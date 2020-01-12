Как на Фанаре раскол в Православии пытаются представить борьбой греков с русскими

11.01.20 Автор Кирилл Александров

Патриарх Варфоломей. Фото: СПЖ

Одна из ведущих идеологических установок Фанара — такая трактовка раскола, по которой благородные эллины™ в неравной борьбе противостоят попыткам русских варваров™ захватить власть в Православной Церкви.

Фанар следует в русле известной тактики: лучшая защита — нападение. Ведь именно это греки не стесняясь проповедуют, утверждая свое превосходство в Православии. Посмотрим, как они это делают, и постараемся понять, зачем им это нужно.

Еще до скандальных решений от 11 октября 2018 г., когда Фанар признал Филарета Денисенко и Макария Малетича «воссоединенными» с Церковью, а все православные конфессии в Украине «возвращенными» в юрисдикцию Фанара, константинопольские иерархи начали активно вбрасывать в инфополе неоднозначные заявления о якобы стремлении Русской Православной Церкви подчинить себе все и вся. Сегодня уже понятно, что целью этих заявлений было прорубить окно Овертона в истории с украинским расколом и представить Филарета Денисенко не как творца раскола, а как патриота и невинную жертву «деспотизма» руководства РПЦ.

Например, 1 сентября 2018 г. на Синаксисе Константинопольской Церкви патриарх Варфоломей обвинил Москву в целом ряде «неканонических вмешательств» в дела Киевской митрополии, начиная с XIV века. И заявил, что Киевскую кафедру перевели в Москву «без канонического дозволения Церкви-Матери».

Заявление само по себе абсурдное. СПЖ уже приводил исторические документы, однозначно свидетельствующие, что в 1686 г. Константинопольский патриархат передал Киевскую митрополию в юрисдикцию Московского Патриархата совершенно канонично.

Но, кроме этого, патриарх Варфоломей обвинил РПЦ в том, что она не смогла за много лет уврачевать раскол в Украине: «Поскольку Россия, как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, не способна решить проблему, Вселенский патриархат взял на себя инициативу по решению проблемы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему священными канонами и юрисдикционной ответственностью над епархией Киева, получив просьбу об этом от досточтимого украинского правительства, а также повторяющиеся просьбы "патриарха" Киевского Филарета об апелляции на наше рассмотрение его дела».

По мысли патриарха Варфоломея, ответственность за то, что человек не кается, лежит не на нем самом, а на том, кто призывает его к покаянию. Вспомним слова из Апокалипсиса: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20). Если же дверь не открывается, то кто виноват в этом случае? Ответ вроде бы однозначный, но патриарх Варфоломей думает иначе. В том, что Денисенко вместе со своими сторонниками не кается в учиненном расколе, глава Фанара обвиняет РПЦ.

По его словам, раскол Денисенко – это вроде бы уже и не раскол, а стремление к свободе из-под «русского ярма»: «Уже с начала XIV века, когда Киевская митрополия перешла (была отдана) без канонического разрешения Материнской Церкви в Москву, наши киевские братья не оставляли попыток получить независимость от церковного контроля со стороны московского центра».

По мысли патриарха Варфоломея ответственность за то, что человек не кается, лежит не на нем самом, а на том, кто призывает его к покаянию.

Это также откровенная неправда, поскольку таких попыток не было. Были интриги галицких князей, пытавшихся (порой небезуспешно) разделить единую Киевскую митрополию на две части с целью иметь своего собственного подконтрольного митрополита. А в 1918 г. были интриги отдельных украинских политиков, пытавшихся создать свою собственную национальную Церковь, в результате чего получилась самосвятская Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Но никаких попыток «киевских братьев» получить «независимость от церковного контроля» не было.

Вместе с обвинениями в адрес РПЦ на том же Синаксисе патриарх Варфоломей сделал целый ряд весьма откровенных заявлений о своих претензиях на главенство во всем православном мире:

«Для Православия Вселенский патриархат служит закваской, которая "заквашивает все тесто" (Гал. 5, 9) Церкви и истории».

«Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить Православную Церковь, а не Вселенский патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос Православия».

«Вселенский патриархат несет ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию».

«Начало Православной Церкви – Вселенский патриархат, "в нем жизнь, и эта жизнь есть свет Церквей"».

«Православие не может существовать без Вселенского патриархата».

«Вселенский патриарх как глава Православного Тела…»

«Если Вселенский патриархат <…> покинет межправославную сцену, Поместные Церкви станут "как овцы, не имеющие пастыря" (Мф. 9, 36)».

Это же идеи развивают и другие константинопольские архиереи и богословы:

Митрополит Адрианопольский Амфилохий: «Чем бы была Православная Церковь без Вселенского патриархата? Неким видом протестантизма. <…> Невообразимо, что какая-то Поместная Церковь <…> прервала общение [со Вселенским патриархатом], поскольку от него проистекает каноничность ее бытия».

Протопресвитер Георгий Цецис: «Константинопольский патриарх, нравится это кому-то или нет, – предстоятель Православия, видимый знак его единства и гарант нормального функционирования института, который мы называем "Православная Церковь"».

А еще на Синаксисе епископ Христупольский Макарий зачитал доклад об истории Киевской митрополии, в котором, чтобы оправдать Филарета Денисенко и тем самым переложить ответственность за раскол на РПЦ, не побоялся выставить самого себя на посмешище. Именно на посмешище, потому что иначе не назвать ситуацию, когда человек, облеченный епископским саном, всерьез заявляет, что в 1990 г. Филарет Денисенко не стал Московским патриархом только из-за того, что имел «украинское происхождение». А значит, во всем опять виноваты русские.

Но ведь всякий, кто захочет узнать о выборах Московского патриарха в 1990 г., без труда найдет информацию, что на том Поместном Соборе Денисенко был председательствующим с полномочиями патриаршего местоблюстителя. Что в первом туре выборов он набрал 66 голосов, уступив митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Владимиру (Сабодану), выходцу не просто из Украины, а из Западной Украины, который набрал 107 голосов, и митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию (Ридигеру), вообще немцу из Эстонии, который набрал 139 голосов и во втором туре голосования был избран Патриархом. Так что происхождение и национальность Филарета Денисенко абсолютно ни при чем.

Но вернемся к русофобским высказываниям патриарха Варфоломея. Осенью 2018 г. он заявил перед греческой диаспорой: «Наш Вселенский патриархат. Отсюда произрастают идеалы, ценности нашей нации, слава нашей нации, страсти и мученичество нашей нации, их источник здесь. <…> В данный момент наш патриархат пытается решить украинскую церковную проблему и показывает свои привилегии и права в соответствии с правилами Вселенских Соборов, и эти правила, прежде всего Халкидонского IV Вселенского Собора, который дает конкретные привилегии обращаться к Вселенскому патриархату, эти правила обязательны для всего Православия, нравится это нашим русским братьям или нет, рано или поздно они последуют решению, которое даст Вселенский патриархат, потому что у них нет другого выбора. <…> Потому наши братья славяне не терпят первенства Вселенского патриархата и, следовательно, нашу нацию в мировом Православии».

Ключевые слова в этой речи, повторенные несколько раз: «наша нация». Можно подумать, что выступает не православный патриарх, а какой-нибудь оголтелый националист. Неужели глава Фанара забыл, что в Церкви «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем – Христос» (Кол. 3, 11). И на каком основании он заявляет, что «русские братья» не терпят «их нацию»?

Иначе чем посмешище не назвать ситуацию, когда человек, облеченный епископским саном, всерьез заявляет, что в 1990 г. Филарет Денисенко не стал Московским патриархом только из-за того, что имел «украинское происхождение».

С самого Крещения Руси в 988 г. и до 1917 г., когда на Русскую Церковь начались беспрецедентные в истории христианства гонения, и Русская Церковь, и русское государство на протяжении тысячелетия оказывало и Константинопольскому патриархату, и другим восточным Церквам масштабную финансовую, материальную, политическую, а порой и военную помощь.

Само освобождение греческого государства от османского ига состоялось во многом благодаря России. В 1821 г. греческое восстание возглавил русский генерал греческого происхождения Александр Ипсиланти. А признание автономии греческого государства Османской империей состоялось в 1829 г. в рамках Адрианопольского мирного договора между Турцией и Россией после того, как Россия одержала победу в Русско-Турецкой войне 1828-1829 гг., спровоцированной, кстати, именно греческим восстанием. Вряд ли это можно квалифицировать, как «русские не терпят нашу нацию».

Наоборот, русские всегда уважали греков и были им благодарны за Православие как за бесценный духовный дар. Вот слова Патриарха Московского Алексия II в июле 1993 г., во время визита патриарха Варфоломея I в Россию: «В Царьграде, как издревле с любовью называли Константинополь русские люди, восприняла благодать крещения святая равноапостольная княгиня Ольга; туда же направил своих послов, ищущих правую веру, ее внук – святой равноапостольный князь Владимир. Нет таких слов, которые могли бы выразить чувства благодарности, испытываемые нашим верующим народом к святой Константинопольской Церкви, принесшей на Русь спасительную православную веру, определившую все сферы бытия Руси». Где же здесь неуважение к Константинопольской Церкви?

И еще одна неправда прозвучала в словах главы Фанара. Это утверждение, что первенство Константинополя якобы прописано в канонах. СПЖ уже писал, что никакие церковные каноны не предоставляют Константинопольскому патриарху исключительных прав или главенства в православном мире.

Наконец, в декабре 2019 патриарх Варфоломей в интервью интернет-изданию Кurir.rs. договорился до того, что прямо обвинил русских в расколе: «Русская сторона за 30 лет ничего не сделала, чтобы излечить этот раскол в Украине. А где любовь к раскольникам? Ее нет. Именно русские совершили раскол, а не Вселенский патриархат или украинцы, как они сейчас говорят. Итак, русские совершили раскол и в течение 30 лет не предпринимали никаких шагов для его излечения».

Патриарху стоит напомнить, как по его распоряжению греческий полицейский спецназ неоднократно штурмовал афонский монастырь Эсфигмен. Монахи тогда перестали поминать патриарха Константинопольского из-за его экуменических контактов с Ватиканом, и за это он объявил их схизматиками. Где же любовь патриарха Варфоломея к раскольникам?

По словам главы Фанара, Денисенко лишили сана за то, что он попросил автокефалию. Напомним, за что его лишили сана на самом деле: «за жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат и шантаж (Тит. 1, 7-8; святых апостолов правило 27-е), внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих (Мф. 18, 7; I Вселенского Собора правило 3-е, V-VI Вселенского Собора правило 5-е), клятвопреступление (святых апостолов правило 25-е), публичную клевету и хулу на Архиерейский Собор (II Вселенского Собора правило 6-е), совершение священнодействий, включая рукоположения в состоянии запрещения (святых апостолов правило 28-е), учинение раскола в Церкви (Двукратного Собора правило 15-е)» (из Постановления Архиерейского Собора РПЦ от 11.06.1992 г.).

Патриарху Варфоломею стоит напомнить, как по его распоряжению греческий спецназ штурмовал афонский монастырь Эсфигмен, отказавшийся поминать главу Фанара за экуменические контакты с Ватиканом. Где же была его любовь к "раскольникам"?

Но самое невероятное заявление патриарха Варфоломея в том, что он по сути назвал верных чад Украинской Православной Церкви русскими и обвинил их в расколе: «Именно русские совершили раскол, а не Вселенский патриархат или украинцы, как они сейчас говорят. <…> Будучи материнской Церковью, мы должны были позаботиться о каноническом единстве миллионов украинцев, которые не хотели быть в одной Церкви с русскими».

Стоит ли говорить, что епископат, духовенство и миллионы мирян УПЦ являются гражданами Украины, а вовсе не какими-то гипотетическими «русскими, которые совершили раскол»? Стоит ли говорить, что эти миллионы украинцев, миллионы верных чад УПЦ, хотят быть в одной Церкви не только с русскими, но и с болгарами, сербами и теми же греками?

Зачем же патриарх Варфоломей так активно нагнетает оголтелую русофобию и обвиняет русских в том, в чем повинен он сам, то есть в желании господства в Церкви?

Ответ представляется следующим:

Фанар пытается продвинуть свое греческое (византийско-константинопольское) папство. Он хочет сплотить вокруг себя условные греческие (грекоязычные) Церкви якобы для отпора этим мифическим притязаниям Русской Церкви на особую роль в Православии. Из РПЦ сознательно (и совершенно безосновательно) лепят образ врага, которому нужно противостоять. А противостоять можно только под началом Константинопольского патриархата.

Господь наш Иисус Христос сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9). А что можно сказать о тех, кто не заботится о мире, а разжигает межнациональную рознь и делит Православие на эллинское и славянское?

СПЖ

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