Все трое присутствовали на встречах в Канаде. И снова Берджесс ни разу не назвал Huawei или ZTE, но сказал, что ставки с сетями пятого поколения 5G "не могли бы быть выше", так как это "будет лежать в основе линий связи, на которые австралийцы полагаются каждый день". У человека, руководящего службой, которая раскрывает электронные секреты, была точка зрения браконьера на угрозу: "Нападение дает информацию об обороне, а оборона дает информацию о нападении. Или же, другими словами, чтобы поймать вора, вам понадобится думать, как он (или, вероятно, быть им)".

С тех пор он дал телеинтервью и завел аккаунт в Твиттере с веселым первым твитом: "Привет, интернет, это АРУ. Давний прослушиватель, впервые звонящий абонент". Берджесс даже побаловался легким троллингом компании Huawei. 21 ноября, когда топ-менеджер Huawei похвастался успешным отделением основных подсистем и подсистем доступа сети 5G в Новой Зеландии, он отметил тэгом главу АРУ в своем твите.

К удивлению большинства, Берджесс ответил: "Спасибо, что поделились. В моей работе я никогда не видел ничего "полностью изолированного...".

Через семь дней Новая Зеландия запретила Huawei поставлять оборудование сетей 5G компании сотовой связи Spark. Затем 6 декабря глава Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньо, принимавший у себя ежегодную встречу "Пяти глаз", использовал свою первую публичную речь, чтобы предупредить о возникающей угрозе. "КСБР видит тенденцию государственного шпионажа в областях, которые крайне важны для способности Канады создать и поддерживать процветающую, основанную на знаниях экономику", - сказал он. "Я говорю о таких областях как ИИ [искусственный интеллект], квантовые технологии, мобильная связь пятого поколения, биофармацевтика и чистые технологии. Другими словами, это фундамент для будущего экономического роста Канады". Никто не сомневался, что он говорил о Китае. Официальный запрет в отношении Huawei и ZTE со стороны Оттавы ожидается через несколько недель. Через день после выступления главы канадского шпионского ведомства глава МИ6 находился в своем старом шотландском Сент-Эндрюсском университете.

В речи, описанной как "редкая", он предупредил, что "большая часть возникающей угрозы со стороны государств связана со все более оригинальным использованием нашими противниками современных технологий". Соединенное Королевство представляло особую проблему для "Пяти глаз", так как 15 годами ранее компания British Telecom заключила партнерство с Huawei, и этот пример неизменно использовался для опровержения аргументов, что китайская компания является угрозой. В ответ на один вопрос Янгер избрал целью своих нападок непосредственно проблему Британии с Huawei. "Нам нужно определить степень, до которой мы не будем обращать внимание на китайское владение этими технологиями и этими платформами в обстановке, когда некоторые из наших союзников заняли очень ясную позицию", - сказал он. В тот же день BT Group объявила, что она изымает оборудование Huawei из своих базовых мобильных операций третьего и четвертого поколения и не будет использовать ее технологии в сети пятого поколения.

Но ни одна страна не была более агрессивной, чем Соединенные Штаты, представленные на канадских встречах Джиной Хаспел. Недавно назначенная директором Центрального разведывательного управления Хаспел закалена жизнью, проведенной в тени. Она пролила некоторый свет на это во время трудных слушаний в Сенате об утверждении в должности в мае, сказав, что она "добивалась отличных результатов в нахождении и получении секретной информации, которую я получала при передаче от одного агента другому в общественном месте, через тайники или на встречах в пыльных переулках столиц стран третьего мира". Задолго до ее прибытия на пост в ЦРУ Соединенные Штаты уделяли повышенное внимание Пекину, и судебные разбирательства против Мэн из Huawei являются всего лишь одним фронтом в их попытке подчинить Китай своей воле.

Директор ЦРУ Джина Хаспел. Фото: АР Особое внимание Вашингтона к Пекину вписывается в одержимость Трампа торговыми войнами, но было бы неверным думать, что оно приводится в движение президентом. За последние два года республиканцы и демократы в Конгрессе, а также Министерство обороны, Госдепартамент и силовые структуры пришли к выводу, что Китай является стратегической угрозой. Прокуроры США выдвинули обвинения против китайских хакеров, а в апреле, в ходе смелой операции, американские агенты заманили заместителя директора китайского Министерства государственной безопасности Яньцзюнь Сюя в Бельгию, где он был арестован за организацию кражи военных секретов.

Есть также предположения, что предстоят новые обвинительные заключения в связи со скоординированной китайской хакерской операцией, известной как "Операция облачная блоха", которая, как считают, проникла в сети по всему миру, включая Австралию. Вдобавок Белый дом использовал свой полугодовой доклад по Китаю в прошлом месяце, чтобы заявить, что Пекин "по существу" не изменил свое поведение по кибершпионажу, дающему ему недозволенный доступ к интеллектуальной собственности, коммерческим тайнам, позициям на переговорах и внутреннему обмену информации корпораций. Доклад добавил веса сенсационным сообщениям в "The Age" и "Sydney Morning Herald" в ту же неделю, что Китай перенаправил интернет-трафик, шедший в Сидней, а его высшее агентство безопасности курировало увеличение количества атак на австралийские компании. Эти киберкражи в промышленных масштабах являются лишь частью руководящего принципа, который убедил глав разведок "Пяти глаз", что Пекин не колеблясь завербует Huawei на свою сторону, и что у компании не будет выбора кроме как подчиниться. Все свидетельства, представленные главам шпионских ведомств на ужине в Канаде, указывали на будущую супердержаву, проводящую самую многоцелевую кампанию шпионажа и иностранного вмешательства, когда-либо виденную. Партия агрессивно экспортирует мировоззрение, враждебно настроенное по отношению к демократии, и активно стремится ее подорвать. Это новая Большая игра, и Запад медлил, чтобы начать действовать. Но он действует сейчас.

Операция повесить трубку для Huawei: как это было

24 февраля - Малкольм Тернбулл лоббирует разведслужбы США ввести запрет на участие Huawei и ZTE в австралийских сетях 5G 19 августа - Тернбулл звонит президенту США Дональду Трампу и рассказывает ему о запрете Huawei и ZTE 23 августа - Австралия объявляет о запрете оборудования Huawei и ZTE 24 августа - Тернбулл смещен с поста премьер-министра 29 октября - Майк Берджесс объясняет решение запретить "производителям высокого риска" участие в сетях 5G, ссылается на риски для важной инфраструктуры 21 ноября - Белый дом критикует Китай за все более частые кибератаки 27 ноября - Новая Зеландия запрещает оборудование Huawei, ссылаясь на "значительный риск для безопасности сетей" 1 декабря - Топ-менеджер Huawei Мэн Ваньчжоу арестована в Ванкувере 7 декабря - Компания British Telecom заявляет, что она откажется от оборудования Huawei в своих сетях 3G и 4G, и не будет использовать его в сетях 5G