Le Figaro: «война памяти» между Россией и Польшей может продлиться до Дня Победы

29 января 2020

Варшава и Москва продолжают обмениваться колкостями, перекладывая друг на друга ответственность за начало Второй мировой войны наравне с Германией и обвиняя в «переписывании истории», сообщает Le Figaro. Эта своеобразная «война памяти» особенно обострилась в последние месяцы и, по оценке наблюдателей, может не утихнуть до празднования 75-й годовщины Победы.

Между Россией и Польшей (или шире — между Россией и её восточноевропейскими соседями) разгорается «война памяти», пишет Le Figaro. Не проходит и недели, чтобы с той или другой стороны от официальных лиц или «экспертов» не было заявлений, порой очень резких, которые растравляют плохо зажившую рану Второй мировой войны, её начала, хода и последствий. На фоне этих взаимных нападок приближается 9 Мая, которое станет 75-й годовщиной Победы над нацизмом, — для Москвы это знаковое событие, потому что Великая Отечественная война занимает центральное место в национальной идентичности русских.

Как рассказывает издание, Владимира Путина не пригласили в Польшу на мероприятие, посвящённое 75-й годовщине освобождения Освенцима, а президент Польши Анджей Дуда отказался приезжать на форум в Иерусалим, посвящённый той же теме, потому что там должен был выступать глава Кремля. В своей речи президент России представил своё видение истории, восхваляя Красную армию и проводя параллели между блокадой Ленинграда, унёсшей 800 тыс. жизней в 1941—44 годах, и холокостом: по его словам, эти два события нельзя ни с чем сравнить. Глава государства снова использовал «нарратив», в котором 27 млн погибших советских граждан пожертвовали собой ради спасения всей Европы. Как объясняет Эмилия Кустова, заведующая кафедрой славистики Страсбургского университета, российское правительство всё чаще использует холокост и память о нём, чтобы одновременно напомнить о Красной армии как об освободительнице и дискредитировать своих европейских противников, указывая — часто небеспричинно — на их коллаборационизм во время войны, например, преследования евреев в Польше, в Украине и в странах Балтии.

Старые споры возобновились после того, как в сентябре прошлого года Европейский парламент проголосовал за предложенную странами Восточной Европы резолюцию, которая поставила на одну чашу весов «коммунистический Советский Союз» и «нацистскую Германию», а в пакте Молотова — Риббентропа углядела прямую ответственность за развязывание войны. Оскорблённая Москва приняла ответные меры против Варшавы, которую считает автором резолюции: Путин несколько раз приводил аргументы, оправдывая советско-немецкий договор необходимостью выиграть время и представляя аннексию восточной Польши своего рода естественным или вынужденным процессом из-за её поражения. Эмилия Кустова отмечает, что к этим старым доводам присоединился новый: ответственность самой Польши в подготовке Второй мировой войны наравне с Гитлером, о чём якобы должен свидетельствовать пакт о ненападении, подписанный Варшавой и Берлином в январе 1934 года, или участие Польши в разделе Чехословакии в 1938 году. «Путин сейчас старается использовать память о холокосте против Польши, но не будет ошибкой сказать, что в этой стране было сильное антисемитское движение», — подчёркивает историк Джин Лопез в интервью для газеты L’Opinion.

В декабре президент России раскритиковал Варшаву и назвал Юзефа Липского, который в 1930-х был польским послом в Германии, «сволочью» и «антисемитской свиньёй». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в англоязычной газете Politico ответ на эти обвинения, заявив, что «Россия пытается переписать историю», а советские солдаты были вовсе не освободителями: они помогали нацистам и совершали преступления до и после освобождения Освенцима. По его словам, Красная армия «безучастно наблюдала за агонией Варшавы» и «остановилась в 200 километрах от Освенцима, который могли освободить на полгода раньше». «Российская газета» уличила главу правительства во лжи: согласно записям маршала Ивана Конева, это были необходимые «операционные паузы».

«Польша начала широкомасштабную пропагандистскую кампанию, чтобы навязать своё собственное видение истории, — приводит французская газета мнение Оксаны Петровской из близкого к Кремлю Российского института стратегических исследований (РИСИ). — Однако превентивный удар Владимира Путина (его речь 20 декабря)... позволил ему разрушить то, что Варшава затевала на международной арене в течение 20 лет».

Как отмечает в заключение Le Figaro, 17 января в Москве был дан салют в честь годовщины освобождения Варшавы, в то время как в самой польской столице российские телеканалы показывали тёмное небо и одинокие памятники. На следующий день Владимир Путин пообещал «заткнуть поганый рот, который открывают некоторые деятели», объявив о рассекречивании архивов по освобождению польской столицы. Наблюдатели сомневаются, что эта перепалка утихнет до 9 мая.

фото: Reuters

RT

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