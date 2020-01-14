Полиция Дубая отправила российской туристке дорогие часы, утерянные ею во время визита в эмират

09 Jan 2020

Фотография предоставлена в иллюстративных целях.

Дубай прилагает все силы для того чтобы сделать город безопасным для всех и каждого. Власти города постоянно стараются показать и доказать, что если вы находитесь в Дубае, то никакие потери вам не грозят.

Поэтому, если визитер что-то теряет в городе, то он/она может быть уверен/а, что эта потеря ненадолго.

Полиция Дубая неоднократно возвращала дорогие утерянные вещи законным владельцам, даже тем туристам, которые уже покинули страну.

Недавно полиция Дубая добавила еще одну такой эпизод к ​​истории своих необычных усилий, вернув дорогие часы туристке из России, которые она потеряла во время своего визита в Дубай.

Заместитель директора Главного управления уголовных расследований полковник Мохаммед Акил Ахли сказал, что в нашей базе данных не было рапортов, где бы говорилось об утерянных часах подобных найденным. Необходимо было найти альтернативное решение, чтобы определить владельца.

«После обращения к ряду заинтересованных лиц выяснилось, что часы не были куплены в ОАЭ. Поэтому мы испробовали другие способы расследования и, наконец, нашли то что искали», - добавил полковник Ахли.

«Когда мы обратились к владелице часов, российская туристка сообщила, что она в настоящее время находится в своей стране, и она не заявляла о пропаже, потому что не была уверена, где потеряла его, в Дубае или в Москве», - продолжил он.

«Туристка был удивлена, когда ей позвонили из полиции Дубая, и она была очень благодарна за возвращение ее дорогого имущества», - добавил полковник Ахли.

Аль-Ахли подчеркнул, что полиция Дубая стремится восстановить права владельцев имущества и прикладывает все усилия для обеспечения благополучия и сохранности благосостояния визитеров, жителей и граждан эмирата в соответствии со стратегическими целями полиции Дубая и директивами её главнокомандующего, генерал-майора Абдуллы Халифы Аль-Марри.

статью прочитали: 2 человек