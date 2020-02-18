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Что есть у латыша? Только э-э-э.. Паулс да душа)))

Паулс не дает концертов в России! Латвия недополучает налогов с выступлений


BB.LV, 16 февраля, 2020 

Как же так получается? Раймонд Паулс перестал давать концерты в России, - а ведь с каждого концерта он должен заплатить практически пятую часть в виде налогов в Латвии... Получается, не давая концертов в РФ - Паулс не помогает латвийскому бюджету?

Раймонд Паулс, фото LETA

Раймонд Паулс, фото LETA

Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, группа Brainstorm и другие популярные латвийские артисты регулярно выступают в России. Как они платят налоги со своих доходов в Латвии – выяснил журнал Kas Jauns.

Как выяснилось, чем больше латвийские звезды зарабатывают в России – тем лучше для бюджета балтийской страны. Вероятнее всего, выступая в соседнем государстве, латвийские артисты заключают договор об авторском вознаграждении. В соответствии с положениями налоговой конвенции, Россия имеет право взимать подоходный налог с дохода резидента Латвии, полученного от профессиональной деятельности артиста на территории РФ. Ставка налога не может превышать 5% от общего размера авторского вознаграждения, сообщили в СГД Латвии.

После уплаты налога в России, латвийские артисты должны платить налог (20 или 23% в зависимости от размера дохода) и на родине, величина его скорректирована на те самые 5%, уже уплаченных в России. Таким образом, если, например, латвийский певец за свой концерт в России получил 10 тысяч евро, то 500 евро (5%) он отдает в бюджет РФ, а в Государственную кассу Латвии попадает 18%, или 1800 евро.

"Можно только добавить, как СГД жалуется, что маэстро Раймонд Паулс больше не дает концертов в РФ", - иронично замечается в статье.

Знают ли сами артисты, сколько они платят налогов в России?

Интарс Бусулис, отвечая на этот вопрос, рассказал, что сам не занимается налогами, у него есть менеджер, который контролирует все эти вопросы. "Все налоги официально уплачены, а кому и сколько, не знаю. Я получаю только то, что заработал", - сказал Бусулис, заверив, что является добросовестным плательщиком, иначе сел бы в тюрьму. "Как только мне приходят деньги на счет, я сразу же плачу налоги. В среднем это 40% дохода", - сказал певец.

Другие популярные латвийские артисты также рассказали журналу, что разговоры о том, что в России музыкантам за выступление платят чемоданами с наличными, не соответствуют действительности. Налоговый контроль в РФ значительно ужесточился, организаторы концертов уже давно производят все выплаты безналичным способом. Все заработанные деньги приходят на счет, и разговоры о чемоданах, полных долларов, - просто миф.

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теги: Латвия  
   
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