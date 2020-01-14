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опубликовано редакцией на Переводике 14.01.20 03:33
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Израильская разведка помогла Соединенным Штатам в убийстве Сулеймани

Sunday, 12 January, 2020 - 12:15

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает с заявлением для средств массовой информации в Иерусалиме 1 января 2020 года. (Reuters)


Израиль помог США в операции, в результате которой был убит  высокопоставленный иранский военный - Кассем Сулеймани, говорится в сообщении США, которое было опубликовано на выходных.


Согласно сообщению NBC News в пятницу, Израиль участвовал в операции 3 января, передав  американцам ключевую информацию.


В сообщении, в котором цитировались два источника  непосредственно знакомые с операцией и другие официальные лица США, проинформированные о ней,  говориться, что эта информация помогла подтвердить разведданные, предоставленные информаторами в сирийском аэропорту, о том, что Сулеймани совершает  ночной перелет из Дамаска в Багдад.


После того, как его самолет приземлился, были  использованы дроны, чтобы отследить его выход из самолета и посадку в машину, на которую впоследствии было наведено четыре ракеты.


На следующий день после удара,  израильские СМИ сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео заблаговременно проинформировал премьер-министра Биньямина Нетаньяху о планах США убить Сулеймани.


1 января Помпео позвонил Нетаньяху, чтобы поблагодарить его за поддержку Израиля в усилиях по борьбе с Ираном и после нападения на посольство США в Ираке.


На следующее утро перед отъездом в Афины Нетаньяху сослался на «очень, очень драматические вещи», происходящие в регионе.


Несколько часов спустя,  в результате авиаудара в международном аэропорту Багдада ,  были убиты Сулеймани и несколько высокопоставленных офицеров  Корпуса Революционной гвардии Ирана , а также командир поддерживаемых  Ираном сил Народного ополчения Ирака.


Нетаньяху был единственным неамериканским лидером, который заранее узнал о планируемой операции, сообщило в субботу газета New York Times.


После убийства Нетаньяху заявил, что Вашингтон имеет право защищать себя, уничтожая Сулеймани.


«Подобно тому, как у Израиля есть право на самооборону,  точно такое же право есть и у Соединенных Штатов», - сказал Нетаньяху в заявлении  обнародованном его офисом.


«Кассем Сулеймани несет ответственность за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал ещё  больше таких атак»

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теги: Ближний Восток  
   
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