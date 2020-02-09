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опубликовано редакцией на Переводике 09.02.20 21:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Электронные визы и упрощение визового режима особенно выгодны российским спецслужбам

Emerging Europe February 6, 2020  

Согласно отчету литовской разведки, бесплатные российские визы в Калининград и Санкт-Петербург позволяют российским  спецслужбам вербовать иностранных туристов.

Документ “Оценка угроз национальной безопасности” подготовленный  Департаментом государственной безопасности (VSD) и Вторым следственным отделом Министерства национальной обороны (AOTD), также сообщает о российском шпионе, работающем по  Литве из Калининграда, и предупреждает о том, что китайские офицеры, действуя в в профессиональных социальных сетях, выдают себя за работодателей.

В прошлом году российское правительство ввело бесплатные онлайн-визы для путешественников из Литвы и 52 других стран для посещения Калининграда и Санкт-Петербурга. По словам литовской разведки, это облегчает поездки для литовцев, но также создает риски для национальной безопасности.

«Упрощение визового режима и, как следствие, увеличение количества иностранцев, путешествующих в Россию, особенно выгодны российским спецслужбам. Они систематически ищут иностранцев, способных предоставлять разведданные о других странах или выполнять другие задачи », - предупреждает “Оценка угроз”.

Это позволяет упростить «разведку с территории», метод внешней разведки, разработанный Федеральной службой безопасности России (ФСБ) и  военной разведкой ГРУ.

Согласно отчету, большинство случаев российского шпионажа, выявленных в последние годы в Литве, Латвии и Эстонии, касались жителей Балтии, завербованных в России.

Российские спецслужбы проверяют заявления на получение визы и отмечают лиц, которые могут располагать ценной информацией: бывшие и нынешние политики, бизнесмены, сотрудники правоохранительных органов, военные и СМИ.

Чтобы противостоять этим угрозам, литовским туристам в России рекомендуется путешествовать группами и воздерживаться от нарушения общественного порядка или чрезмерного употребления алкоголя. Они также должны убедиться, что у них есть действительные документы и разрешения, и предоставить правдивую информацию в своих заявках на получение визы.

Путешествие с основными мобильными устройствами или компьютерами также может быть рискованным. Отчет советует путешественникам быть осторожными при знакомстве в России или при приеме предложений и запросов.

ФСБ в Калининграде

VSD и AOTD также запросили у общественности информацию о сотруднике ФСБ России, работающем в Литве из Калининграда.

Петр Чагин, известный под псевдонимом Петрас Тарашкявичюс, пытается влиять на русскоязычную общину в Литве через фиктивную организацию «Фонд Победы», чтобы продвигать мягкую силу Москвы.

Чагин финансировал пророссийские события в Литве и публиковал статьи в русскоязычных СМИ страны, но, согласно документу, не был успешным.

«Мероприятия, которые он финансировал, не привлекли и не повлияли на целевую аудиторию. Напротив, действия ФСБ подорвали русскоязычное сообщество в Литве и дискредитировали их законную культурную деятельность», - утверждают в литовской разведке.

В отчете также описан шпионский обмен в ноябре прошлого года между Литвой и Россией, в котором участвовали два россиянина, два гражданина Литвы и норвежец, заключенный в тюрьму за шпионаж в Москве.

«Этот обмен стал возможным, когда Литва и Россия достигли взаимоприемлемого соглашения», - говорится в сообщении. Документ  не дает новых подробностей, но предоставляет фотографию момента обмена на пограничном контрольно-пропускном пункте в Ниде.

В отчете была опубликована фотография шпионского обмена на литовско-российской границе. Фото: VSD

Китайский рекрутинг через LinkedIn

LinkedIn, социальная сеть, используемая профессионалами и работодателями для создания профессиональных команд, с готовностью используется китайской разведкой, говорится в отчете VSD и AOTD.

«Китайская разведка использует LinkedIn для установления контактов с выбранными адресатами за рубежом на ранних этапах набора персонала», и в основном она нацелена на  государственных служащих, специалистов по ИТ, работников оборонного сектора и ученых.

Сотрудники китайской разведки изображают из себя представителей фиктивных компаний и предлагают своим  адресатам работу в качестве консультантов или сотрудников. «Такие операции чрезвычайно дешевы и не представляют опасности для сотрудников китайской разведки», - говорится в отчете.

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теги: Европа  
   
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