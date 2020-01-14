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опубликовано редакцией на Переводике 14.01.20 20:40
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

США считают протесты в Иране шансом для привлечения умеренных сил

Трамп считает, что после убийства Сулеймани и сбитого украинского самолета у США теперь премущество в конфликте Вашингтона с Тегераном, говорят помощники

 

Иранцы зажигают свечи за тех, кто погиб, когда самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит на прошлой неделе. Иранцы протестовали рядом с университетом Амира Кабира в Тегеране 11 января.  Фото: Абедин Тахеркенарех/ЕРА/Shutterstock

Вивиан Салама

ВАШИНГТОН - Антиправительственные протесты в Иране, вспыхнувшие после того, как военные этой страны сбили украинский пассажирский самолет, предоставляют администрации Трампа благоприятную возможность привлечь умеренные силы, которые могут согласиться на переговоры с США, согласно чиновникам администрации.

Протестующие, третий день выходящие на улицы в понедельник, осудили то, что они назвали ложью и некомпетентностью руководства страны, и получили ряд одобрительных высказываний в соцсетях от президента Трампа и его помощников в выходные. Г-н Трамп обратился к "замечательным иранским протестующим" в Твиттере в понедельник.

Эти протесты последовали за бурным периодом, во время которого США убили иранского генерала Кассема Сулеймани, выдержали иранскую атаку баллистическими ракетами по двум базам в Ираке, а затем ввели новую порцию санкций в отношении иранской экономики в конце прошлой недели. 

Самолет "Международных авиалиний Украины" был ошибочно принят за приближающуюся ракету, в то время как иранские военные были в состоянии боевой готовности к американской атаке, через несколько часов после того, как Иран нанес удар по базам в Ираке, сказали иранские официальные лица. Все 176 человек на борту самолета погибли. 

Решение США ранее в этом месяце нанести удар по генералу Сулеймани, общепризнанному экстремисту, также было попыткой оказать поддержку умеренным голосам в Иране, согласно нескольким чиновникам администрации. 

Администрация считает теперь, что ее действия привели к тому, что режим опустошен, а его варианты действий сведены на нет, сказали чиновники. 

В воскресенье советник по национальной безопасности г-на Трампа Роберт О'Брайен сказал, что правительство в Тегеране подвергается сильному давлению, что оставляет ему мало альтернатив за рамками урегулирования посредством переговоров с США.  

"Их заставит пойти на переговоры давление на их экономику, а когда у вас студенты скандируют "смерть диктатору" и когда есть тысячи иранцев, протестующих на улицах, то это тот вид давления, который приведет их за стол переговоров", - сказал г-н О'Брайен в воскресной программе "Fox News Sunday".  

Г-н Трамп быстро парировал эти высказывания г-на О'Брайена твитом на английском и на фарси: "Мне совершенно безразлично, пойдут ли они на переговоры. Это зависит только от них, но никакого ядерного оружия, и "не убивайте своих протестующих"." 

Официальные лица не обозначили предложения для переговоров, но г-н Трамп несколько раз предлагал переговоры с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео в выступлении в Стэнфордском университете в понедельник сказал, что Иран понимает позицию США, но не уточнил, как происходят эти контакты. 

"Есть много разговоров вида "Ну, нет никаких контактов". Это неправда", - сказал г-н Помпео. "Я думаю, что иранцы ясно поняли - задолго до этих последних недель - что мы думаем насчет стратегических отношений и места Ирана на Ближнем Востоке". 

В пятницу "Уолл Стрит Джорнал" сообщал, что у США и Ирана имеется конфиденциальный канал связи через швейцарское правительство, которое имеет посольство в Тегеране, в отличие от США. В одном таком американском послании, переданном после удара беспилотника, убившего генерала Сулеймани, Иран просили не осуществлять эскалацию конфликта. 

Некоторые в администрации обеспокоены, что публичные высказывания президента с поддержкой иранских протестов могут дать обратный результат, лишив протесты убедительности внутри страны и сделав их привлекательными мишенями для режима и его сторонников. Некоторые критиковали бывшего президента Обаму за его нежелание более решительно выступить в поддержку протестов в 2009 году из-за опасений, что вмешательство может сделать из Америки - считающейся "Большим Сатаной" теми, кто лоялен Иранской революции - объединяющим лозунгом для радикального духовенства страны. 

"Мое опасение в том, что [г-н Трамп] ухудшит ситуацию для этих людей", - сказал один чиновник администрации.

Несмотря на включение Ирана в спорные ограничения на поездки администрацией Трампа и недавние угрозы президента нанести удар по иранским культурным памятникам в качестве возможного ответа на военные удары, чиновники администрации настаивают, что существует достаточно раздражения режимом в Тегеране - особенно после резкого повышения цен на бензин в прошлом месяце - что показывает, что кампания максимального давления США работает.

Но после убийства генерала Сулеймани, ввода новых санкций и выдержанного ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские солдаты, г-н Трамп теперь считает, что у США есть преимущество в противостоянии с Ираном. 

Администрация продолжает испытывать проблемы с одобрением своей иранской политики, так как законодатели и от Демократической, и от Республиканской партии критикуют решение нанести удар по генералу Сулеймани, а опросы показывают, что американцы не убеждены, что его смерть усилила безопасность США. 

Законодатели-демократы - и некоторые республиканцы - раскритиковали решение администрации не предоставлять дополнительную информацию, подкрепляющую ее утверждения, что целью удара по генералу Сулеймани было предотвращение неминуемой атаки по объектам США. 

В понедельник член палаты представителей США Элиот Энджел (демократ от штата Нью-Йорк), председатель комитета палаты представителей по иностранным делам, сказал, что г-н Помпео решил не выступать на запланированных во вторник слушаниях по иранской политике администрации.

Г-н Энджел сказал, что он "разочарован и раздосадован" решением г-на Помпео, добавив, что остаются вопросы касательно операции против Сулеймани. Госдепартамент не ответил на вопросы об этих слушаниях.

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теги: Дональд Трамп, США, Иран  
   
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