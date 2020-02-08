Базис и надстройка

Ну конечно же речь пойдёт об экономическом базисе и общественной надстройке.
Ну а начнём с основ.
Набросал я такую схему, в очень общих чертах характеризующую разные модели экономики.
Рабовладельческая модель -- натуральный кредит.
Феодальная модель -- товарный кредит.
Капитализм -- денежный кредит.
Следующим шагом, видимо и учитывая тенденцию к ослаблению роли денег -- будет ресурсный кредит.
Ну а теперь -- к базису и надстройке.
Читая множество материалов -- статей/текстов/камментов в Сети, всё время убеждаешься что очень много людей не понимают одной вещи.
А именно -- в идеальном случае, а в теории нужно(!) рассматривать именно идеальные условия -- надстройка общественных отношений(социальная надстройка) и экономический базис -- представляют собой этакие кирпичики-лего из которых можно собрать различные вариации цельной постройки.
Представьте себе несколько десятков деревень одного племени. У них нет денег, всё имущество общее, воспитание детей -- общая обязанность. Но при этом в каждой деревне есть рабы в достаточных количествах -- их захватили в другом племени. И при этом отсутствуют деньги.
Коммунистический экономический уклад + рабовладение в общественных отношениях.
Феодализм на капиталистическом базисе -- езжайте в Африку, ну или в Гомель.
Социализм + капиталистическая экономическая модель -- Китай, Вьетнам.
И если вы всерьёз станете разбираться в общественных отношениях стран условного Запада -- вы увидите, что там есть элементы и социализма и феодализма и даже рабовладение никуда не делось.
И сам собою начинает напрашиваться вывод -- модель экономики по которой живет данное общество или данная страна -- никак не зависит от общественных отношений в этом обществе или стране.
В идеальном случае -- не забываем(!).
Теперь постулируем следующее -- социализм имел и до сих пор имеет своим экономическим базисом -- капиталистическую экономическую модель. Ибо он точно так же завязан на прибыль как конечный результат работы любого экономического субъекта. И ещё вам пример -- бухгалтерия, с некоторыми вариациями -- она общая и для социализма и для капитализма.
Разница между ними лежит в сфере общественных отношений и всё дело лишь в двух запретах.
1 - запрет на частное владение средствами производства.
2 - запрет на частное присвоение ссудного процента.
Всё -- это вся разница между капиталистическими общественными отношениями(?*) и социалистическими.
Ну а теперь перейдём к рассмотрению вопроса -- был ли в реале Хрущёв троцкистом?
Для начала процитирую Владимира Ильича:
«Государственный капитализм, как мы его установили у нас, является своеобразным государственным капитализмом… Наш государственный капитализм отличается от буквально понимаемого государственного капитализма тем, что мы имеем в руках государства не только землю, но и важнейшие части промышленности» (В.И. Ленин, ПСС, т.45 с.289).
А что же делал Никита Сергеич?
А он делал ровно вот что -- он активизировал и искусственно стимулировал проведение монополизации, стремясь довести её до логического завершения.
Ровно в соответствии с законами капиталистической экономической модели.
Что естественным образом требовало уничтожить пусть и слабую, но -- конкуренцию со стороны крипточастников кооперативно-артельного сектора.
Что и было сделано железной рукой -- частник был уничтожен. И СССР в полной мере стал выступать как государство-корпорация.
Вот здесь -- принципиальное, идеологическое расхождение в делах Хрущёва и троцкизма как учения.
Хрущёв строил государство-корпорацию в отдельно взятой стране, тогда как троцкисты концептуально такое отрицали. У них была главная установка -- экспансия и экспорт. Троцкистская модель -- экстенсивна, хрущёвская -- интенсивна. И это противоречие не сможет объяснить вам никто из тех, кто твердит вслед за кем то, что Хрущёв -- троцкист. Причём ещё и основываясь на словах кем то когда то и кому то сказанных неизвестно по какому поводу и в каком контексте.
Хрущёв же на деле был автаркистом.
А вот если мы приглядимся к высказыванию(ям) Ленина, то мы увидим, что такое поведение полностью лежит в русле того, что говорил и делал Ильич.
Вот поэтому я и пишу всюду, что Никита Сергеич -- ленинец по сути и по делам его.
И уж если следовать классикам марксизма, то мы увидим, что на нынешний момент передовые капиталистические страны в полном соответствии с теорией того же марксизма -- стоят на грани последнего шага завершения монополизации полностью -- на грани национализации и перехода в качество государств-корпораций.
Т.е. -- превращения их в СССР и нынешний Китай.
А вот здесь их всех как и поздний СССР подстерегает ловушка -- монополия представляет из себя квазизамкнутую систему. И если этой монополии некуда расширяться экстенсивно, то её в полном соответствии с Адамом Смитом -- ждёт стагнация и деградация. Ибо в замкнутой экономической системе углубление разделения труда останавливается.
Давайте попробуем разобраться и с тем, что же делал И.В.Сталин в экономическом смысле.
А он директивно остановил процесс монополизации, сохранив свободный рынок и свободную конкуренцию в кооперативном секторе экономики. Причём этот сектор сделав достаточным для влияния на госсектор. И таким вот образом получив возможность и потенциал для развития. Конкуренция и взаимосвязанность выступали драйвером развития.
Ну ладно -- общий экономический базис у капитализма и социализма, а где же социалистическая модель экономики? Создающая предпосылки для экономики коммунистической?
А вот это нужно смотреть у сталинских теоретиков, разрабатывавших теорию продуктообмена.
Ну и в заключение хотелось бы сказать вот что -- природа экономических кризисов и у социализма и у капитализма -- одна и та же. А если кто додумается подумать насчёт кризисов перепроизводства -- почему их не было в СССР как единой корпорации -- думаю и так всё понятно.
* Вообще вот это понятие -- капиталистические общественные отношения -- очень уж расплывчато и мутно определено, так что возникает закономерный вопрос -- а не являются ли они неким синтезом, смешением нескольких?
З.И.Л.
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