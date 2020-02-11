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опубликовано редакцией на Переводике 11.02.20 08:47
скаут: bachmatov1988; переводчик bachmatov1988;
   
 

Оборона от российских атомных ракет: НАТО объявляет о наращивании военного потенциала

Оборона российскийх атомных ракет

Новые российские вооружения средней дальности заставляют нервничать военных на Западе. С помощью крылатых ракет типа SSC-8 Москва теоретически может, как считается, прорвать все оборонительные линии. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг объяснил, как альянс хочет на это реагировать.

В этом году НАТО хочет отреагировать на размещение в Европе российских крылатых ракет, способных нести атомное оружие. «Когда речь идет о SSC-8, мы будет работать над системами противовоздушной и противоракетной обороны, над обычными вооружениями, над повышением боевой готовности и продлением времени предупреждения», заявил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Министры обороны НАТО уже пришли к рамочному соглашению об этом.

«Размещением крылатых ракет SSC-8 Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», подчеркнул Столтенберг. Эту систему вооружений он назвал «частью российской стратегии по усилению вложений в новые современные способности – включая новое современное атомное оружие».

На это, по словам Столтенберга, НАТО хочет соразмерно реагировать оборонительными мерами. В то же время он подтвердил, что НАТО не намерена размещать в Европе новые атомные ракеты наземного базирования. Дальнейшей целью оборонительного альянса, по его данным, является усиление контроля над вооружениями. Это, прежде всего, сфера интересов таких стран-членов альянса, как Германия.  

Соседство под оружием

Основой для расширения сдерживающих и оборонительных способностей НАТО является завершение действие Договора об отказе от систем средней дальности наземного базирования. Он завершился прошлым летом, так как США и остальные партнеры по НАТО исходили из того, что Россия годами нарушает Соглашение системой под названием SSC-8 (по-русски: 9M729).

По оценкам западных экспертов, эти управляемые ракеты, которые в российской армии также носят кодовое наименование Искандер-М, возможно, обладают дальностью полета свыше 2000 км. Кроме того, эти крылатые ракеты можно оснастить ядерными боеголовками. Поскольку они в отличие от межконтинентальных баллистических ракет приближаются к своим запрограммированным целям на меньшей высоте, их намного сложнее перехватить.

Считается, что, базируясь в российском анклаве Калининграде, это системы вооружений могут применяться против большей части европейских столиц в течение минут. Например, Берлин, находится всего в 515 км. От Калининграда. Тем не менее, Москва неоднократно отвергала соответствующие опасения как преувеличения. Официально дальность полета этих ракет не превышает 500 км. и не превышает порог класса спорных систем средней дальности.   

ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) запретил обеим сторонам производство, испытания и владение баллистическими ракетами и крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км. После расторжения Договора растет озабоченность новой гонкой вооружений. Поэтому США в итоге испытали несовместимую с Договором ракету средней дальности наземного базирования.

В настоящее время вряд ли есть надежды на новые эффективные договоренности по контролю над вооружениями. Основанием для денонсации договора США считается тот факт, что договор обязывал только американцев и русских, но не восходящие военные державы, такие как Китай. Между тем, Китай, предположительно, обладает 2000 баллистических ракет и крылатых ракет, которые попадали бы под Соглашение. Применялись вооружения из этой категории Исламской Республикой Иран, которая обстреляла ими военные базы США в Ираке в рамках удара возмездия с применением обычных боеголовок.

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теги: Германия, Политика, НАТО  
   
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