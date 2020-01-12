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опубликовано редакцией на Переводике 12.01.20 19:32
скаут: Игорь Львович;
   
 

Science: Россия, США и Китай ускоряются в гиперзвуковой гонке

12 января 2020


Сегодня Россия, Китай и США являются лидерами в области гиперзвукового оружия, и остальные страны либо их догоняют, либо сотрудничают с ними в данной сфере. Как пишет издание Science, поскольку Вашингтон, Пекин и Москва постоянно подначивают друг друга, проводя одно широко разрекламированное испытание за другим, гонка гиперзвуковых вооружений имеет все шансы на ускорение.


Американские военные, как и их противники, на протяжении десятилетий мечтали о ракетах, способных развивать гиперзвуковую скорость, которая как минимум в пять раз превышает скорость звука. Как пишет издание Science, с самого начала холодной войны Пентагон периодически начинал разговоры о разработке высокоманёвренного гиперзвукового оружия, но потом уходил в сторону, когда осознавал, с какими серьёзными проблемами связаны эти работы. Однако сегодня американское Министерство обороны снова пошло в наступление, выделяя на гиперзвуковые исследования по одному миллиарду долларов ежегодно. 

Как отмечает издание, ключевым стимулом здесь является конкуренция со стороны Китая и России, которые осуществляют собственные амбициозные программы. Шумиха и завеса секретности создают нечёткую картину происходящего, однако все три страны, скорее всего, добились значительных успехов в этой области. Россия недавно сообщила о создании системы «Кинжал», заявив, что этот аппарат развивает скорость на собственной силовой установке до 10 Махов, и о разработке другого аппарата, которому ракета придаёт ошеломительную скорость в 27 Махов. Китай во время недавнего военного парада продемонстрировал собственный гиперзвуковой планирующий боевой блок «Дунфэн-17». В США также проводятся испытания гиперзвукового оружия нескольких типов.

«Это что-то вроде лунной гонки. На кону национальная гордость»,— говорит авиационно-космический инженер Иэйн Бойд, работающий в Колорадском университете в Боулдере.  

Эта новая гонка вооружений обещает перевернуть вверх дном все стратегические расчёты. Российское руководство называет гиперзвуковой аппарат с ядерным боезарядом страховкой от будущих успехов США в разработке систем для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, которые способны подорвать ядерное сдерживание. Китайские военные считают гиперзвуковое оружие «жезлом убийцы». Это выражение из китайского фольклора, означающее оружие, которое даёт преимущества в борьбе с врагом, обладающим более совершенными системами вооружения. Например, если усилится напряжённость из-за Тайваня или Южно-Китайского моря, у Китая может возникнуть искушение нанести серию превентивных ударов с применением гиперзвукового оружия в неядерном снаряжении, и в этом случае американским силам в зоне Тихого океана будет нанесён огромный урон.

Успехи Москвы и Пекина вызвали тревогу в Соединённых Штатах. В этом году конгресс выделит военным на гиперзвуковые исследования более миллиарда долларов. Он уже создал научный консорциум для проведения фундаментальных исследований. 

«Наша работа над гиперзвуком действительно набирает обороты», — говорит авиационно-космический инженер Джонатан Погги, работающий в Университете Пердью. 

Остальные страны либо пытаются догнать тройку лидеров, или объединяют с ними свои усилия. Австралия сотрудничает с США, разрабатывая гиперзвуковой планирующий боевой блок, скорость которого должна составить 8 Махов. Индия работает с Россией над созданием гиперзвуковой крылатой ракеты со скоростью 7 Махов. Франция намерена принять на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету к 2022 году, а Япония хочет создать гиперзвуковой планирующий боевой блок в 2026 году. 

Соединённые Штаты, продолжает издание, практически беззащитны от такого оружия, по крайней мере, пока. Отчасти это вызвано тем, что они не в состоянии следить за ним. Чтобы устранить этот недостаток, Пентагон планирует запустить на орбиту сотни маленьких спутников с датчиками, способными следить за источниками теплового излучения, которые на порядок холоднее ракетных ускорителей. По словам экспертов, сеть космического слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами будет готова к 2030 году. Эти спутники можно будет также использовать для наведения на цель американского гиперзвукового оружия.

Как заключает американское издание, пока военные и учёные ищут способы предотвратить и сорвать гиперзвуковое нападение, дипломаты и эксперты по нераспространению дискутируют о том, как ограничить эту разрушительную технику или даже поставить её вне закона.  В прошлом году Управление ООН по вопросам разоружения опубликовало доклад с изложением различных сценариев контроля вооружений. В нём оно резко осудило «глупую гонку инновационных технологий, военная польза которых ещё не доказана».

«Но договоры о контроле вооружений ныне не в моде. А поскольку Китай, Россия и Соединённые Штаты постоянно подначивают друг друга, проводя одно широко разрекламированное испытание за другим, гонка гиперзвукового оружия имеет все шансы на ускорение», — подводит итог Science.


фото: Reuters


RT

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теги: оружие  
   
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