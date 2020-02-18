Настают последние времена! Война с Гогом и Магогом на пороге?

Россия предупреждает Израиль о войне из-за Сирии

То, что многие израильтяне считали немыслимым, теперь, в условиях напряженности вокруг Сирии, кажется вполне возможным.

February 17, 2020 | Israel Today Staff

Посол России в Сирии на этой неделе опубликовал то, что некоторые считают скрытой угрозой на случай, если Израиль продолжит бомбить иранские активы в раздираемой войной стране.

6 февраля в результате воздушного удара по цели вблизи Дамаска погибли 20 сирийских и иранских военных чиновников. Это также привело к непреднамеренному обстрелу сирийской ПВО самолета, перевозившего 172 пассажира. Самолет успел благополучно приземлиться в близлежащем аэропорту.

Позже министр обороны Израиля Нафтали Беннетт намекнул, что это очередная атака в серии ударов Израиля по иранским активам, которые, по общему признанию, находятся в Сирии с целью угрожать еврейскому государству.

Но российского посла Александра Ефимова не интересовали оправдания Израиля.

В интервью арабоязычному “Спутнику” Ефимов назвал израильские рейды «провокационными и очень опасными». Он также предупредил, что «это увеличивает вероятность конфликта из-за Сирии».

Поскольку Сирия уже находится в конфликте, его предупреждение было воспринято как означающее, что продолжающиеся израильские рейды могут в конечном итоге привести к вооруженному столкновению между еврейским государством и российскими силами в регионе.

Израильские политические и военные чиновники никогда не стеснялись ссылаться на библейскую «Войну с Гогом и Магогом»* (см. примечание). Они верят, что она, в конце концов, случится.

Однако, учитывая теплые отношения между Иерусалимом и Москвой в последние годы, многим было трудно поверить в традиционную интерпретацию того, что в эту великую языческую армию войдет Россия.

Но посол Ефимов не ошибается в том, что готовится почва для такого инцидента, намеренного или нет, который может внезапно превратить друзей в противников.

Израиль осознает этот риск, но, по-видимому, считает, что угроза иранской гегемонии больше, чем вероятность случайного возникновения апокалиптического противостояния с Россией.

Примечание:

Гог и Магог (ивр. ‏גּוֹג וּמָגוֹג‏‎ [Gog u-Magog]) — в авраамической эсхатологии названия народов, которые пойдут войной на народ Божий, но будут повержены огнём с неба. В Новом Завете Гог и Магог упоминаются в книге Откровение[1], где описывается их нашествие на город святых по окончании тысячелетнего царства[2].

В Ветхом Завете, в Книге пророка Иезекииля[3] присутствует также пророчество о Гоге из земли Магог, согласно которому Гог — это имя предводителя, который придёт из страны Магог с войной на землю Израиля и потерпит военное поражение от Бога[2][4]. Согласно иудейской эсхатологии предсказание, описанное в книге пророка Иезекииля, исполнится незадолго до прихода Мессии (ивр. ‏מָשִׁיחַ‏‎)[5].

Оба пророчества описывают разные события в различные временные периоды: в первом случае идёт речь о событиях после тысячелетнего царства, в которых принимают участие два народа из «четырех углов земли», во втором случае — период до тысячелетнего царства, в котором присутствует предводитель Гог из северного по отношению к Израилю народа Магог[6][7][8].

Текст пророчества из книги пророка Иезекииля, 38-39

Гог из земли Магог, простирающейся «от пределов севера» (38:15), князь Роша, Мешеха и Фувала (38:3), во главе «великого сборища полчищ», среди которых войска Ирана, Эфиопии и Ливии (38:5), а также «Гомер со всеми отрядами его», «дом Фогарма от пределов севера» и многие другие народы (38:6) вторгнется в землю Израиля (38:8) с целью завладеть большой добычей (38:10-12).

В тот день гнев Божий воспылает в ярости (38:18) и Он призовёт меч против Гога (38:21) и будет судиться с ним и его войском «моровою язвою и кровопролитием», и прольёт «на него и на полки его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу» (38:22). Гог, войска его и все народы, которые будут с ним, погибнут в Израиле и будут отданы на съедение «всякого рода хищным птицам и зверям полевым» (39:4), после чего «на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно», Бог пошлёт огонь (39:6).

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