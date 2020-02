архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.02.20 08:06

"Trump: What does the US contribute to Nato in Europe?" США - 03 декабря 2019 г. Трамп задается вопросом: что США вкладывают в НАТО в Европе? Члены Первой дивизии Армии США размешены в Литве Президент США Дональд Трамп считает, что европейские члены НАТО должны больше тратить на альянс, а не полагаться на то, что бремя расходов несут США. В преддверии саммита НАТО на этой неделе в Великобритании, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг заявил, что за последние годы значительно вырос тот вклад, который делают европейские страны. Итак, сколько США вкладывают в поддержание НАТО по сравнению с другими 28 странами-членами? Если посмотреть на то, сколько мы тратим на НАТО и сколько платят страны в Европе, кто в действительности получает больше преимуществ от этого? Дональд Трамп, президент США Сколько тратят страны-члены НАТО? На США приходится около 70% общих расходов на оборону государствами НАТО. Однако США – глобальная сверхдержава, имеющая военные обязательства и за пределами Европы. Относительно валового внутреннего продукта (ВВП) (общая стоимость произведенных товаров и услуг) в 2019 году США потратили на оборону почти 3,4%, по оценкам НАТО, в то время как средний показатель в европейских странах НАТО и Канаде составил 1,55%. Теперь мы согласовали новую формулу по разделу расходов. США будут платить меньше. Германия будет платить больше. Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО Текущие расходы НАТО покрываются общей схемой финансирования на основе национального дохода каждой страны. Это покрывает: гражданский персонал и административные расходы штаб-квартиры НАТО

совместные операции, стратегическое командование, радарные системы и системы раннего предупреждения, обучение и связь

системы военной связи, аэродромы, порты и обеспечение топливом. Гражданский и военный бюджет на 2091 год составил около 1,67 миллиарда евро (1,43 миллиарда фунтов стерлингов; 1,84 миллиарда долларов США), по данным НАТО. В настоящее время США платят только 22% от этого, в то время как вклад Германии составляет 14,76%, а Франции и Великобритании – менее 10,5% каждой. Вклады стран-членов НАТО Текущие расходы на 2018-19 гг. Страны (слева направо): США, Германия, Франция, Великобритания, другие Процентное соотношение военного и гражданского бюджетов НАТО Би-би-си Однако теперь планируются изменения, после того, как была согласована новая формула с целью сокращения вклада США, утверждает Столтенберг. «Теперь США и Германия будут платить одинаково, почти 16% от бюджета НАТО», заявил он.

Сколько тратят на оборону другие страны? На саммите НАТО в прошлом году президент Трамп призвал другие страны-члены согласиться тратить 4% от своего ВВП на оборону, это близко к нынешним американским показателям в 3,4%. В действительности, текущая цель – достичь 2% к 2024 году. Когда ранее в этом году Столтенберг находился с визитом в Вашингтоне, Трамп вновь заявил, что этот показатель 2% должен быть повышен «в определенный момент». Трамп также заявил, что положение дел начинает улучшаться. «с тех пор, как я вступил в должность, ракета взлетает», заявил он. Расходы на оборону странами-членами НАТО в процентах от ВВП 2% и более

1%-1.99%

Менее чем 1% ЕС, но не в НАТО На карте обозначены следующие страны: Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Болгария, Греция Источник: НАТО. На основе оценочных данных о расходах за 2019 год. В действительности 2019 год – пятый год, в котором наблюдается рост расходов на оборону странами-членами НАТО (кроме США). Максимальный рост был в странных Центральной и Восточной Европы и в Турции. По оценкам НАТО, в 2019 году было только 8 стран – а также США – которые тратят на оборону 2 и более процентов от ВВП Греция

Великобритания

Эстония

Румыния

Польша

Латвия

Литва

Болгария По оценкам, другие европейские члены НАТО в 2019 году тратили от 1% до 1,99%, при этом Франция тратила 1,84%, а Германия – 1,38%. Страны-члены НАТО также заявили, что к 2024 году не менее 20% из расходов на оборону должны идти на приобретение оборудования и его разработку. По состоянию на 2019 год 15 стран НАТО в дополнение к США стремились достичь этой цели, при этом основной рост с 2014 года был в восточноевропейских странах и в Турции. Однако две крупнейшие страны НАТО – Германия и Канада – все еще тратят на оборудование менее 20-процентного порога. В анализе, проведенном для британского парламента, описаны расходы на оборудование как более важная мера обороноспособности, так как без соответствующего оборудования сокращается эффективность вооруженных сил.

Что еще США делают для НАТО? США по-прежнему держат в Европе, в том числе и в Турции, многотысячный военный персонал, находящийся на действительной военной службе. В настоящее время Германия принимает большую часть вооруженных сил США в Европе. За ней следуют Италия, Великобритания и Испания. Следует добавить, что часть размещенного в Европе американского персонала поддерживает операции вне рамок НАТО, а численность американских военных колеблется в связи с их ротацией в Европе и за ее пределами. Американский персонал, находящийся на действительной военной службе Сентябрь 2019 года Страны (сверху вниз): Япония, Германия, Южная Корея, Афганистан, Италия, Великобритания, Ирак Примечание: Афганистан и Ирак – оценочные показатели Источник: американский Центр данных о военном персонале Также крупнейшее одностороннее размещение военного персонала США за рубежом – в стране, не являющейся членом НАТО. Это – в Японии. Кроме того, значительное число американских военных также присутствует в Южной Корее. Американские силы также присутствуют на Среднем Востоке и в Проливе, хотя точные цифры не всегда раскрываются, а некоторые из размещений реализуются только на временной основе. В Афганистане в настоящее время размещено около 12 тыс. американских военных, участвующих в антитеррористических операциях, а также в рамках возглавляемой НАТО Миссией, которая оказывает поддержку силам безопасности Афганистана. США играют главную роль в операциях НАТО в Афганистане Одним из ключевых компонентов американских обязательств в отношении Европы является система противоракетной обороны, используемая странами-членами НАТО. Эта система была разработана для обороны от потенциальных атак с применением баллистических ракет дальнего действия из-за пределов континента, в частности, со Среднего Востока. Эта система включает в себя американское оборудование и персонал на объектах для ракет наземного базирования в Румынии и на одном строящемся объекта в Польше. При этом американская система радаров размещена в Турции. Ракеты-перехватчики также перевозятся на бортах американских военных кораблей в Средиземном море. статью прочитали: 66 человек Комментарии Материалы по теме - Оборона от российских атомных ракет: НАТО объявляет о наращивании военного потенциала Стратегии для периода после Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: армия США форсирует разработку собственных крылатых ракет. (Фото: немецкое информационное агентство dpa).

