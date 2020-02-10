Al-Masdar News (Ливан): Русские контрактники на передовом посту в северо-западной Сирии (фото)
By News Desk -2020-02-08
BEIRUT, LEBANON – Российские военные были недавно сфотографированы на передовых позициях в районе (кажется) Al-Ghaab Plain на северо-западе провинции Хама.
На фотографиях - российские военные, принадлежащие к одной из групп контрактников, расположили свой пост в нераскрытом местоположении в районе Al-Ghaab Plain.
Комментарии
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Karen Bartlett
God bless Russia, willing to fight for the innocent!
Боже благослови Россию, имеющую волю воевать за невинных людей!
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2020-02-09 01:16
Guest
Sweet Robert
Putin is hunting down and killing the terrorists. He is very serious.
Путин преследует и уничтожает террористов. Он очень серьёзно настроен
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2020-02-09 00:32
статью прочитали: 34 человек
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