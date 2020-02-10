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дата публикации 10.02.20 05:10
скаут: Игорь Львович;
   
 

Китайские больницы выписали 2050 излечившихся от коронавируса пациентов

Агентство Синьхуа 2020-02-08 

В целом 2050 пациентов, излеченные от коронавирусной инфекции, были выписаны из больниц в Китае по состоянию на конец пятницы. Об этом сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в субботу.

В частности, в пятницу 510 инфицированных были вылечены и выписаны из больниц. Среди них 298 - жители провинции Хубэй.

К концу пятницы в Китае 722 человека скончались от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. В стране было зарегистрировано 34 546 подтвержденных случаев заболевания болезнью.



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теги: Китай  
   
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