архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 10.02.20 20:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Atlantic”,

"What Did Elliott Abrams Have to Do With the El Mozote Massacre?" США - 15 февраля 2019 г. Как Эллиот Абрамс связан с бойней в Эль Мосоте? Рэймонд Боннер Автор книги "Слабость и лукавство: грязная война Америки и Сальвадора"

Участница аргентинской группы криминалистической антропологии работает на месте бойни в Эль Мосоте. Хосе Кабезас/"Рейтер" Во время нервного обмена репликами с Эллиотом Абрамсом в среду член палаты представителей Ильхан Омар оживила память о бойне в Сальвадоре в Эль Мосоте, одном из наихудших массовых убийств в современной истории Латинской Америки. Омар, члену Демократической партии от штата Миннесота, было всего два месяца, когда произошла эта бойня в декабре 1981 года. Абрамс, новый спецпосланник президента Дональда Трампа по Венесуэле, являлся высокопоставленным чиновником Госдепартамента в администрации Рейгана, которая посылала военную и экономическую помощь в Сальвадор, чтобы нанести поражение левому повстанческому движению и прекратить то, что она считала волной коммунизма, приближающейся к Соединенным Штатам. Что произошло в 1981 году? И как связан с этим Абрамс? Более 900 крестьян были убиты в нескольких деревнях и вокруг них в восточной провинции Морасан. Большинство были стариками, женщинами и детьми. В римско-католической церкви в Эль Мосоте солдаты отделили мужчин от их семей, увезли их и расстреляли. Они собрали в обители матерей и детей. Поставив свои предоставленные Америкой винтовки М-16 на автоматическую стрельбу, солдаты открыли огонь. Затем они сожгли церковь. Около 140 детей были убиты, включая недавно начавших ходить малышей. Средний возраст: 6 лет. Вопросы Омар Абрамсу не были искусными, и Абрамс небезосновательно посчитал это личным выпадом. Но она была права в предположении, что он стремился умалить или даже скрыть эту бойню, называя это коммунистической пропагандой. Она также была права в том, что задала вопрос, отвечает ли Абрамс этическим критериям для занятия высокой правительственной должности с поставленной задачей смещения венесуэльской диктатуры и продвижения демократии.

В Сальвадоре администрация Рейгана, с Абрамсом в качестве проводника интересов, неизменно защищала сальвадорское правительство на фоне свидетельств о том, что его регулярная армия и союзнические правые "эскадроны смерти" действовали безнаказанно, убивая крестьян, студентов, лидеров профсоюзов и любого, кто считался противником правительства или сторонником партизан. Абрамс зашел так далеко, что защищал пользовавшегося наибольшей недоброй славой одного из лидеров "эскадронов смерти", Роберто Д'Обюссона , который нес ответственность за убийство архиепископа Оскара Ромеро, когда тот служил обедню в марте 1980 года. Это убийство Ромеро вызвало гражданскую войну в Сальвадоре - альянса военных и олигархов, которые правили в течение десятилетий при поддержке Соединенных Штатов, против вдохновленного марксизмом повстанческого движения. Большую часть поддержки революция получала со стороны сальвадорских крестьян, которым мало что было терять в стремлении свергнуть правительство, которое прибегало к жестоким репрессиям, чтобы держать их в ужасной бедности. Чтобы осушить крестьянское море, в котором партизаны находились как рыба в воде, если позаимствовать выражение у Мао, батальон "Атлакатль", офицеры которого недавно завершили обучение действиям против повстанческих сил в Соединенных Штатах, начал операцию "выжженной земли" в Морасан, горном регионе, где полуграмотные крестьяне работали на своих небольших участках сизаля и кукурузы. Я начал писать репортажи из Сальвадора для "Нью-Йорк Таймс" в декабре 1980 года. Четверо американок, прихожанок римско-католической церкви, были только что изнасилованы и убиты сальвадорскими солдатами, еще одно чудовищное преступление, которое администрация Рейгана стремилась скрыть. Год спустя партизаны тайно провезли меня в Морасан. Меня сопровождала Сьюзан Мейселас, фотожурналистка, уже хорошо известная по своей работе в Никарагуа. В то же самое время, но отдельно от нас, Альма Гильермопрьето из "Вашингтон Пост" также добралась до этого района. Когда мы приехали в Эль Мосоте, свидетельства бойни были все еще обширными. Стервятники клевали скелеты, ветер разносил тошнотворный запах смерти. Мои сообщения и фотографии Сьюзан появились в "Таймс", а сообщения Альмы в "Пост" в январе 1982 года. И сразу же администрация атаковала нас, стремясь опровергнуть эти истории, назвав их пропагандой партизан. Эти сообщения неправдоподобны, сказал Абрамс. Как выразился Абрамс, Эль Мосоте "выглядит как инцидент, которым, как минимум, сильно злоупотребляют, в лучшем случае, партизаны". Так убийство сотен детей стало всего лишь "инцидентом".

Я вернулся в Эль Мосоте в прошлом году, впервые с 1980-х. Я нашел одного выжившего, Амадео Санчеса. Ему было 8 лет на момент бойни, крестьянский мальчик, работавший на полях вместе со своим отцом. Когда в его деревню пришла весть об операции "Атлакатль", так как стрельба была достаточно близко, чтобы ее было слышно, с военными вертолетами в воздухе, Санчес сказал мне, что они с его отцом убежали. Его мать осталась в деревне вместе с тремя младшими братьями с сестрами, включая годовалого брата. "Я не сделала ничего плохого. Со мной ничего не случится", - вспомнил Санчес слова своей матери. Из своего укрытия посреди камней и сорняков, рассказал Санчес, он видел, как солдаты ходили по домам. Из одного дома они вытащили двух девушек-подростков и увели их к реке, рассказал мне Санчес. Санчес не мог их видеть, но он слышал, как они кричали своим матерям: "Мама, они меня насилуют". Затем он услышал выстрелы. И наступила тишина. Через день или два, после того, как солдаты ушли, Санчес и его отец вернулись в деревню. Санчес сказал, что он нашел свою мать и братьев и сестер мертвыми. В одном доме, сказал он, он увидел женщину, Марио Сантос. В ее постели. Ей выстрелили в лоб. Рядом с ней была ее дочь. Которой был всего один день. С колотой раной в горле. На стене солдаты написали небрежно кровью - Un nino muerto, un guerrillero menos: "Один мертвый ребенок - одним партизаном меньше". (Санчес также дал эти показания под присягой судье, который проводит сейчас судебное разбирательство в отношении 18 военнослужащих, которые обвиняются в этом массовом убийстве.) У Омар не было показаний Санчеса, но она была бы более эффективна, задавая вопросы Абрамсу, если бы она прочитала доклад Комиссии ООН по установлению истины о нарушениях прав человека в Сальвадоре во время гражданской войны, который был обнародован в 1993 году. Опираясь на секретные документы правительства США, предоставленные комиссии, а также на ряд интервью, комиссия написала: 10 декабря 1981 года в деревне Эль Мосоте, в департаменте Морасан, подразделения батальона "Атлакатль" задержали, без сопротивления, всех мужчин, женщин и детей, которые находились в этом месте. На следующий день, 11 декабря, после того, как они провели ночь запертыми в своих домах, их сознательно и целенаправленно расстреляли группами. Сначала мужчин пытали и расстреляли, затем были расстрелены женщины и, под конец, дети, в том месте, где их держали. Даже если бы Омар зачитала это Абрамсу и спросила о его реакции, она, вероятно, не получила бы прямого ответа. Абрамс натренирован в лукавстве перед Конгрессом. В 1982 году, во время слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, сенатор Пол Цонгас спросил Абрамса, не думает ли он, что Роберто Д'Обюссон "относится к правым радикалам". "Нет, я так не думаю", - ответил Абрамс. "Так что, надо быть справа от Д'Обюссона, чтобы считаться экстремистом?" - спросил Цонгас. "Для этого пришлось бы участвовать в убийстве", - ответил Абрамс. Д'Обюссон участвовал в убийстве, как это должен был знать Абрамс. Через несколько месяцев после убийства Ромеро в американское посольство пришел сальвадорский солдат и рассказал молодому сотруднику политического отдела посольства Карлу Геттинджеру, что Д'Обюссон председательствовал на встрече, на которой было спланировано это убийство, и солдаты тянули соломинки, чтобы увидеть, кто будет это исполнять. Об этом было надлежащим образом сообщено в Вашингтон, и другие разведданные ставили Д'Обюссона "в центр" деятельности "эскадронов смерти", как выразился в то время высокопоставленный дипломат в Сальвадоре. В тот период Сальвадор являлся важнейшим внешнеполитическим вопросом, а Абрамс являлся высокопоставленным чиновником Госдепартамента.

Свидетельство о том, что Д'Обюссон был причастен к убийству архиепископа Ромеро, что была встреча с вытягиванием соломинок, было "правдоподобным", заключило позднее ЦРУ. "В то время как любой из "эскадронов смерти" правого толка мог спланировать и совершить то, что являлось относительно простым исполнением .... существовало, вероятно, немного настолько фанатичных и дерзких, как Д'Обюссон, чтобы это сделать". Без всякого умысла Омар раскрыла, что Трамп, возможно, выбрал нужного человека для реализации его политики в Венесуэле. Как показывает его биография в Сальвадоре, Абрамс скажет все, что необходимо, чтобы выполнить волю администрации. Рэймонд Боннер, корреспондент "Нью-Йорк Таймс" в Сальвадоре в 1980-1982 гг., является автором книги "Weakness and Deceit: America and El Salvador’s Dirty War". статью прочитали: 4 человек Комментарии