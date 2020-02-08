Базис и надстройка

Ну конечно же речь пойдёт об экономическом базисе и общественной надстройке.

Ну а начнём с основ.

Набросал я такую схему, в очень общих чертах характеризующую разные модели экономики.Рабовладельческая модель -- натуральный кредит.Феодальная модель -- товарный кредит.Капитализм -- денежный кредит.Следующим шагом, видимо и учитывая тенденцию к ослаблению роли денег -- будет ресурсный кредит.Ну а теперь -- к базису и надстройке.Читая множество материалов -- статей/текстов/камментов в Сети, всё время убеждаешься что очень много людей не понимают одной вещи.А именно -- в идеальном случае, а в теории нужно(!) рассматривать именно идеальные условия -- надстройка общественных отношений(социальная надстройка) и экономический базис -- представляют собой этакие кирпичики-лего из которых можно собрать различные вариации цельной постройки.Представьте себе несколько десятков деревень одного племени. У них нет денег, всё имущество общее, воспитание детей -- общая обязанность. Но при этом в каждой деревне есть рабы в достаточных количествах -- их захватили в другом племени. И при этом отсутствуют деньги.Коммунистический экономический уклад + рабовладение в общественных отношениях.Феодализм на капиталистическом базисе -- езжайте в Африку, ну или в Гомель.Социализм + капиталистическая экономическая модель -- Китай, Вьетнам.И если вы всерьёз станете разбираться в общественных отношениях стран условного Запада -- вы увидите, что там есть элементы и социализма и феодализма и даже рабовладение никуда не делось.И сам собою начинает напрашиваться вывод -- модель экономики по которой живет данное общество или данная страна -- никак не зависит от общественных отношений в этом обществе или стране.В идеальном случае -- не забываем(!).

Теперь постулируем следующее -- социализм имел и до сих пор имеет своим экономическим базисом -- капиталистическую экономическую модель. Ибо он точно так же завязан на прибыль как конечный результат работы любого экономического субъекта. И ещё вам пример -- бухгалтерия, с некоторыми вариациями -- она общая и для социализма и для капитализма.

Разница между ними лежит в сфере общественных отношений и всё дело лишь в двух запретах.





1 - запрет на частное владение средствами производства.

2 - запрет на частное присвоение ссудного процента.



Всё -- это вся разница между капиталистическими общественными отношениями(?*) и социалистическими.

Ну а теперь перейдём к рассмотрению вопроса -- был ли в реале Хрущёв троцкистом?

Для начала процитирую Владимира Ильича:





«Государственный капитализм, как мы его установили у нас, является своеобразным государственным капитализмом… Наш государственный капитализм отличается от буквально понимаемого государственного капитализма тем, что мы имеем в руках государства не только землю, но и важнейшие части промышленности» (В.И. Ленин, ПСС, т.45 с.289).









А что же делал Никита Сергеич?

А он делал ровно вот что -- он активизировал и искусственно стимулировал проведение монополизации, стремясь довести её до логического завершения.

Ровно в соответствии с законами капиталистической экономической модели.

Что естественным образом требовало уничтожить пусть и слабую, но -- конкуренцию со стороны крипточастников кооперативно-артельного сектора.

Что и было сделано железной рукой -- частник был уничтожен. И СССР в полной мере стал выступать как государство-корпорация.

Вот здесь -- принципиальное, идеологическое расхождение в делах Хрущёва и троцкизма как учения.

Хрущёв строил государство-корпорацию в отдельно взятой стране, тогда как троцкисты концептуально такое отрицали. У них была главная установка -- экспансия и экспорт. Троцкистская модель -- экстенсивна, хрущёвская -- интенсивна. И это противоречие не сможет объяснить вам никто из тех, кто твердит вслед за кем то, что Хрущёв -- троцкист. Причём ещё и основываясь на словах кем то когда то и кому то сказанных неизвестно по какому поводу и в каком контексте.

Хрущёв же на деле был автаркистом.

А вот если мы приглядимся к высказыванию(ям) Ленина, то мы увидим, что такое поведение полностью лежит в русле того, что говорил и делал Ильич.

Вот поэтому я и пишу всюду, что Никита Сергеич -- ленинец по сути и по делам его.

И уж если следовать классикам марксизма, то мы увидим, что на нынешний момент передовые капиталистические страны в полном соответствии с теорией того же марксизма -- стоят на грани последнего шага завершения монополизации полностью -- на грани национализации и перехода в качество государств-корпораций.

Т.е. -- превращения их в СССР и нынешний Китай.





А вот здесь их всех как и поздний СССР подстерегает ловушка -- монополия представляет из себя квазизамкнутую систему. И если этой монополии некуда расширяться экстенсивно, то её в полном соответствии с Адамом Смитом -- ждёт стагнация и деградация. Ибо в замкнутой экономической системе углубление разделения труда останавливается.

Давайте попробуем разобраться и с тем, что же делал И.В.Сталин в экономическом смысле.

А он директивно остановил процесс монополизации, сохранив свободный рынок и свободную конкуренцию в кооперативном секторе экономики. Причём этот сектор сделав достаточным для влияния на госсектор. И таким вот образом получив возможность и потенциал для развития. Конкуренция и взаимосвязанность выступали драйвером развития.





Ну ладно -- общий экономический базис у капитализма и социализма, а где же социалистическая модель экономики? Создающая предпосылки для экономики коммунистической?

А вот это нужно смотреть у сталинских теоретиков, разрабатывавших теорию продуктообмена.

Ну и в заключение хотелось бы сказать вот что -- природа экономических кризисов и у социализма и у капитализма -- одна и та же. А если кто додумается подумать насчёт кризисов перепроизводства -- почему их не было в СССР как единой корпорации -- думаю и так всё понятно.





* Вообще вот это понятие -- капиталистические общественные отношения -- очень уж расплывчато и мутно определено, так что возникает закономерный вопрос -- а не являются ли они неким синтезом, смешением нескольких?





З.И.Л.