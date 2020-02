архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 03.02.20 00:06 скаут: Игорь Львович

"Досье о Трампе и проститутках в Москве было "сфабриковано" бывшим шпионом MI-6" Узбекистан - 28 января 2020 г. Досье о Трампе и проститутках в Москве было "сфабриковано" бывшим шпионом MI-6 28-01-2020, "Досье на Дональда Трампа, составленное бывшим шпионом МI-6 Кристофером Стилом, в котором президента США обвинили в том, что Россия располагает компроматом на него, является "фабрикацией", сообщается в докладе ведущего британского писателя, специализирующегося на шпионской теме", - передает The Sunday Times. "Найджел Уэст утверждает, что в 2017 году его наняла американская юридическая республиканская фирма, чтобы произвести оценку досье Стила, и он пришел к выводу, что большие куски этого досье являются фейком", - сообщается в статье. "В досье Стила утверждается, что у российских шпионов имеется "компромат" на Трампа, включая видеозапись того, как он развлекается с проститутками в Москве, и что Россия вступила в заговор с командой предвыборной кампании Трампа с целью повлиять на результаты выборов 2016 года. Это досье было использовано ФБР для оправдания слежки за четырьмя партнерами Трампа", - напоминает издание. "В докладе, с которым ознакомилась газета The Sunday Times, делается вывод о том, что "оплошности" в досье "имеют признаки вымысла", и говорится: "Существует... большая вероятность того, что весь материал Стила был сфабрикован". "Уэст обнародовал свои выводы после того, как генеральный инспектор Министерства юстиции США опубликовал в декабре доклад, в котором досье Стила названо "слухами" и содержится заключение, что ФБР не следовало полагаться на его работу при подаче ходатайств о выдаче ордеров на наблюдение за союзниками Трампа", - пишет The Sunday Times.

"Уэст утверждает, что Стил создал " вводящее в заблуждение впечатление" о своих источниках. Он ставит под сомнение один ключевой источник, указывая на то, что Стил заявил, что тот обладает информацией на такие разные темы, как сексуальная активность Трампа в Москве и российский шпионаж во Флориде. "Одной характерной чертой фабрикаторов, в отличие от сотрудников, работающих с достоверными источниками, заключается в том, что они... приписывают информацию не тому источнику, - пишет Уэст. - С точки зрения профессиональной разведки, досье.... вызывает глубокую тревогу и его нельзя принимать за чистую монету". Фирма Стила, Orbis Business Intelligence, указала в своем заявлении: "Исследование Уэста финансировались республиканской юридической фирмой после 2016 года и поэтому не может рассматриваться как ничто иное, как политически мотивированное. [Оно] не основано на каких-либо знаниях об источниках или методах Orbis и, следовательно, является в высшей степени спекулятивным в своих утверждениях". статью прочитали: 26 человек Комментарии