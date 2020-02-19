Большой Айдахо - группа орегонцев за перемещение границы

Группа консерваторов Орегона, безрезультатных во всех своих попытках - от голосования против представителей Демократической партии во власти штата, кого они считают слишком либеральными, до отзыва губернатора штата и обращения к представителям в Вашингтоне, теперь хотят покинуть штат - путем перемещения границы с соседним Айдахо на запад, говорится в статье, опубликованной в понедельник.





Группа, Передвинем границу Орегона - За Большой Айдахо, добилась предварительного согласия от двух округов и поставила целью сбор необходимого числа подписей для внесения предложения в местные избирательные бюллетени в ноябре, сообщает USA Today.





При отсутствии препятствий, избирателям в юго-восточном Орегоне возможно будет задан вопрос о пересмотре границы штата с Айдахо, сообщает газета.





"Сельские округа все больше возмущены законами, исходящими от законодательных властей Орегона, угрожающими нашему обеспечению средств к существованию, нашим производствам, нашим кошелькам, нашим правам на владение оружием и нашим ценностям. Мы пытались отстранить этих законодателей голосуя против них, но сельский Орегон - в меньшинстве, и теперь наши голоса остаются без внимания. Это наше последнее средство" - цитирует заявителя Майка МакКартера новостной релиз.





В прошлом году, спорный законопроект против выбросов парниковых газов вынудил республиканцев бежать из Салема, столицы штата. Сейчас демократы контролируют как обе палаты законодательного собрания штата, так и особняк губернатора.



