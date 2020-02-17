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опубликовано редакцией на Переводике 17.02.20 23:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Ливия: Хафтар, русские, сирийцы и другие

Pentagon: ‘Russian mercenaries in Libya increased sevenfold in three months’

Пентагон: «За три месяца,  численность российских наемников в Ливии выросла в семь раз»

February 13, 2020 

Солдаты российской ЧВК  'Вагнер' [file photo]

February 13, 2020 

В  документе  Пентагона сказано, что численность  российских наемников в Ливии, связанных с российской охранной компанией Wagner, значительно увеличилась в последнем квартале прошлого года,  и что русские действовали, чтобы поддержать отставного фельдмаршала Халифу Хафтара.

Об этом говорится в представленном во вторник  докладе Генерального инспектора Пентагона о контртеррористической деятельности в восточной, северной и западной частях Африки в период с 31 октября по 31 декабря 2019 года.

Согласно веб-сайту Al-Hurra , в докладе указывалось, что число российских наемников увеличилось с 200 в сентябре 2019 года до 800–1400 наемников в конце того же года.

Что касается российского присутствия в Ливии, то в докладе приводятся слова Африканского командования США (AFRICOM) о том, что увеличение российского присутствия в Ливии может стать препятствием для действий  военных союзников США и борьбы Вашингтона с терроризмом.

Согласно отчету, присутствие России в Северной Африке представляет собой серьезную проблему для США и их союзников.

В докладе отмечается, что присутствие России в Северной Африке  также является препятствием для операций Соединенных Штатов в южной части Средиземного моря.

Кроме того,  в сообщении говорится, что 21 ноября российские системы ПВО и российские наемники, сражающиеся  на стороне Хафтара, сбили американский беспилотник,.

Примечательно, что в конфиденциальной части отчета подчеркивалось влияние присутствия США в регионе обусловленное  операциями Хафтара, нацеленными на передвижение там самолетов.

В докладе говорится, что  в области сотрудничества по  борьбе с терроризмом, Вашингтон имеет ограниченные отношения  с международно признанным правительством национального согласия (GNA, ).

В отчете также говорится, что, через “группу Вагнера” и другие охранные компании,  Россия оказывает военную поддержку и обучает западноафриканские страны, заменяя собой западные страны в этом регионе.





Russia Sends Syrians to Fight in Libya as Clashes Reach Misrata

В  условиях, когда бои  идут уже возле Мисраты, Россия направляет в Ливию  сирийцев, чтобы они воевали на стороне Хафтара

Friday, 14 February, 2020 

Самолет над аэропортом Митига после столкновений в Триполи, Ливия, 15 января 2018 года. (Reuters)

Cairo, Damascus, London – Khaled Mahmoud and Asharq Al-Awsat

Как  сообщили  сирийские оппозиционные источники,  российская армия начала набирать молодых людей из сирийской Думы в восточной Гуте  для отправки в Ливию с тем чтобы они сражались вместе с Ливийской национальной армией (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар.

Русские инициировали отправку  50 сирийцев в североафриканскую страну. Они будут получать ежемесячную зарплату в размере 800 долларов в  течение трех месяцев службы. Они также будут освобождены от обязательного призыва на военную службу и защищены от судебного преследования.

Между тем, в Ливии, всего через несколько часов после того, как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выпустил резолюцию, призывающую к прекращению огня в Триполи, возобновились столкновения на различных фронтах между ЛНА и силами, лояльными правительству национального согласия (ПНС). Интенсивные боевые действия,  по сообщениям, ведутся в районах Айн-Зара и Халлет аль-Фориан.

Сообщалось также о боевых действиях в прибрежном западном городе Мисрата, где ЛНА провела серию воздушных налетов на  позиции террористических групп и наемников в районах Вади-Замзам и Аль-Кадихие к востоку от города.

В Триполи аэропорт Митига был вновь открыт после кратковременного закрытия,  связанного с тем что по нему были выпущены ракеты.

В Раджме на окраине восточного города Бенгази Хафтар принял министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Переговоры были сосредоточены на защите морских границ, предотвращении проникновения террористических и криминальных группировок и борьбе с терроризмом.

Хафтар высоко оценил поддержку Римом усилий по урегулированию ливийского кризиса.

Ди Майо ранее посетил Триполи, где он встретился с главой ПНС Файезом аль-Сарраджем.

Отдельно ЛНА объявила, что Хафтар получил приглашение от президента Эммануила Макрона посетить Францию. Руководитель ЛНА принял французскую делегацию в среду.

Военные также осудили обвинения миссии ООН в Ливии в том, что ЛНА препятствовала посадке самолетов ООН в ливийских аэропортах. Руководитель ЛНА  пояснил, что они принимают самолеты ООН во всех аэропортах, которые охраняются ЛНА по всей стране, кроме Митиги и Мисраты, которые находятся вне её  контроля.

В заявлении ЛНА говорится, что она не может гарантировать безопасность самолетов, приземляющихся в Митиге и Мисрате, и добавляет, что заявления миссии ООН «не говорят  правды местной и международной общественности и политикам в ООН».

Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что ООН придется использовать другие аэропорты и что армия не может гарантировать безопасность полетов в Митигу, потому что Турция использует ее в качестве военной базы.

Ливия имеет 35 гражданских аэропортов и взлетно-посадочных полос, которые миссия ООН может использовать в координации с соответствующими властями, отметил он. Всего несколько дней назад посланника ООН в Ливии Гасана приветствовали в Бенгази

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теги: Ливия  
   
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