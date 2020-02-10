США и конкуренция Китая

Спасибо губернатор Хоган, губернатор Куомо, рад вас видеть.





Приятно быть здесь со всеми вами. По дороге сюда я смотрел баскетбол на моем телефоне: Оберн 91, ЛСЮ 90 - и, я (реплика из зала) - это финал, был овертайм, да, именно. Это напомнило мне, вы сказали, что я 70й госсекретарь, мне это всегда напоминает, что президент Трамп - 45й президент Соединенных Штатов, так что на моей должности гораздо больше текучки чем на его (смех). Так что хорошо быть сегодня с вами.





Я хочу поблагодарить губернатора Хогана и вице-председателя губернатора Куомо и всех присутствующих здесь, в Национальной ассоциации губернаторов, за то, что приняли меня здесь сегодня.





Мне будет трудно идти по стопам позавчерашнего выступления президента о положении в стране. У меня нет президентских медалей Cвободы, чтобы раздать их здесь сегодня. Не буду я раздавать и текст моего выступления, который вы могли бы порвать, когда я закончу (смех).





Я познакомился с некоторыми из вас пока ездил по штатам. По стране, я, наверное, ездил больше, чем многие госсекретари, они, как правило, так много не ездят. Я считаю важным чтобы американский народ понимал, что делают наши дипломаты по всему миру и зачем мы это делаем.





Я просто хочу сказать, что если вы видите меня в вашем штате, я не заблудился. Ваш штат не отделился, я понимаю где я. Впрочем я знаю, что в Калифорнии есть люди, шумящие о Калексите, так что президент Ньюсом, я с нетерпением жду возможности поработать с госсекретарем Файнстайн, когда это произойдет (смех).





Мне дозволено шутить о Калифорнии. Я вырос в южной Калифорнии. Мой папа до сих пор живет в том же доме, где я вырос, в округе Оранж, замечательном месте.





В прошлом году я получил приглашение на мероприятие, которое обещало быть, цитата, местом для заключения эксклюзивных сделок. В нем говорилось, что, цитата, возможности для взаимовыгодного экономического развития между Китаем и нашими отдельными штатами колоссальны, конец цитаты.





Заключение сделок может звучать как что-то исходящее от президента Трампа, но на самом деле приглашение было от бывшего губернатора. Меня приглашали на саммит по сотрудничеству губернаторов США и Китая.





Мероприятие проводилось совместно Национальной ассоциацией губернаторов и так называемой Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами. Звучит довольно безобидно.





В приглашении не говорилось о том, что эта организация - организация, которую я только что упомянул, является публичным фасадом официального ведомства по иностранному влиянию Коммунистической партии Китая, рабочего отдела единого фронта (UFWD).





Я, к счастью, знаком с этой организацией со времен, когда я был директором ЦРУ. Но это заставило меня задуматься. Кто из вас увязал эту организацию с представителями Коммунистической партии Китая? Что если вы завели нового знакомого на этом мероприятии? Что если ваш новый знакомый попросил вас представить его другим влиятельным людям с политическими связями? Что если ваш новый знакомый предложил инвестировать большие деньги в ваш штат, скажем в ваш пенсионный фонд, в отрасли уязвимые с точки зрения национальной безопасности?





Это не гипотетические заявления. Это достоверные варианты развития событий имеющие серьезные последствия для внешней политики США.





Так, в прошлом году поддерживаемый правительством Китая аналитический центр в Пекине подготовил доклад, в котором оценены все 50 американских губернаторов по их отношению к Китаю. Они пометили каждого из вас как дружелюбного, жесткого или неопределенного.





Я позволю вам самим определить куда попадаете вы. Кто-то в Китае уже определил. Многие из вас в этом отчете, действительно, упомянуты поименно.





Итак, вот урок: урок в том, что конкуренция с Китаем - это вопрос не только федеральный. Вот почему я хотел быть здесь сегодня, губернатор Хоган. Она идет в ваших штатах с последствиями для нашей внешней политики, для граждан, которые проживают в ваших штатах, и, несомненно, для каждого из вас.





И рассматриваетесь ли вы Коммунистической партией Китая как дружелюбный или как жесткий, знайте, что они действительно обрабатывают вас, знайте, что они обрабатывают команду, окружающую вас. Конкуренция с Китаем идет в вашем штате влияя на наши возможности выполнять жизненно важные функции национальной безопасности Америки.





Я хочу задать контекст для этой темы сегодня.





По окончании холодной войны Америка начала активно сотрудничать с Китаем. Мы думали, что чем больше мы будем взаимодействовать, тем больше он приблизится к либеральной демократии, как у нас, в Соединенных Штатах.





Этого не произошло, и вы все это знаете.





Несомненно, при Си Цзиньпине страна движется в точно противоположном направлении - все больше репрессий, недобросовестной конкуренции, хищнических методов хозяйствования; и более того агрессивное военное присутствие.





Вы должны понимать, что это не значит, что нам нельзя вести бизнес с Китаем. У меня был бизнес, когда я управлял Sentry International. У нас был небольшой офис в Шанхае. Мы можем найти области для сотрудничества, когда наши интересы совпадают.





Вы можете видеть это в первом этапе торгового соглашения, заключенного президентом Трампом, подписанном в прошлом месяце.





Мы удовлетворены этим правильным решением. Это сделка действительно выгодная как Соединенным Штатам, так и Китаю. И эти экономические связи сильны, важны и полезны. Они полезны вашему штату; они полезны Америке.





Посмотрите на почти 18 тонн медикаментов, которые Соединенные Штаты просто доставили в Китай на прошлой неделе, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Вчера мы заявили об оказании помощи в размере более 100 миллионов долларов Китаю и странам, пострадавшим от этого вируса.





И говоря об этом я хочу остановиться на минуту, чтобы передать свои соболезнования родным и близким гражданина США, который стал жертвой коронавируса в Ухане в последние дни.

Но хотя есть области, где мы можем сотрудничать, нам нельзя игнорировать действия и стратегические намерения Китая. Пренебрегая ими, мы рискуем важными компонентами наших отношений, которые приносят пользу обеим странам.

Правительство Китая методично в анализе нашей системы, нашей очень открытой системы, которой мы глубоко гордимся. Оно оценило наши уязвимости и решило воспользоваться нашими свободами, чтобы получить преимущество над нами на федеральном уровне, уровне штатов и на местах.

В прошлом году я говорил, что сделаю серию выступлений по Китаю, и это одно из них. Это тот контекст, в котором должностные лица штатов и местных органов власти должны думать о том, как руководить в сфере наших взаимоотношений. Это важно. Китай важен.

Часть моей миссии в Государственном департаменте состоит в том, чтобы мобилизовать все правительственные органы Соединенных Штатов. Я был в Кремниевой долине пару недель назад, чтобы поговорить с ведущими американскими технологическими компаниями об этом комплексе проблем.

Мне нужна и ваша помощь.

То, что делает Китай в Топике и Сакраменто, отражается в Вашингтоне, Пекине и далеко за его пределами. Конкуренция с Китаем идет и идет она в вашем штате.

На самом деле я был бы удивлен, если Коммунистическая партия Китая не лоббировала большинство из вас в аудитории напрямую.

Организации дружбы Коммунистической партии Китая подобные той, которую я упомянул ранее, находятся в Ричмонде, Миннеаполисе, Портланде, Юпитере (Флорида) и многих других городах по всей стране.

Но иногда действия Китая не так открыты и я хотел поговорить о некоторых из них сегодня. Позвольте мне прочитать отрывок из письма китайского дипломата, генерального консула Китая в Нью Йорке, посланного в прошлом месяце спикеру одного из ваших законодательных собраний.

Вот что отчасти говорится в письме. Цитата: как мы все знаем, Тайвань является частью Китая, откажитесь от любых официальных контактов с Тайванем, включая рассылку поздравлений депутатам, внедрение листовок и прокламаций к выборам, отправку официальных лиц и представителей для участия в церемонии инагурации и приглашение официальных лиц Тайваня посетить США. Конец цитаты из письма.

Подумайте об этом. Назначенный в США дипломат из Китая, представитель Коммунистической партии Китая в городе Нью Йорк, у вас, посылает официальное письмо настаивающее на том, что американскому выборному должностному лицу не следует пользоваться его правом свободы слова.

Вдумайтесь. И это не единичный случай. Такое происходит по всей стране.

Китайские консульства в Нью Йорке, Иллинойсе, Техасе и два в Калифорнии, связанные дипломатическими правами и обязанностями Венской конвенции, очень активны политически на уровне штатов, также, как и посольство здесь, в Вашингтоне.

Может некоторые из вас слышали о случае когда китайское консульство заплатило студентам университета Калифорнии в Сан Диего за протест против Далай Ламы.

Или как в августе прошлого года бывший губернатор Миссисипи Фил Брайант получил письмо от дипломата из консульского офиса в Хьюстоне с угрозой прекратить китайские инвестиции если губернатор решит посетить Тайвань. Фил всё равно поехал.

В прошлом году, средняя школа - средняя школа, средняя школа в Чикаго - отозвала тайваньского представителя от работы в комиссии по климату после давления со стороны Китая.

Одно дело оказывать давление на госсекретаря США. Совсем другое - на директора средней школы. Это показывает глубину. Это показывает системность. Это показывает намеренность.

Официальные лица коммунистической партии Китая тоже налаживают взаимоотношения с членами окружных советов по вопросам образования и политиками на местах - зачастую через так называемые программы городов-побратимов.

Послушайте, вы все знаете о китайской конкуренции. Вы имеете её ввиду, хотя у вас много обязанностей и вы занятые люди. Но эта конкуренция идет полным ходом. И хотя кому-то эти вопросы могут показаться внутренними, совокупный их эффект имеет огромное национальное и международное значение.

Конечно же, наши государственные образовательные учреждения тоже являются еще одной ареной для конкуренции с Китаем.

Губернаторы, я понимаю, что вы не руководите этими учреждениями на ежедневной основе, но зачастую вы оказываете влияние на людей, которые это делают. Директор ФБР и по-моему, генеральный прокурор тоже, вчера говорили о так называемом "плане тысячи талантов". Это план привлечения ученых и профессоров для передачи наших ноу-хау в Китай в обмен на огромные деньги.

Эта программа возможно направлена на кампусы в вашем штате. Так, министерство юстиции уже предъявило обвинения профессорам в моем родном штате в Канзасском университете, политехническом университете Вирджинии и Гарвардском университете.

Расследование в Техасском A&M, по имеющейся информации, раскрыло более 100 академиков участвующих в китайских программах найма талантов. Только пятеро из них сами заявили о своем участии.

И кто знает что еще мы не обнаружили.

Есть несомненно заслуживающие доверия сообщения о китайских правительственных чиновниках, заставляющих китайских студентов, обучающихся здесь в США, следить за их китайскими сокурсниками и сообщать о них в Пекин.

В прошлом году одного очень видного продемократического китайского студента в университетском городке на северо-востоке страны угрожали убить - угрожали убить за осуществление его права на свободу слова. Вмешалось ФБР.

Не сомневайтесь, мы хотим, чтобы талантливые молодые китайские студенты приезжали учиться в США. Я это вижу в Уичитском университете. Они замечательные молодые люди. Мы должны поощрять их присутствие здесь. Но они не должны бояться длинной руки Пекина, которая часто дотягивается через такие группы как Ассоциация китайских студентов и ученых.

Послушайте, это всего лишь одна из многих групп находящихся под непосредственным влиянием Коммунистической партии Китая и ее представителей прямо здесь, в США.

Многие из вас знакомы с институтами Конфуция. Институты Конфуция подают своими целями обучение Севернокитайскому языку и китайской культуре. Двухпартийный комитет Сената в прошлом году, 2019, обнаружил, что Коммунистическая партия Китая контролирует почти все аспекты деятельности институтов Конфуция здесь в США.

За последние несколько месяцев Университет Миссури, Университет Канзаса, Университет Мэриленда независимо друг от друга приняли решение закрыть свои Институты Конфуция после проведения своих собственных проверок, и учебные заведения в 22 других штатах делают или уже сделали то же самое.

К сожалению пропагандистская кампания Китая начинается даже раньше университета. Китай охватывает учебные заведения от детского сада до 12 класса через "классы Конфуция", программу влияния коммунистической партии Китая на детей от начальных до старших классов средней школы.

Знаете ли вы, что мы не можем открывать аналогичные программы в Китае? Уверен, что вас это не удивляет. Президент Трамп говорил о взаимовыгоде в торговле. Мы должны действовать на основах взаимности во всех вопросах. Сегодня у них есть полная свобода действий в нашей системе, а мы полностью отстранены от их системы.

По состоянию на 2017 год в США насчитывалось 519 таких классов. Пекин понимает, что сегодняшние дети — завтрашние лидеры.

Конкуренция с Китаем продолжается, продолжается в ваших штатах и затрагивает самые основные свободы, которые каждый из нас так ценит.

И когда дело доходит до бизнеса, я прошу вас придерживаться осторожного подхода. Цитируя президента Рейгана, когда к вам обращаются с просьбой представить или воспользоваться вашими связями для сделки, доверяйте, но проверяйте.

Я знаю, что вы распоряжаетесь пенсионными фондами или имеете власть над людьми ими управляющими. По последней публичной декларации, пенсионная система Флориды инвестирована в компанию, которая в свою очередь инвестирована в средства наблюдения используемые коммунистической партией Китая для отслеживания более 1 миллиона человек из мусульманских меньшинств. Пенсионный фонд Калифорнии, крупнейший государственный пенсионный фонд в стране инвестирован в компании снабжающие Народно-освободительную армию Китая, подвергая риску наших солдат, моряков, лётчиков и морпехов.

И ещё, ко многим китайским компаниям закон Сарбейнза-Оксли не применяется. Их бухгалтерия не открыта, поэтому трудно понять является ли сделка прозрачной и справедливой и соответствует ли она законодательству.

Всё это может быть и законным. Но вопрос вот в чем: хорошо ли взвешены принятые решения и обеспечена ли национальная безопасность Америки?

Еще я хочу призвать к бдительности на местах. В округе Колумбия были высказаны опасения, что новые проездные на метро, изготовленные в Китае, могут быть уязвимы для киберугроз.

Опять же, стоит доверять, но проверять. У нас есть федеральные работники готовые помочь вам разобраться в этих проблемах по мере их возникновения. Не заключайте отдельных индивидуальных сделок и соглашений с Китаем, которые подрывают нашу национальную политику. Я знаю, никто из вас не сделает это намеренно. Позвольте нам помочь вам удостовериться, что мы все делаем правильно.

Мы готовы помочь. Администрация Трампа хочет помочь. Многое мы уже сделали.

В прошлом году мы разослали письмо правительствам штатов, подтверждающее, что Тайвань остается ключевым бизнес партнером и союзником во всех отношениях.

Мы ужесточили процесс проверки китайских компаний инвестирующих в ваши штаты.

Мы аннулировали визы так называемых "ученых-исследователей" которые злоупотребили своими привилегиями преподавая в классах Конфуция и проследили, что они покинули США.





Мы запретили въезд ученым работавшим в министерстве энергетики, курирующем 17 крупнейших национальных, извините, ядерных лабораторий, включая центр ядерных исследований в Нью Мексико. Мы так поступили потому, что они участвовали в китайских программах найма талантов.





Мы дали указание двум китайским пропагандистским СМИ, глобальной телевизионной сети Китая (CGTN) и информационному агентству Синьхуа зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.





И в госдепартаменте мы стали требовать соблюдения тех же правил, которые соблюдаем мы когда находимся в Китае. Китайские дипломаты теперь должны заранее уведомлять госдепартамент об официальных встречах с должностными лицами штата и на местах.





Также они обязаны уведомлять о своих официальных визитах образовательных и исследовательских учреждений США.





Это просто справедливость, взаимность, элементарный здравый смысл. Это не обременительное ограничение на Китай.





Послушайте, я понимаю, что сейчас 14:30, суббота. Мы могли бы многое сделать. Я надеюсь, что вы примете в расчет то, о чем я говорил сегодня.





У всех вас важная миссия руководства штатом. Это сложная, трудная работа. Перед вами стоят задачи создания рабочих мест и вакансий в вашем штате для ваших людей, привлечения человеческого капитала, инвестиций поддерживающих наше процветание.





Это тяжелая работа и ежедневно вы отовсюду принимаете крученые мячи.





Но не упускайте из виду конкуренцию со стороны Китая, которая уже присутствует в вашем штате. Давайте будем на высоте и защитим нашу безопасность, нашу экономику; по сути всё, что нам так дорого, все эти свободы.





Это то, что должны делать лидеры.





Это то, что мы делаем как американцы.





Я надеюсь, что Бог благословит каждого из вас, каждый из ваших штатов и Соединенные Штаты Америки.





Спасибо, что позволили мне быть здесь с вами сегодня. (Аплодисменты.)















