Вашингтон с презрением отверг призыв Ирака вывести войска

Джон Дэвисон, Сьюзан Хеви

БАГДАД/ВАШИНГТОН ("Рейтер") - Вашингтон презрительно отверг в пятницу иракский запрос подготовиться к выводу его войск в условиях обострившихся трений между США и Ираном после убийства США иранского командира в Багдаде, и заявил, что он изучает возможное расширение присутствия НАТО в стране.



Стремясь усилить давление на своего противника, Соединенные Штаты ввели тем временем новые санкции в отношении Ирана в ответ на атаку на американские войска в Ираке, осуществленную Тегераном в ответ на смерть генерала Кассема Сулеймани.

Ирак может принять главный удар любого дальнейшего насилия между своим соседом Ираном и Соединенными Штатами, его лидеры оказались в ловушке, так как Вашингтон и Тегеран являются главными союзниками иракского правительства и борются там за влияние.

Президент Дональд Трамп сказал, что Иран, вероятно, планировал нападение на посольство США в Багдаде и стремился нанести удар по четырем посольствам США, когда Сулеймани был убит ударом с американского беспилотника.

"Мы скажем вам, вероятно, это должно было быть посольство в Багдаде", - сказал Трамп в видеоклипе интервью с Fox News. "Я могу раскрыть, что я считаю, что это были бы четыре посольства".

Иракский премьер-министр Адиль Абдул-Махди сделал запрос о подготовке к выводу американских войск во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео в четверг в соответствии с голосованием в иракском парламенте на прошлой неделе, сообщил его офис.

Абдул-Махди попросил Помпео "прислать представителей, чтобы задействовать инструменты по реализации решения парламента", - сказано в заявлении его офиса, добавив, что силы, использованные во время убийства, прибыли в Ирак или использовали его воздушное пространство без разрешения.

Госдепартамент сказал, что любая делегация США не станет обсуждать вывод американских войск, так как их присутствие в Ираке является "оправданным".

"Однако между США и иракским правительством необходима дискуссия не только касательно безопасности, но и о нашем финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве", - сказано в заявлении пресс-секретаря Моргана Ортагаса.

Трамп сказал в интервью Fox News, что если Ирак хочет, чтобы Соединенные Штаты ушли, то он скажет иракцам: "Вы должны нам заплатить деньги, которые мы вложили".





Архивная фотография: Президент США Дональд Трамп делает заявление об Иране, окруженный министром обороны США Марком Эспером, начальником штаба СВ генералом Джеймсом МакКонвилем и председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли в Большом фойе Белого дома в Вашингтоне, США, 8 января 2020 г. "Рейтер"/Кевин Ламарк



Он сказал, что у Соединенных Штатов есть 35 миллиардов долларов иракских денег ,"лежащих на счете".

"Я думаю, что они согласятся заплатить. Иначе мы там останемся", - сказал Трамп.

Помпео сказал журналистам, что в пятницу в Вашингоне побывала делегация НАТО для обсуждения будущего иракской миссии и плана по "корректировке распределения бремени в регионе".

Следует также упомянуть, что Госдепартамент сказал, что Помпео обсуждал Иран с канадским министром иностранных дел Франсуа-Филиппом Шампань, а также "благоприятную возможность расширения сил НАТО в Ираке и обоснованное распределение бремени".

Новое обострение в длительной тайной войне между Ираном и Соединенными Штатами началось с убийства Соединенными Штатами Сулеймани, влиятельного иранского генерала, во время удара беспилотника 3 января. Иран отреагировал на это в среду пуском ракет по американским войскам в Ираке.

В результате обе стороны отказались от усиления конфликта, но напряжение в регионе сохраняется.

Ведущий иракский представитель шиитского духовенства осудил борьбу США и Ирана, происходящую на территории Ирака, сказав, что это может погрузить страну, и более широко Ближний Восток, в более глубокий конфликт.

Великий аятолла Али аль-Систани сказал, что именно иракцы больше всего пострадают от американо-иранского конфликта. В послании, переданном через представителя во время пятничной молитвы в священном городе Кербела, Систани сказал, что нельзя позволить ни одной иностранной державе решать судьбу Ирака.

Призывы уйти

"Последние опасные агрессивные действия, которые являются неоднократными нарушениями суверенитета Ирака, являются частью ухудшающейся ситуации" в регионе, сказал Систани. "Ирак должен сам собой управлять и в этом принятии решений у иноземцев не должно быть никакой роли".

Ирак страдает от десятилетий войны, санкций и межконфессионального конфликта, включая возглавляемое США вторжение в 2003 году.

Во время пятничной молитвы в Тегеране представитель иранского духовенства среднего ранга Мохаммед Джавад Хадж Алиакбари сказал, что интересы США в мире теперь подвергаются опасности.

С момента убийства Сулеймани Тегеран активизировал свои призывы к войскам США уйти из Ирака, который, как и Иран, является в основном шиитским государством. Иранский Верховный лидер Али Хаменеи сказал, что ответных ударов недостаточно, и что конец военного присутствия США в регионе является главной целью Тегерана.

Критики называют убийство Сулеймани необдуманным шагом.

Но Помпео сказал в пятницу, что у Вашингтона была конкретная информация о грядущей иранской угрозе, включая для посольств США, добавив: "Был риск для жизней американцев".

В рамках его самой недавней деятельности в Ираке Сулеймани подталкивал шиитские про-иранские иракские ополчения подавлять протесты иракцев в течение нескольких месяцев, выступавших против влияния в их стране иностранных держав, таких как Иран и Соединенные Штаты.

В иракских городах демонстранты снова вышли на улицы в пятницу, твердо намеренные сохранить динамику своих протестов, несмотря на то, что внимание обращено на угрозу американо-иранского конфликта.

Вооруженные люди убили двух местных журналистов, освещавших протесты в южном городе Басра, сообщили источники в области безопасности и государственные СМИ. Ахмед Абдулсамад, корреспондент в Басре телеканала "Дижла" - принадлежащего суннитскому политику Мохаммеду аль-Каруби - был убит мгновенно, в то время как его телеоператор скончался от ранений в больнице, сказал "Рейтер" медицинский источник.

"Политики и духовенство... либо с Ираном, либо с США или с другими странами. Мы верны только Ираку, а не группировкам и политикам", - сказал 54-летний Эссам Фарадж, участник демонстрации в Багдаде.

Сообщение - Ахмед Абулинейн, Джон Дэвисон, Ахмед Рашид и Азиз Эль Якуби в Багдаде, Бабак Деганпишех и Париса Хафези в Дубае и Сьюзан Хеви, Нандита Боз и Дойна Чиаку, Макини Брайс и Эрик Бич в Вашингтоне; текст - Эдмунд Блэр и Уильям Маклин; редактирование - Дэниел Уоллис, Алистер Белл и Жаклин Вонг



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