опубликовано редакцией на Переводике 17.02.20 23:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Великобритания Ливия: Хафтар, русские, сирийцы и другие Pentagon: ‘Russian mercenaries in Libya increased sevenfold in three months’ Пентагон: «За три месяца, численность российских наемников в Ливии выросла в семь раз» February 13, 2020 Солдаты российской ЧВК 'Вагнер' [file photo] February 13, 2020 В документе Пентагона сказано, что численность российских наемников в Ливии, связанных с российской охранной компанией Wagner, значительно увеличилась в последнем квартале прошлого года, и что русские действовали, чтобы поддержать отставного фельдмаршала Халифу Хафтара. Об этом говорится в представленном во вторник докладе Генерального инспектора Пентагона о контртеррористической деятельности в восточной, северной и западной частях Африки в период с 31 октября по 31 декабря 2019 года. Согласно веб-сайту Al-Hurra , в докладе указывалось, что число российских наемников увеличилось с 200 в сентябре 2019 года до 800–1400 наемников в конце того же года. Что касается российского присутствия в Ливии, то в докладе приводятся слова Африканского командования США (AFRICOM) о том, что увеличение российского присутствия в Ливии может стать препятствием для действий военных союзников США и борьбы Вашингтона с терроризмом. Согласно отчету, присутствие России в Северной Африке представляет собой серьезную проблему для США и их союзников. В докладе отмечается, что присутствие России в Северной Африке также является препятствием для операций Соединенных Штатов в южной части Средиземного моря. Кроме того, в сообщении говорится, что 21 ноября российские системы ПВО и российские наемники, сражающиеся на стороне Хафтара, сбили американский беспилотник,. Примечательно, что в конфиденциальной части отчета подчеркивалось влияние присутствия США в регионе обусловленное операциями Хафтара, нацеленными на передвижение там самолетов. В докладе говорится, что в области сотрудничества по борьбе с терроризмом, Вашингтон имеет ограниченные отношения с международно признанным правительством национального согласия (GNA, ). В отчете также говорится, что, через “группу Вагнера” и другие охранные компании, Россия оказывает военную поддержку и обучает западноафриканские страны, заменяя собой западные страны в этом регионе.







Russia Sends Syrians to Fight in Libya as Clashes Reach Misrata В условиях, когда бои идут уже возле Мисраты, Россия направляет в Ливию сирийцев, чтобы они воевали на стороне Хафтара Friday, 14 February, 2020 Самолет над аэропортом Митига после столкновений в Триполи, Ливия, 15 января 2018 года. (Reuters) Cairo, Damascus, London – Khaled Mahmoud and Asharq Al-Awsat Как сообщили сирийские оппозиционные источники, российская армия начала набирать молодых людей из сирийской Думы в восточной Гуте для отправки в Ливию с тем чтобы они сражались вместе с Ливийской национальной армией (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар. Русские инициировали отправку 50 сирийцев в североафриканскую страну. Они будут получать ежемесячную зарплату в размере 800 долларов в течение трех месяцев службы. Они также будут освобождены от обязательного призыва на военную службу и защищены от судебного преследования. Между тем, в Ливии, всего через несколько часов после того, как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выпустил резолюцию, призывающую к прекращению огня в Триполи, возобновились столкновения на различных фронтах между ЛНА и силами, лояльными правительству национального согласия (ПНС). Интенсивные боевые действия, по сообщениям, ведутся в районах Айн-Зара и Халлет аль-Фориан. Сообщалось также о боевых действиях в прибрежном западном городе Мисрата, где ЛНА провела серию воздушных налетов на позиции террористических групп и наемников в районах Вади-Замзам и Аль-Кадихие к востоку от города. В Триполи аэропорт Митига был вновь открыт после кратковременного закрытия, связанного с тем что по нему были выпущены ракеты. В Раджме на окраине восточного города Бенгази Хафтар принял министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Переговоры были сосредоточены на защите морских границ, предотвращении проникновения террористических и криминальных группировок и борьбе с терроризмом. Хафтар высоко оценил поддержку Римом усилий по урегулированию ливийского кризиса. Ди Майо ранее посетил Триполи, где он встретился с главой ПНС Файезом аль-Сарраджем. Отдельно ЛНА объявила, что Хафтар получил приглашение от президента Эммануила Макрона посетить Францию. Руководитель ЛНА принял французскую делегацию в среду. Военные также осудили обвинения миссии ООН в Ливии в том, что ЛНА препятствовала посадке самолетов ООН в ливийских аэропортах. Руководитель ЛНА пояснил, что они принимают самолеты ООН во всех аэропортах, которые охраняются ЛНА по всей стране, кроме Митиги и Мисраты, которые находятся вне её контроля. В заявлении ЛНА говорится, что она не может гарантировать безопасность самолетов, приземляющихся в Митиге и Мисрате, и добавляет, что заявления миссии ООН «не говорят правды местной и международной общественности и политикам в ООН». Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что ООН придется использовать другие аэропорты и что армия не может гарантировать безопасность полетов в Митигу, потому что Турция использует ее в качестве военной базы. Ливия имеет 35 гражданских аэропортов и взлетно-посадочных полос, которые миссия ООН может использовать в координации с соответствующими властями, отметил он. Всего несколько дней назад посланника ООН в Ливии Гасана приветствовали в Бенгази статью прочитали: 69 человек Комментарии