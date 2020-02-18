Большие и маленькие шпионские скандалы в Швейцарии

Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

ЭТОТ КОНТЕНТ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН 13 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

Бригадный генерал (Brigadier) Жан-Луи Жанмэр поставлял стратегически важную военную информацию Москве. На фото: одно из последних его портретных фото, сделано 2 февраля 1990 г. (Keystone / Str)

В связи с разоблачениями, касающимися швейцарской компании «Крипто АГ», Федеральная служба разведки Конфедерации (Nachrichtendienst des Bundes — NDB) вновь оказалась в центре внимания общественности. Как показывает наш обзор, Швейцария регулярно оказывалась в центре такого рода пикантных событий. Ретроспективный взгляд в историю.

— Весной 2018 года в Нидерландах были арестованы два российских агента, по всей видимости, находившиеся на пути в город Шпиц, где расположена швейцарская Федеральная лаборатория бактериологического и радиологического анализа (Labor Spiez). В частности, она участвовала в расследовании отравления бывшего российского шпиона Скрипаля в британском Солсбери. Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) активно участвовала в акции с целью «предотвращения незаконных действий против критически важного объекта швейцарской инфраструктуры».

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Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета Tages Anzeiger

— 9 ноября 2017 года Региональный суд немецкого города Франкфурт-на-Майне приговорил швейцарца Даниэля М. к условному сроку наказания за деятельность в качестве агента секретной службы иностранного государства. По поручению NDB он, якобы, внедрил в Финансовое Управление германской земли Северный Рейн-Вестфалия «крота», который должен был предупредить его, в случае если немецкие налоговики опять приняли бы решение приобрести в Швейцарии незаконно полученные налоговые и банковские данные немецких вкладчиков в швейцарских банках.

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Автор: swissinfo.ch и агентства новостей

— В 2015 году сотрудник банка и специалист в области информатики и компьютерной техники Эрве Фальчиани (Hervé Falciani) был приговорен в Швейцарии в своё отсутствие к пяти годам тюремного заключения. В 2009 году он передал французским властям данные о французах-клиентах швейцарского банка, подозреваемых в уклонении от налогов. Факт такого же рода его действий на «немецком направлении» доказать не удалось.

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Автор: Петер Зигенталер (Peter Siegenthaler)

— Еще одно, правда, уже не столь громкое «Дело Жиро» (Fall Giroud), имевшее место в 2014 году, также касалось сферы налогов. Доминик Жиро (Dominique Giroud), винодел из кантона Вале, уже осужденный ранее за уклонение от уплаты налогов, был обвинен в том, что он совершил сговор с компьютерщиком-хакером, частным детективом и бывшим сотрудником Федеральной службы разведки (NDB) с целью кражи важных данных путем взлома компьютеров журналистов, которые критически писали о «Деле Жиро».

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Автор: SWI Swissinfo и агентства новостей

— Относительно безобидным шпионажем занимался швейцарец Клод Коваси (Claude Covassi) в 1990-е годы. Предположительно он, по заданию сегодня уже не существующей внутренней секретной швейцарской службы Inlandgeheimdienst DAP, незаконно втёрся в доверие к руководству и прихожанам женевского Исламского центра, с тем чтобы провокационными методами расследовать вопрос о наличии у него связей с исламистскими экстремистами и террористами.

— А вот снова громкий случай, имевший место в 1980-е годы. Офицер, таможенник и финансист Дино Белласи (Dino Bellasi), работавший на секретную службу в качестве куратора учебно-образовательных программ, присвоил себе почти девять миллионов швейцарских франков, которые якобы шли на организацию полевых штабных и войсковых учений. В 2003 году суд в Берне приговорил его к шести годам лишения свободы за мошенничество, фальсификацию документов и ложные обвинения. Так, он утверждал, что действовал, якобы, от имени своего начальства, с тем чтобы создать «теневую разведывательную службу». Никаких доказательств этому суд не нашел.

— О так называемом «картотечном скандале» мы уже подробно рассказывали, а потому отсылаем читателя к материалу ниже. Напомним только, что в период с 1900 по 1989 годы объектами негласной слежки со стороны спецслужб Швейцарии стали в общей сложности 900 000 человек, включая иностранцев. На каждого из них было заведено «личное дело», или «учетная карточка», на швейцарском диалекте немецкого языка «Fischen», поэтому в историю скандал вошел как «Fichenskandal».

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Автор: Маттиа Ленто (Mattia Lento), русскоязычная версия: Игорь Петров

— Расследование «картотечного скандала» имело и свои последствия: наряду с фактами слежки была попутно еще и разоблачены как созданная в Швейцарии при поддержке Великобритании секретная организация подпольного сопротивления вероятному советскому вторжению Тайная армия P26, так и негласная разведывательная служба P27, которая была создана в конце 1970-х годов. После их разоблачения в 1990 году все они были распущены постановлением правительства Швейцарии, Федерального совета.

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Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и газета «Der Bund»

— В начале 1960-х годов Швейцарию буквально потрясло дело, наверное, самого высокопоставленного шпиона, швейцарского бригадного генерала (Brigadier) Жана-Луи Жанмэра (Jean-Louis Jeanmaire, 1910-1992), который поставлял стратегически важную военную информацию своему «приятелю», военному и военно-воздушному атташе советского посольства в Берне полковнику Василию Денисенко. В 1977 году Жан-Луи Жанмэр по итогам громкого судебного процесса был приговорен швейцарским судом к 18 годам тюремного заключения за измену Родине.

Для желающих получить больше информации: по ссылке наше больше досье о шпионаже и спецслужбах в Швейцарии.

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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