навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
13.01.20  

Лaтвия отказалась от территориальных претензий к России

(0)
 
13.01.20   Редакция

Смерть Сулеймани ничего не меняет для Ирана

(0)
 
12.01.20   Редакция

Вашингтон с презрением отверг призыв Ирака вывести войска

(0)
 
12.01.20  

Как на Фанаре раскол в Православии пытаются представить борьбой греков с русскими

(0)
 
11.01.20   Редакция

"Сконструирован клоунами": сотрудники "Боинга" высмеивают модель 737 МАХ и контролирующие органы во внутренней переписке

(0)

последние за вчера, 12.01.20  
 
22:30   Редакция

Вашингтон с презрением отверг призыв Ирака вывести войска

(0)
 
19:32   Редакция

Science: Россия, США и Китай ускоряются в гиперзвуковой гонке

(0)
 
19:21  

Как на Фанаре раскол в Православии пытаются представить борьбой греков с русскими

(0)
 
19:12  

Выйдет ли "американская Армения" из США

(0)
 
08:05  

Уроки японского языка

(0)
 
07:27   Редакция

80% усыновленных за последние три десятилетия в Ирландию детей происходили из пяти стран - России, Румынии, Вьетнама, Китая и Эфиопии

(0)
 
06:49   Редакция

Вован и Лексус - как стратегическое оружие России

(0)
 
04:24   Редакция

Посол Великобритании, задержанный иранскими силами безопасности среди протестующих в Тегеране, освобожден

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 13.01.20 06:37
скаут: Игорь Львович;
   
 

Лaтвия отказалась от территориальных претензий к России

Ринкевичс заверил, что Латвия не будет претендовать на Пыталовский район 

09.01.2020

Село Вышгородок Пыталовского района

 © Sputnik / Sergey Melkonov

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отверг возможность возобновления дискуссии по вопросу Пыталовского района - пограндоговор ратифицирован, демаркация произведена

РИГА, 9 янв — Sputnik. Латвия не собирается по примеру Эстонии поднимать территориальный вопрос в отношениях с РФ, договор о границе ратифицирован, все работы по демаркации закончены, поводов возобновлять дискуссии нет, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире программы "Действующие лица" на Латвийском радио 4.

"Наш Сейм ратифицировал договор о границе, мы закончили и все технические работы по демаркации границы. То есть обменялись официальными нотами о признании границы не только юридически, но и технически", - сказал Ринкевичс, комментируя вопрос о возможном возобновлении дискуссии по поводу Пыталово (Абрене). Министр заявил, что не видит "никаких поводов для новых вопросов на повестке дня — внешне- и внутриполитической".

Напомним, согласно условиям подписанного в Риге 11 августа 1920 года мирного договора, Советская Россия отдала Латвийской Республике большую часть Островского уезда и Пыталово, получившее латышское название Абрене. В начале 1992 года, после обретения Латвией независимости, власти страны заявили, что не признают "аннексию Абрене". Из-за этого в течение 15 с лишним лет Россия и Латвия не могли заключить пограничный договор.

В 2007 году Латвия отказалась от территориальных претензий, что и позволило в итоге заключить договор о границе. По словам тогдашнего президента Вайры Вике-Фрейберги, Латвии пришлось отступить ради членства в НАТО и ЕС, которое предполагает отсутствие неурегулированных территориальных споров с третьими странами.

Ринкевичс заявил по поводу мирного договора между Латвией и Советской Россией от 1920 года, что балтийской стране в этом году ничего не мешает отметить его 100-летие. "Отмечать мы эту дату будем, но не связывая современные вопросы о границе с тем документом", - добавил он.

В Эстонии за последнее время представители некоторых политических партий и члены правительства сделали ряд заявлений по поводу Тартуского мирного договора. Согласно документу, подписанному между Эстонией и Советской Россией в 1920 году, Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В Эстонии его считают действующим, а РФ расценивает его как исторический документ, утративший силу. Ссылка на Тартуский договор в пограничном договоре стала причиной, по которой РФ отказалась подписать документ. Исправленный вариант, где говорилось, что стороны не имеют никаких территориальных претензий друг к другу, так и не был ратифицирован.

Согласно недавнему заявлению спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, позиция правящей коалиции состоит в том, что "мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", потому что это "будет иметь огромные юридические последствия". "Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т. д. Это исключительно опасный путь", - сказал Пыллуаас.

статью прочитали: 9 человек

   
теги: Латвия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 