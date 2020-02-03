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Не на скорость, а на совесть

России незачем участвовать в гонке вооружений КНР и США

28 января 2020 

Флаги Китая и США

Исследование SIPRI показало, что Китай сместил Россию со второго места на рынке вооружений. Впереди остались лишь США. Насколько важно это для Москвы?

Китай занял второе место в мире по продажам вооружений, уступая лишь США и обогнав Россию. Об этом свидетельствует Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). Однако военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что методики проведения исследования SIPRI сомнительны. Такое мнение он выразил изданию "Экономика сегодня".

Ранее компании из КНР из-за нехватки надежной информации не вносились в рейтинг ста крупнейших игроков на рынке вооружений, ежегодно публикуемом SIPRI. Теперь же экспертам удалось собрать финансовую информацию о четырех китайских компаниях из различных источников, включая кредитные рейтинги, заключения аудиторов и ежегодные отчеты.

В их число вошли крупнейший в стране производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China, госкорпорации Norinco (бронированные автомобили и системы противовоздушной обороны), China Electronics Technology Group (сонары, радары и электронное военное оборудование) и China South Industries Group (бронированный автотранспорт).

Совокупный объем продаж вооружений четырех китайских компаний в 2017 году составил 54,1 млрд долларов. Это на 16,4 млрд долларов больше, чем продажи десяти крупнейших военно-промышленных компаний России в 2017 году.

"Методика подсчетов SIPRI вызывает определенные вопросы и сомнения. Нужно сразу обозначить, что в ней оценивается не только экспорт вооружений, но и производство для собственной армии. То есть эксперты в Стокгольме объединили то, что в принципе обычно разводят в разные графы оценки. И тут нужно понимать: военный бюджет Китая составляет 177 млрд долларов, он существенно уступает американскому в 730 млрд долларов, но сильно превышает российский – 48 млрд долларов", – отметил Литовкин.

По его словам, это означает, что Китай на внутреннее производство вооружений направляет намного больше средств, чем Россия.

"И в странном рейтинге SIPRI цифры изначально были предсказуемы. Если же отделить экспорт от производства для внутренних нужд, картина будет иная. Но в целом даже такое сравнение можно приветствовать – мы получаем хоть какую-то информацию о военных расходах Китая, пусть и в столь утрированном виде", – добавил эксперт.

Эксперт отметил, что у России нет интереса участвовать в каких-либо гонках вооружений. 

"Россия в принципе не стремится втягиваться в какие-то гонки, связанные с оружейной тематикой, и причина тому банальна. Экономика РФ по своей мощи уступает американской и китайской. СССР в свое время взял на себя бремя гонки вооружений, которое в определенный момент стало настолько тяжелым, что подорвало финансовое состояние Союза. Больше подобных ошибок Россия совершать не намерена – расходы на оборону рассчитываются не для достижения рекордов, а гарантированного сдерживания агрессора", – заявил Литовкин.

По его словам, российское оружие и без того предпочитается многими странами мира:

"Российское оружие в мире традиционно любят и ценят за его надежность и качество – оно просто в обращении, безотказно и эффективно. В сочетании с привлекательной ценой именно на него делают ставку многие страны мира", – заключил эксперт.


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теги: оружие  
   
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