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скаут: Игорь Львович;
   
 

Как в мире видят Россию (и Владимира Путина)

В 2019 году,  Россию позитивно воспринимали  18% американцев (самый низкий процент с 2007 года) . Что  же касается президента России Владимира Путина, то в его  действиях на мировой арене ему больше всех доверяют (confidence)  болгары, а меньше всех - шведы  

INFOGRAPHIC: How The World Sees Russia (And Vladimir Putin)


На графике:

Желтая линия - процент россиян  положительно относящихся к США

Синяя  линия -  процент американцев  положительно относящихся к России



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