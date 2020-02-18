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опубликовано редакцией на Переводике 18.02.20 11:19
скаут: andwhite; переводчик andwhite;
 
 

Убийцы ветерана АТО К. Стрыбко могут остаться безнаказанными

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/2/18/7f18af693a1bb4e24bd472e3e30f0f39-full.jpg

В ночь с 28 на 29 января 2020 года в городе Сторожинец Черновицкой области в подъезде собственного дома был зверски убит ветеран АТО (силовой операции украинских войск на востоке Украины) Константин Стрыбко. По информации из местного отделения полиции, молодому человеку были нанесены множественные телесные повреждения, но фатальным стал удар тупым предметом по голове. Орудие убийства на месте преступления не обнаружено. Сейчас ведется следствие. Подозреваемых нет.

Как сообщают родственники пострадавшего, представители правоохранительных органов им сразу намекнули, что расследование тупиковое. Хотя мать Стрыбко, Тамара Сергеевна, указала на возможных убийц. Незадолго до инцидента у Константина случился конфликт с членами местной румынской общины, которые прикрываясь принадлежащей им управляющей компанией, терроризировали жильцов дома, где проживали родители убитого, огромными поборами. Стрыбко попытался разобраться в происходящем, пригрозив руководителю УК и его подчиненным обращением в прокуратуру и СМИ, на что те ему посоветовали не вмешиваться в процесс и закрыть рот. Как говорят близкие, Константин был принципиальным человеком, поэтому это "предостережение" вполне мог проигнорировать.

Самое парадоксальное, версия о причастности к убийству представителей румынской диаспоры следствием даже не рассматривается, что наталкивает на мысль о некоторой договоренности между блюстителями порядка и владельцами УК. Такого же мнения придерживаются и побратимы Константина, которые пообещали найти виновных и отомстить. Сейчас в соцсетях активно развивается движение #Помстимося_за_Костю! (Отомстим за Костю)

Бездействие правоохранителей может привести к тому, что украинская общественность возьмет дело в свои руки и проведет народный суд над организаторами и исполнителями этого зверского преступления.

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