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опубликовано редакцией на Переводике 14.01.20 02:33
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Полиция Дубая отправила российской туристке дорогие часы, утерянные ею во время визита в эмират

09 Jan 2020

Watch-AFP

Фотография предоставлена в иллюстративных целях.

Дубай прилагает все силы для  того чтобы сделать город безопасным  для всех и каждого. Власти города постоянно  стараются показать и доказать, что если вы находитесь в Дубае, то  никакие потери вам не грозят.

Поэтому, если визитер  что-то теряет в городе, то  он/она может быть уверен/а, что  эта потеря ненадолго.

Полиция Дубая неоднократно возвращала дорогие утерянные вещи законным владельцам, даже тем туристам, которые уже покинули страну.

Недавно полиция Дубая добавила еще одну такой  эпизод к ​​истории своих необычных усилий, вернув дорогие часы туристке  из России, которые она потеряла во время своего визита в Дубай.

Заместитель директора Главного управления уголовных расследований полковник Мохаммед Акил Ахли сказал, что в нашей базе данных не было  рапортов, где бы говорилось об утерянных часах подобных найденным. Необходимо было найти альтернативное решение, чтобы определить владельца.

«После обращения к ряду заинтересованных лиц выяснилось, что часы не были куплены в ОАЭ. Поэтому мы испробовали  другие способы расследования и, наконец, нашли то что искали», - добавил полковник Ахли.

«Когда мы  обратились к владелице  часов, российская туристка сообщила, что она в настоящее время находится в своей стране, и она не заявляла о пропаже, потому что не была уверена, где потеряла его, в Дубае или в Москве», - продолжил он.

«Туристка  был удивлена, когда ей  позвонили из полиции Дубая, и она была очень благодарна за возвращение ее дорогого имущества», - добавил полковник Ахли.

Аль-Ахли подчеркнул, что  полиция Дубая стремится восстановить права владельцев имущества  и прикладывает все усилия для обеспечения благополучия и сохранности  благосостояния визитеров, жителей и граждан эмирата в соответствии со стратегическими целями полиции Дубая и директивами  её главнокомандующего, генерал-майора Абдуллы Халифы Аль-Марри.

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теги: Объединённые Арабские Эмираты  
   
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