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опубликовано редакцией на Переводике 10.02.20 13:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Сальвадорский генерал признал, что это армия совершила печально известное массовое убийство в 1981 году

Нельсон Рентериа

САН-САЛЬВАДОР ("Рейтер") - Сальвадорский генерал в отставке признал в пятницу впервые, что вооруженные силы ответственны за печально известное массовое убийство 1981 года более чем 1000 человек во время гражданской войны в стране.

 

Архивная фотография: Бывший главнокомандующий сальвадорскими ВВС во время гражданской войны генерал Хуан Рафаэль Бустильо на судебном заседании по делу о массовом убийстве в Эль Мосоте, Сан-Франсиско-Готера, Сальвадор, 19 октября 2017 г.  "РЕЙТЕР"/Хосе Кабезас  

Хуан Рафаэль Бустильо, бывший командующий ВВС, сказал суду, что элитный батальон "Атлакатль" совершил массовое убийство в Эль Мосоте в восточном Сальвадоре, в котором были убиты безоружные жители деревни, большинство из них - женщины и дети. 

Согласно докладу ООН, солдаты пытали и казнили более 1000 жителей Эль Мосоте и соседних сёл в департаменте Морасан, в 180 км (110 милях) к северо-востоку от Сан-Сальвадора, когда они искали партизан в декабре 1981 года. 

На судебном заседании в восточном городке Сан-Франсиско-Готера в департаменте Морасан Бустильо дал показания, что он никак не участвовал в этой операции, которая, как он сказал, проводилась по приказу полковника Доминго Монтерроса, командующего наводящим страх батальоном "Атлакатль".

"Война иногда способствует возникновению в умах людей чего-то, что не придает никакого значения жизням других. Я думаю, что это было по его инициативе (Мотерроса)", сказал Бустильо. 

"Это мое рассуждение, это было по его инициативе, что он отдал приказ убить людей Эль Мосоте и других прилегающих округов", - сказал суду генерал в отставке.

"Я почти чувствую, что это было что-то вроде момента, какое-то проявление безумия со стороны полковника Монтерроса при совершении этого правонарушения, потому что это было правонарушение", - добавил он.

Монтерроса, уважаемый офицер в свое время, погиб в 1984 году во время взрыва вертолета на востоке страны. 

Гражданская война 1980-1992 гг., в которой партизаны левой ориентации воевали против поддерживаемой США сальвадорской армии, привела, согласно оценкам, к гибели 75000 человек и еще 8000 пропавшим без вести.

В 2016 году судья распорядился возобновить дело о бойне в Эль Мосоте. Шестнадцать военных должностных лиц, включая бывшего министра обороны Гильермо Гарсиа, находятся под судом в связи с этими убийствами. 

Представители жертв приветствовали показания Бустильо.

"Генерал Бустильо подтвердил многие бесчинства, продемонстрированные свидетельствами и изобличенные жертвами", - сказал журналистам Давид Моралес, один из адвокатов жертв. "Он полностью признает, что эта бойня имела место".

Сообщение - Нельсон Рентериа; редактирование - Алистер Белл

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теги: Центральная и Южная Америка, США  
   
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