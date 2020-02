архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 03.02.20 03:25 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Associated Press”,

"China locked down 50 million people and has to keep them fed" Китай - 31 января 2020 г. Китай “посадил на карантин” 50 миллионов человек и теперь должен их кормить By JOE McDONALD January 31, 2020 31 января 2020 года, девушка в маске стоит у входа в магазин в Ухане, провинция Хубэй, в центральном Китае. США рекомендуют отказаться от любых поездок в Китай, поскольку число новых случаев заболевания коронавирусом тревожно возросло за неделю более в десять раз, а показатель смертности за 24-часовой период, как было сообщено в пятницу, был самым высоким с момента начала вспышки (AP Photo/Arek Rataj) BEIJING (AP) — Получив разрешения на «быстрый проезд», водители грузовиков срочно доставили 560-тонную партию дезинфицирующих средств из восточного Китая в Ухань, закрытый город с населением 11 миллионов человек, находящийся в центре огромных усилий по сдерживанию распространения нового болезнетворного вируса. За пределами мегаполиса, расположенного в центральном Китае, груз был перегружен на местные грузовики с водителями в масках и защитных костюмах, и стал частью жестко контролируемого потока продуктов питания и других предметов снабжения текущего через контрольно-пропускные пункты, которые с 23 января заблокировали большую часть доступа в Ухань. В связи с растущим в мире беспокойством по поводу нового вируса, власти заблокировали 50 миллионов человек, которые не могут теперь покинуть Ухань и близлежащие города находящиеся в эпицентре вспышки. Это, в свою очередь, требует огромных усилий, чтобы обеспечить их едой и другими предметами первой необходимости. «Ухань не является изолированным островом», - написала государственная газета Yangtze Daily. Немногие правительства могут попытаться применить такие радикальные ограничения для населения, превышающего население Южной Кореи или Австралии. Они стали возможными благодаря обширному контролю правящей коммунистической партии над обществом и опыту борьбы с эпидемией атипичной пневмонии 2002-03 гг. Некоторым грузовикам разрешено выезжать из 17 закрытых городов, чтобы забрать продукты [со складов вне зоны карантина]. Фотографии в государственных СМИ показывают выстроившиеся на контрольно-пропускных пунктах очереди грузовиков с водителями в масках. Полиция в белых защитных костюмах осматривает водителей на предмет наличия симптомов вирусной лихорадки. Тех кто не прошел осмотр заворачивают обратно. В Ухане, промышленном центре с населением в полтора раза больше, чем в Нью-Йорке, закрыты школы, кинотеатры и рестораны. Чтобы удержать людей дома и снизить вероятность заражения, работа метро и движение автобусов прекращены, а в центральных районах запрещено использование личного транспорта. Правительство провинции Хубэй, где расположены все города, пообещало наладить доставку необходимых объемов овощей, риса, мяса и медикаментов. Власти заявляют что работают с розничными торговцами, чтобы доставлять продукты питания из отдаленной провинции Юньнань на юго-западе и острова Хайнань в Южно-Китайском море. После резкого роста цен на продукты питания было объявлено о мерах по подавлению попыток взвинчивания цен и накопления запасов в спекулятивных целях со стороны торговцев. «Пожалуйста, не паникуйте, не делайте [излишних] запасов, чтобы не нанести вреда», - говорится в заявлении правительства. В пятницу Китай сообщил о 9 692 подтвержденных случаях заражения вирусом, который может вызвать пневмонию и другие тяжелые респираторные заболевания. На настоящий момент умерло 213 человек. По словам руководителя одной из компаний, Huai'an Hazardous Goods Transport Co., груз дезинфицирующих средств был доставлен в прошлую субботу водителями из двух автотранспортных компаний восточной провинции Цзянсу. Официальные пропуска позволили 18 командам водителей сократить время поездки с обычных 20 часов до 15, сообщил менеджер Лю Ханькан. «Предприятия должны взять на себя эту ответственность», - сказал Лю по телефону. Правительство пока не сообщило никаких подробностей о том, как оно применяет ограничения на поездки по небольшим дорогам и в деревнях на окраинах обширного заблокированного района. Жители, с которыми мы связались по телефону, сказали, что в большинстве супермаркетов все еще есть достаточные запасы продовольствия. «Пока они могут удовлетворить наши потребности», - сказал 40-летний отец двоих детей из Ухани, который назвал только свою фамилию Цай. Жители опасаются разговаривать с журналистами после того, как власти заявили, что восемь врачей были наказаны в декабре за предупреждение о появлении опасного вируса. Власти могут использовать обширную сеть видеонаблюдения, включающую в себя тысячи видеокамер, отслеживание смартфонов, мониторинг социальных сетей и другие технологии, разработанные с помощью западных технологий для защиты монополии партии на власть. Больницы изо всех сил пытаются справиться с потоком из тысяч больных вирусом, при этом врачи занимаются лечением и других болезней. Государственные СМИ сообщают, что полицейские в защитном снаряжении размещены в больницах, чтобы отделить людей, прибывающих с лихорадкой и другими возможными симптомами вирусной инфекции от других пациентов. Руи Чжун, уроженка Уханя, которая живет в Вашингтоне, округ Колумбия, сказала, что 10 дней назад, в городе, из-за задержки прибытия машины скорой помощи, умер пожилой двоюродный брат ее матери. По словам Чжун, 73-летний мужчина имел проблемы с легкими и скончался по дороге в больницу. «Трудно сказать наверняка: мог ли он быть спасен?» - сказала Чжун, которая работает в Центре Вудро Вильсона. «Но моя семья всегда будет сомневаться». Причина смерти так и не была установлена. «Врачи не очень внимательно осматривали его», - сказала она. «Его кремировали». Город спешит построить больницу на 1000 коек для больных вирусом. Она должна открыться в понедельник, через 10 дней после начала строительства. Вскоре после этого откроется вторая больница на 1500 коек. Родители, с которыми мы связывались по телефону, говорят, что их дети, вынужденные оставаться дома, делают домашнюю работу и смотрят телевизор. Шеф-повар ресторана в Цзинчжоу, другом городе провинции Хубэй, сказал, что его 12-летний сын стал беспокойным и нетерпеливым. «Он хотел выйти [на улицу], но я должен был держать его дома», - сказал шеф-повар, который назвал только свою фамилию Нонг. По словам Нонга, полицейские в Цзинчжоу останавливают пешеходов на пустых улицах, чтобы проверить температуру и узнать их адреса. «Мы выращиваем собственные овощи, но запасов может хватить еще на, примерно, 10 дней», - сказал Нонг. «Думаю, сельский комитет должен будет предложить нам припасы, если нам все еще будет запрещено выходить на улицу». Лю Сяорань, студентка факультета журналистики Уханьского университета, сказала, что она и ее родители устроили лунный новогодний ужин, самое важное семейное событие года в Китае, с родственниками через WeChat, популярную службу обмена сообщениями. Она сказала, что ее бабушка и дедушка отказываются покидать дом или принимать гостей. Лю сказала, что одна женщина, которую она знает, попросила помощи онлайн после того, как четверо из пяти членов её семьи были изолированы в трех разных больницах. Она попросила помочь предоставить им места в какой-нибудь одной больнице или же чтоб помогли ей ездить в разные, чтобы ухаживать за ними - эта задача усложнилась из-за закрытия в Ухани метро и автобусного движения. 21-летняя Лю рассказала, что, когда она выходит: «Я ношу два слоя масок, стараюсь ничего не трогать, держусь на расстоянии от других и дезинфицирую алкоголем сразу после возвращения домой. Я нервничаю, особенно когда иду куда-то, где много людей, в такие места как аптека или супермаркет». Другие города вводят свои собственные ограничения на поездки. Некоторые жилые комплексы в Пекине запрещают вход всем, кроме жителей. Люди в двух деревнях на окраине китайской столицы говорят, что они установили свои собственные барьеры, чтобы препятствовать проникновению посторонних. Правительство Шанхая, глобального делового центра с населением 25 миллионов человек, продлило окончание лунного новогоднего праздника на 10 дней - до 9 февраля, чтобы побудить людей остаться дома и избежать распространения инфекции. В Ухане, государственным школам, после того, как новый семестр был отложен, было приказано с 10 февраля начать обучение в режиме онлайн. Университет Ухань организует онлайн-классы. «Для здоровых это похоже на то, что вы называете «снежным днем​​», когда все занесено снегом и вы должны оставаться дома», - сказал профессор Уханьского университета, который, опасаясь наказания, попросил не называть его имени. «Для людей, которые борются, для больниц это большая нагрузка». ___ Свой вклад в эту историю внесли сотрудники AP Shanshan Wang и Yu Bing, а также видеожурналист Olivia Zhang в Пекине и писатель Christina Larson в Вашингтоне.

















статью прочитали: 2 человек Комментарии