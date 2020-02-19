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дата публикации 19.02.20 04:39
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В небольшой польской деревне, недалеко от российского эксклава, «на случай, если что-нибудь произойдёт», развернута возглавляемая американцами боевая группа передового базирования войск НАТО

Бронемашина  Stryker движется по  улице Ketrzynskiego, главной  улице маленькой польской деревни  Бемово-Писке (Bemowo Piskie), May 2017.  PIOTR PANUFNIK/BEMOWO PISKIE SCHLAGAKRUG FACEBOOK PAGE

By IMMANUEL JOHNSON | STARS AND STRIPES   Published: February 15, 2020

BEMOWO PISKIE, Польша - Когда американские войска были впервые пришли   на северо-восток Польши в 2017 году, чтобы возглавить НАТОвскую боевую группу передового базирования, население деревни Bemowo Piskie  за одну ночь выросло на треть.

Почти три года спустя местные жители привыкли к военному присутствию и эпизодическим проходам  колонн танков через деревню. Некоторые говорят, что присутствие американцев в деревне, которая находится к югу от стратегического “Сувалкского  коридора” - пограничной зоны между Польшей и Литвой, которая зажата между Беларусью и российским эксклавом Калининградом - заставляет их чувствовать себя в большей безопасности. Другим просто нравится  видеть их в городе.

«Американским солдатам нравится быть здесь, в Бемово Писки,  а нам нравится их присутствие», - сказала Кейт, жительница деревни, которая не хотела называть свою фамилию.

Боевая группа под руководством США - одна из четырех групп  развернутых на восточном фланге НАТО, нацеленных на сдерживание российской агрессии в Европе. Три других находятся в Эстонии, Латвии и Литве, и все  эти страны были аннексированы Советским Союзом сразу после Второй мировой войны, они вернули себе свободу только в 1991 году, когда распался СССР.

Россия часто нарушает воздушное пространство трех стран Балтии, проводит кибератаки против них, а в 2014 году эстонцы обвинили ее в похищении сотрудника службы безопасности на границе.

В  докладе  составленном в 2018 году,  один из соавторов которого  был бывший командующий армией США, генерал-лейтенант  в отставке Бен Ходжес, “Сувалкский коридор”, расположенный примерно в 60 милях к северо-востоку от Бемово Писки,  назван «одной из самых важных территорий в границах НАТО».

Солдат США из 3-го эскадрона  2-го кавалерийского полка готовится к стрельбе из гранатомета  М3 “Карл Густав” калибра 84 мм во время учебного противотанкового курса в Бемово-Писки, Польша, 31 января 2020 года.  TIMOTHY HAMLIN / US ARMY

«Для  НАТО это  реальное соединение  между Прибалтикой на севере и Европейской равниной на юге. Если этот коридор не будет полностью поставлен  под контроль, доверие к НАТО как гаранту безопасности для Литвы, Латвии и Эстонии может быть серьезно подорвано », - говорится в докладе.

Наличие американских и других войск НАТО в Бемово-Писки рассматривается как сдерживающее российскую  агрессию средство, поскольку, согласно основополагающим принципам НАТО, атака на боевую группу будет рассматриваться как атака на весь альянс. Но поскольку в Калининграде, расположенном всего в 65 милях к северу от Бемово-Писки, находится около 15 000 российских военнослужащих, то  боевая группа под руководством США, в которую входят польские, хорватские, румынские и британские войска (общей численностью около 1200 человек), окажется перед лицом подавляющего превосходства атакующих.

Войска знают, что их задача - сдерживать нападение  до тех пор, пока НАТО не сможет нанести ответный удар в гораздо большем масштабе.

«У нас есть план тренировок на случай, если что-нибудь случится», - сказал капитан Ян Стейли, командир роты 3-й эскадрона 2-го кавалерийского полка. «Мы не чувствуем, что близость [к России] является проблемой. Для нас это  удобный случай побывать в Бемово Писки - быть здесь на случай, если что-нибудь произойдет».

Американские войска проходят через Бемово Писки в порядке  шестимесячной ротации и живут в казармах на огороженном тренировочном полигоне  площадью около 42 000 акров, где они регулярно участвуют в учениях с силами других стран-членов НАТО.

Ранее в этом месяце боевая группа приняла участие в учениях  «Уничтожить танк», предназначенном для «обучения солдат функциям и возможностям систем оружия», сказал Стейли. В июле прошлого года  в Bemowo Piskie были проведены первые Игры по взаимодействию, на них проверялось, насколько хорошо союзные войска могут использовать оборудование и транспортные средства друг друга.

Совершенно свободно,  если не принимать во  внимание языковой барьер и комендантский  час в 10 вечера, американские солдаты могут  пользоваться благами деревенской цивилизации - двумя небольшими продуктовыми магазинами и двумя ресторанами.

«Солдаты любят гулять в городе и ночью, хотя это маленький город», - сказала Кейт.

Некоторые из американцев приехали в Польшу с опасениями - не потому, что они были бы близки к России, а потому, что они слышали рассказы о долгих, холодных зимах и о том, какая  маленькая и отдаленная от всего эта деревня Бемово Писки.

«Я слышал много ужасных историй, но это  оказалось не так плохо, как я думал, что будет», - сказал специалист Кайл Берчсик, прибывший в январе со 2-м кавалерийским полком, из Вильсека, Германия.

«Есть футбольные и баскетбольные команды», кроме того  Берксик вместе с несколькими другими солдатами стал брать  уроки польского языка.

«Это снимает стресс на пару часов».

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теги: Польша  
   
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