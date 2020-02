архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.02.20 21:50 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Graveyard Ceremony Commemorates When U.S., Russia Were the Closest of Allies " США - 12 февраля 2020 г. Поминальная церемония на кладбище в Аннаполисе напомнила о тех временах, когда США и Россия были самыми близкими союзниками By: U.S. Naval Institute Staff February 12, 2020 Российские школьники слушают офицера российского ВМФ на национальном кладбище, в Аннаполисе, штат Мэриленд, USNI News Photo ANNAPOLIS, Md. – В дальнем углу кладбища, прямо через дорогу от Военно-морской академии США, находится могила Николая Демидова. Он был русским моряком, который умер более 150 лет назад, во время малоизвестного исторического эпизода, когда Россия была чуть ли не единственным другом Вашингтона. На прошлой неделе, у могилы Демидова собралась группа россиян, куда входили сотрудники и дипломаты посольства Российской Федерации, представители Министерства обороны России и российские школьники, чтобы помянуть [человека, погибшего во время инцидента, произошедшего в те] времена, когда Россия была одной из немногих европейских держав, которые поддерживали президента Авраама Линкольна и сохранение союза. В 1864 году, во время гражданской войны [в Соединенных Штатах], хотя большая часть Европы заняла нейтральную позицию [в отношении противоборствующих сторон], но у части ее все-таки были симпатии к Конфедерации. Промышленные державы, такие как Великобритания и Франция, полагались на хлопок с юга, и были опасения, что они поддержат повстанцев военной силой. Русские морские офицеры Демидов прибыл в Соединенные Штаты в качестве моряка на одной из двух эскадр царя Александра II, посланных, чтобы продемонстрировать поддержку Россией Союза. В ​​предыдущие десятилетия, Россия установила прочные отношения с Америкой, а в 1832 году, стала первой страной, получившей статус наибольшего благоприятствования. Одна эскадра была отправлена ​​в Сан-Франциско, в то время как другая, на одном из кораблей которой находился Демидов, прибыла, в сентябре 1863 года, в Нью-Йорк, затем она двинулась вниз к Хэмптон Роудс, Вирджиния. 29 января 1864 года паровой корвет “Варяг” и паровой клипер “Алмаз” прошли вверх по реке Северн и бросили якорь у верфи Военно-морской академии США. В то время Аннаполис считался настолько уязвимым для рейдов войск Конфедерации, что Военно-морская академия была перенесена дальше на север в Ньюпорт, Род-Айленд. Даже «Old Ironsides» (бронированный парусный корабль) не мог считаться находящимся в безопасности. Чтобы не допустить захвата корабля USS “Конституция” , который затем использовался в Академии в качестве учебного судна, он был также отбуксирован в Род-Айленд. Русские моряки в 1863 году Через неделю после прибытия кораблей эскадры, несколько моряков отправились в город. Демидов и его товарищ вошли в салун, чтобы выпить, но бармен отказался подавать им что-нибудь посильнее, чем сидр. Существуют разные версии того, почему им отказали в крепких напитках, но моряки разозлились. После жаркого спора, который перешел в драку в соседнем ресторане, где моряки напали на владельца, Демидов был застрелен. Опасаясь, что смерть российского моряка на территории США поставит под угрозу его отношения с Санкт-Петербургом, Линкольн попросил информировать его о расследовании инцидента, проведенного комитетом, назначенным законодательным органом штата Мэриленд. Владелец ресторана, который нажал на курок, был арестован, но выпущен под залог. Тем временем Демидову устроили тщательно продуманные похороны в часовне Военно-морской академии. Офицеры ВМС и Армии США присоединились к русским, заполнив часовню до отказа. Большая процессия, включающая духовой оркестр, русских морских пехотинцев и жителей Аннаполиса, сопровождала сделанный из орехового дерева гроб с телом Демидова на кладбище. Русские, похоже, были удовлетворены ходом расследования, а также тем вниманием, которое уделяли Демидову во время поминальной службы. Русские эскадры оставались в американских водах до весны, когда начали возвращаться домой. Россия пыталась подавить восстание в Польше и была обеспокоена тем, что Великобритания может выступить на стороне поляков. Отправив корабли в Соединенные Штаты зимой, русские, таким образом, могли держать их в тепловодных портах и атаковать британские коммерческие суда в случае войны. Кроме того, существовала вероятность создания альянса с Соединенными Штатами, если Королевский флот предпримет попытку какой-либо блокады от имени Конфедерации. В конечном итоге Британия решила не участвовать ни в одном из конфликтов. Присутствие российских кораблей в удерживаемых Союзом портах также помогло сдерживать атаки конфедератов. Хотя некоторые современные наблюдатели с подозрением относились к намерениям России, жест Александра II был в основном хорошо принят и в то время стал основанием для оптимистических прогнозов. Русский офицер устанавливает флаги Российской Федерации и Военно-морского флота России на могиле Николая Демидова В Бостоне, на приеме в честь отбывающей эскадры, мэр города отметил, что русские принесли нам «доброе отношение международного братства» и предоставили нам возможность для формирования личных отношений с опытными офицерами, которые укрепят связи, уже существующие между двумя нациями, и окажут существенное влияние на процветание обеих стран». Роль России в Гражданской войне была в значительной степени забыта, поэтому так важно, что представители российского посольства посетили кладбище в Аннаполисе на прошлой неделе. После того, как российский историк рассказал о событиях, приведших к смерти Демидова, российский военно-морской атташе капитан Сергей Садчиков отдал честь месту упокоения погибшего моряка. Затем, в полной тишине, один за другим школьники возложили цветы у надгробия Демидова. Демидов - не единственный моряк российского флота, похороненный в Аннаполисе. В богато украшенном мраморном и бронзовом саркофаге в склепе под часовней Военно-морской академии США покоится Джон Пол Джонс, «отец американского флота». После американской войны за независимость, Джонс оказался безработным, поэтому он присоединился к военно-морскому флоту России, где, сражаясь в русско-турецкой войне, он стал контр-адмиралом Павлом Джонсом.