опубликовано редакцией на Переводике 14.01.20 03:33 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “asharq alawsat”,

"Israeli Intelligence Helped US Locate Soleimani before his Killing" Великобритания - 12 января 2020 г. Израильская разведка помогла Соединенным Штатам в убийстве Сулеймани Sunday, 12 January, 2020 - 12:15 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает с заявлением для средств массовой информации в Иерусалиме 1 января 2020 года. (Reuters)

Израиль помог США в операции, в результате которой был убит высокопоставленный иранский военный - Кассем Сулеймани, говорится в сообщении США, которое было опубликовано на выходных.

Согласно сообщению NBC News в пятницу, Израиль участвовал в операции 3 января, передав американцам ключевую информацию.

В сообщении, в котором цитировались два источника непосредственно знакомые с операцией и другие официальные лица США, проинформированные о ней, говориться, что эта информация помогла подтвердить разведданные, предоставленные информаторами в сирийском аэропорту, о том, что Сулеймани совершает ночной перелет из Дамаска в Багдад.

После того, как его самолет приземлился, были использованы дроны, чтобы отследить его выход из самолета и посадку в машину, на которую впоследствии было наведено четыре ракеты.

На следующий день после удара, израильские СМИ сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео заблаговременно проинформировал премьер-министра Биньямина Нетаньяху о планах США убить Сулеймани.

1 января Помпео позвонил Нетаньяху, чтобы поблагодарить его за поддержку Израиля в усилиях по борьбе с Ираном и после нападения на посольство США в Ираке.

На следующее утро перед отъездом в Афины Нетаньяху сослался на «очень, очень драматические вещи», происходящие в регионе.

Несколько часов спустя, в результате авиаудара в международном аэропорту Багдада , были убиты Сулеймани и несколько высокопоставленных офицеров Корпуса Революционной гвардии Ирана , а также командир поддерживаемых Ираном сил Народного ополчения Ирака.

Нетаньяху был единственным неамериканским лидером, который заранее узнал о планируемой операции, сообщило в субботу газета New York Times.

После убийства Нетаньяху заявил, что Вашингтон имеет право защищать себя, уничтожая Сулеймани.

«Подобно тому, как у Израиля есть право на самооборону, точно такое же право есть и у Соединенных Штатов», - сказал Нетаньяху в заявлении обнародованном его офисом.

«Кассем Сулеймани несет ответственность за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал ещё больше таких атак»