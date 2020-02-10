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Al-Masdar News (Ливан): Русские контрактники на передовом посту в северо-западной Сирии (фото)

By News Desk -2020-02-08 

BEIRUT, LEBANON – Российские военные были недавно сфотографированы  на передовых позициях в районе (кажется) Al-Ghaab Plain на северо-западе  провинции Хама. 

На  фотографиях -  российские военные,  принадлежащие к одной  из групп контрактников, расположили  свой пост в нераскрытом местоположении  в районе  Al-Ghaab Plain.



Комментарии

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Karen Bartlett

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Karen Bartlett

God bless Russia, willing to fight for the innocent!

Боже благослови Россию, имеющую  волю воевать за невинных людей!

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2020-02-09 01:16

Sweet Robert

Guest

Sweet Robert

Putin is hunting down and killing the terrorists. He is very serious.

Путин преследует и уничтожает  террористов. Он очень серьёзно настроен

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2020-02-09 00:32



статью прочитали: 34 человек

   
теги: Сирия  
   
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