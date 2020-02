архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.02.20 07:37

"Global defence spending is on the rise in an unstable world" США - 14 февраля 2020 г. В нестабильном мире растут общемировые расходы на оборону Автор статьи: Джонатан Маркус, международный обозреватель 14 февраля 2020 года На Германия приходится одна треть европейского роста расходов на оборону В 2019 году общемировые расходы на оборону выросли примерно на 4% по сравнению с 2018 годом – максимальные годовой рост за десятилетие. Эти цифры включены в Военный Баланс (Military Balance) этого года – ежегодную публикацию Международного института стратегических исследований (IISS), которая будет обнародована этим утром на Мюнхенской конференции по безопасности. Соответственно, расходы на оборону в Европе тоже растут, достигая таких уровней, которых не было до финансового кризиса – роста в 4,2% по сравнению с 2018 годом. Это все – отражение изменений в мире и возвращения к межгосударственному соперничеству. Как в США, так и в Китае расходы на оборону в 2019 году выросли на 6,6%, хотя темпы роста ускорились в США и замедлились в Китае. В Азии, где расходы на оборону растут уже несколько лет в ответ на возвышение Пекина как региональной сверхдержавы, эта тенденция сохраняется. В Азии расходы на оборону в целом выросли на 50% за десятилетие, что было вызвано ростов уровней ВВП в регионе. В Военном балансе утверждается, что главном фактором, влияющим на дискуссии об обороне, является нестабильная международная среда в сфере безопасности. Ключевые элементы основанного на правилах международного порядка, характеризующего период после Второй мировой войны, как заявляется, находятся под угрозой. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – антиядерный пакт между США и Россия – развалился в прошлом году Один из лучших примеров этого – разрушение системы соглашений по контролю над вооружениями, унаследованных со времен Холодной войны. Военный баланс ссылается на крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что было вызвано нарушениями со стороны России и ростом озабоченности в США из-за китайских вооружений этой категории; Пекин не является стороной первоначального договора. В Военном балансе заявлено, что наблюдатели «нервно смотрят» и в сторону Москвы, и в сторону Вашингтона в попытке увидеть, будет ли возобновлен сохраняющийся ключевой элемент архитектуры по контролю над вооружениями – Новый договор о стратегических наступательных вооружениях. Срок его действия истекает менее чем через год, и он является единственным сохранившимся соглашениям по ограничению стратегических арсеналов двух ядерных сверхдержав. Роста озабоченности поведением России – один из факторов, вызвавших рост расходов на оборону в странах НАТО. К этому можно добавить значительный элемент американского давления, при этом у президента Дональда Трампа редко нет возможности осуждать то, что он называет «дармоедством» европейских союзников Вашингтона. Европейские расходы растут, но даже в 2019 году они только достигли уровней, наблюдаемых во время начала финансового кризиса в 2008 году, хотя в Военном балансе отмечается, что постепенно все больше денег вкладывается в снабжение, исследования и разработки. Рост расходов на оборону С 2018 по 2019 Рост в процентах Страны (слева направо): США, Германия, Китай, Индия, Япония, Европа в среднем, Азия в среднем, весь мир в среднем. Источник: IISS (Международный институт стратегических исследований) На Германию, страну, которую часто критикует Трамп, по данным Международного института стратегических исследований, приходится одна треть общего роста европейских расходов на оборону. По подсчетам, расходы Германии на оборону выросли примерно на 9,7% с 2018 по 2019гг. Однако, Берлин все еще не достиг цели НАТО тратить на оборону 2% от ВВП. По подсчетам Военного баланса, в настоящее время только семь стран-членов НАТО достигли этой цели: Болгария, Греция, Эстония, Румыния, Латвия, Польша и Великобритания. Военный баланс ссылается на значительный прогресс в военной технике – системах, которые сейчас либо водятся в эксплуатацию, либо уже применяются. Относительная многофункциональность беспилотных летательных аппаратов, которые используются как государственными, так и негосударственными акторами, вызвало заинтересованность в системам, предназначенным для борьбы против беспилотных летательных аппаратов. На стратегическом уровне, как Россия, так и Китай находятся на стадии размещения сверхзвуковых планеров и сверхзвуковых крылатых ракет – сверхбыстрых систем, требующих пересмотра расчетов эффективности противоракетной обороны. Многофункциональность беспилотных летательных аппаратов вызвала заинтересованность в системах для противодействия таким летательным аппаратам. В этом году в Военном балансе также содержится ссылка на одну их основных стратегических проблем современности – озабоченность тем, что «государства-соперники» используют «стратегии для достижения эффекта действиями ниже порогов войны». Военный баланс ссылается на первоначальный вход России в Крым, ее отказ от вмешательства в Восточную Украину, использование химического оружия в Великобритании и предполагаемой вмешательство в выборы. В качестве другого примера называют действия Ирана, в частности, его способности вести военные действия через третьи стороны. Всем этим подходам сложно противопоставить традиционный военный ответ. 