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Арктические гонки

Почему в Дании озаботились зависимостью от США и НАТО

11 января 2020 

Айсберг в акватории острова Гренландия

© Sputnik / Илья Тимин

Аналитики Датского института международных исследований порекомендовали Копенгагену снизить зависимость от США и НАТО, а также укреплять собственный оборонный потенциал.

В связи с активизацией соперничества великих держав в Арктике, Дании стоит укреплять сотрудничество с соседними государствами и наращивать свой оборонный потенциал, чтобы "не зависеть слишком сильно" от США и НАТО в случае вооруженного конфликта, считают в Датском институте международных исследований.

"В целях обеспечения надлежащего функционирования, контроля и реагирования на ранних этапах военного кризиса, а также обеспечения национальных приоритетов и интересов Королевству Дания следует уделять приоритетное внимание развитию достаточного арктического потенциала, чтобы в самом начале не слишком сильно зависеть от вовлечения США и НАТО", – цитирует доклад Датского института международных исследований RT.

По информации издания, в докладе отмечается, что Копенгагену следует определять, где и когда США и НАТО осуществляют военную деятельность на территории королевства, а также в целом более активно влиять на присутствие американских и натовских сил.

"США – важнейший союзник Исландии и Дании. Однако США непредсказуемы и, как показывает опыт, не слишком чутко относятся к национальным и местным приоритетам и интересам принимающих стран", – пишут датские аналитики.

При этом специалисты обращают внимание на растущее противостояние в Арктике великих держав – США, России и Китая.

"Вопросы политики и безопасности, связанные с Арктикой, Вашингтон все чаще рассматривает через призму "соперничества великих держав", относя Россию и Китай к его участникам, в отношении которых следует принимать меры по сдерживанию и противодействию", – говорится в материале.

По мнению датских экспертов, военные инициативы США и НАТО в арктическом регионе могут быть рассмотрены как враждебные, тогда как Москва заинтересована в сохранении мира в Арктике.

"Москва по-прежнему считает, что ключевым фактором развития российской Арктики в качестве стратегически важной ресурсной базы является стабильность в регионе. Следовательно, Россия все еще заинтересована в том, чтобы Арктика оставалась "зоной мира и сотрудничества", – подчеркнули специалисты Датского института международных исследований.

По их словам, было бы положительно воспринято более активное сотрудничество стран Северной Европы в области информационного обмена, а также совместного использования ресурсов и разведданных, которые касаются, например, различных китайских и российских субъектов, стремящихся начать инвестиционную или какую-либо иную деятельность в регионе, а также – потенциально – методов и действий, к которым там прибегают США.

"Королевство Дания могло бы изучить возможности для укрепления сотрудничества между странами Северной Европы в области обмена информацией, совместного использования ресурсов и сбора разведданных о деятельности всех трех великих держав", – пишут аналитики в своем докладе.

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теги: Арктика  
   
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