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дата публикации 17.02.20 07:13
скаут: Игорь Львович;
   
 

Её Величество королева Елизавета II продаёт свои московские апартаменты

Столичный риэлтор раскрыл подробности сделки.

Елизаветы II

Фото: Instagram

В крупнейшем столичном агентстве недвижимости готовится сделка века: на продажу выставлена одна из четырех квартир, принадлежащих королеве Великобритании Елизавете II. Согласно данным Росреестра, именно она записана в документах – правда, как правительница Канады. «Царские палаты» находятся в самом центре Москвы, в Первом Обыденском переулке – это рядом с Храмом Христа Спасителя.

Площадь самой большой из четырех квартир – 320 метров. На продажу выставлена та, метраж которой 250 метров. Почему именно у этой жилплощади сменится владелец – неизвестно: детали сделок поистине королевского уровня раскрывают неохотно. Но кое-что мы все-таки знаем.

«Стоимость одного метра в этих квартирах варьируется от миллиона до полутора, — говорит риэлтор Константин Носов. – Среди этих квартир есть двухуровневые. Там уже цена достигает двух миллионов за метр. Впрочем, на продажу выставлена именно «одноэтажная» квартира».

В последний раз Елизавета была в России с визитом в 1994 году. Так зачем же ей квартира в Москве, да не одна? Говорят, на золотых квадратных метрах сейчас проживают сотрудники канадского посольства. Даже если бы правительница Великобритании решила заселиться туда сама, никакого права на получение российского гражданства ей бы это не дало. «Никаких льгот иностранным гражданам владение недвижимостью на территории России не дает, — говорит адвокат Ринат Мещеров. — В поликлинику или больницу – только по экстренным делам, о знаменитых российских санаториях и профилакториях тоже можно не мечтать».

О поездках в санатории юрист, конечно, шутит. Но в целом специалисты говорят, что экстраординарной ситуацию с квартирой, которой владеет королева Великобритании, назвать нельзя. Не исключено, что Елизавета, женщина энергичная и активная, все-таки захочет посетить Первопрестольную. Конечно, как почетный турист, которому есть, где остановиться: в ее распоряжении остаются целых три квартиры.

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