Пределы турецко-российского стратегического взаимодействия

TALHA KÖSE Published 09.02.2020

Недавняя эскалация напряженности вокруг Идлиба, возникшая в результате скоординированных атак сирийского режима и России, поставила под угрозу обязательства по мирным процессам принятые в Астане и Сочи. Несмотря на свои обещания Турции, Россия и поддерживаемые Ираном силы разрушают фундамент, на котором может основываться возможное политическое решение сирийского кризиса. Последние три года Анкара сотрудничала и координировала свои действия с Москвой и Тегераном с целью стабилизации ситуации в стране. В свою очередь, Анкара ожидала от Москвы и Тегерана поддержки в борьбе с Daesh и PKK / YPG. Анкара также ожидала помощи Москвы в предотвращении и контроле потока беженцев, исходящего из Сирии. К сожалению, ни Москва ни Тегеран не выполнили свои обещания.

Российская сторона продемонстрировала, что она больше не верит в дипломатическое или политическое решение гражданских войн в Ливии и Сирии, впрочем как и любого другого гражданского конфликта в регионе. Её положение в украинской гражданской войне было схожим; она извлекла выгоду из безразличия НАТО и других международных участников и расширилась еще больше. Русские считают, что они достаточно сильны, чтобы изменить статус-кво и получить то, что они хотят, с помощью силы. Они действуют спокойно, потому что в регионе нет другого действующего лица, у которого были бы возможности и желание сдерживать или ограничивать российскую агрессию. США также не заинтересованы в ограничении российской военной агрессии. 2020 год - год президентских выборов в США, которые будут отвлекать политиков на вопросы их внутренней повестки дня. Русские обязательно попытаются использовать это отвлечение на свою пользу и продолжат экспансию в регионе

Путинская Россия больше не считает Сирию внешней проблемой. Реально, российские военные и разведчики теперь действуют так, как будто они владеют Сирией и работают от имени режима. Они начали демонстрировать реакции, подобные тем, которые ранее были характерны для армии Асада и разведывательной службы Мухабарата. Другими словами, российские военные подмяли под себя сирийскую армию, Управление военной разведки и Федеральную службу безопасности (ФСБ), чтобы действовать вместе под флагом России. Это не обязательно означает, что режим действует без автономии на местах. Скорее, они имеют большую автономию на местах, хотя и в границах, установленных их российскими коллегами.

Российские военные очень четко знают, как положить конец сирийской гражданской войне. Они борются за военное решение в Сирии так же, как это было успешно проделано в Чечне, несмотря на процессы происходившие в Астане, Сочи и Женеве. Они считают, что “решение Грозного” идеально подходит для Идлиба. Они хотят уничтожить и похоронить всю оппозицию путем ожесточенных бомбардировок. Они хотят уничтожить контролируемые оппозицией районы вокруг Идлиба и обезлюдить эти места. Режим и российские силы преднамеренно атакуют гражданских лиц и уничтожают гражданскую инфраструктуру, чтобы оппозиционные группы не вернулись в ближайшее время. Они хотят, своей жестокостью в Идлибе, уничтожить само понятие оппозиции в контролируемых режимом районах. Силы сирийского режима и поддерживаемое Ираном сектантское ополчение разрушают кладбища и превращают суннитские мечети в шиитские.

Эти недавние нападения на Идлиб, характеризующиеся неизбирательными ударами и убийством мирных жителей, являются не гражданской войной, а преступлением против человечества. Российская сторона планирует навязать свое политическое решение после уничтожения оппозиции на местах. Однако «порядок», построенный на обломках, не может быть устойчивым. Даже про-режимные деятели недовольны жестокостью России и режима, не говоря уже о разрушениях, причинённых действиями поддерживаемыми Ираном сектантскими ополченцами в этом районе.

Атаки на турецкие войска меняют правила игры

Недавнее нападение сил сирийского режима на турецкие вооруженные силы привело к гибели семи турецких солдат и гражданина Турции в Сирии. Одним из наиболее значительных последствий последней атаки "сил режима" является снижение доверия к России как к стратегическому партнеру. Турция сотрудничает с Россией по ряду стратегических и тактических вопросов. Турецко-российское сотрудничество углубилось с тех пор, как Вашингтон решил сдержать и дестабилизировать Турцию при администрации Обамы. Иррациональная враждебность Вашингтона против Анкары за последние несколько лет еще больше ослабила связи между двумя союзниками по НАТО. Поддержка Вашингтоном РПК и идеологической враждебности Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) к Турции, а также усилия Вашингтона по “усмирению” Анкары угрозами и санкциями еще больше подтолкнули Анкару в направлении Москвы. У Анкары и Москвы было много разногласий по конкретным стратегическим вопросам, таким как Украина, Крым и Ливия, но двум партнерам так или иначе удалось структурировать свои отношения и установить приоритеты.

Энергетика, торговля и военные технологии являются основными направлениями стратегического сотрудничества между двумя странами. Критики стратегического взаимодействия с Россией продолжают высказывать осторожность по поводу углубления связей с Москвой. Сильные отношения и доверие между турецким и российским лидерами позволили улучшить турецко-российское стратегическое сотрудничество. Несмотря на доверие Эрдогана к Путину, некоторые люди утверждают, что было бы очень рискованно доверять России в стратегических вопросах. К сожалению, недавняя атака турецких войск в Сирии подтвердила многие аргументы турецких скептиков. В ответ, вместо того, чтобы резко раскритиковать Москву, Анкара начала угрожать режиму Асада, но все знают, что войска Асада не пойдут на такой риск без отмашки от своих российских коллег. Таким образом, недавнее нападение на Идлиб и нападение на турецкие войска нанесло серьезный ущерб доверию между Анкарой и Москвой. Москва может счесть, что может позволить себе потерять доверие Турции в обмен на победу в гражданской войне в Сирии, но эта победа в сирийской войне может оказаться бесполезной из-за невозможности установить устойчивый порядок в стране без сотрудничества с Анкарой.

Россия может контролировать Сирию без Турции, но если российская сторона хочет навести порядок и сократить свои экономические и военные издержки в Сирии, ей необходимо стратегически координировать свои действия с Анкарой. В конечном итоге им потребуется европейская поддержка для восстановления Сирии. Последствия этнических и политических чисток сделают такое сотрудничество или координацию невозможными. Сотрудничество с поддерживаемыми Ираном сектантскими ополченцами и кровожадными агентами режима Асада может помочь выиграть борьбу против ослабленной сирийской оппозиции, но русским, если они захотят навести порядок в Сирии, понадобится нечто большее, чем эти бандиты. Партнерство с Турцией и сотрудничество с Европой постепенно станут более важными для Москвы, особенно после того, как ей удастся положить конец гражданской войне, - и то, как закончится этот конфликт, определит характер отношений после него. После недавних атак на турецкие войска и нарушения договоренностей Астаны и Сочи, Турция будет гораздо менее охотно углублять стратегическое сотрудничество с Москвой. Чем закончится гражданская война в Сирии, станет контрольным тестом для определения границ турецко-российского стратегического взаимодействия на предстоящий период.

статью прочитали: 2 человек