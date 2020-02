архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 19.02.20 04:39 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"In a small Polish village near a Russian exclave, US-led NATO battle group is ready ‘in case anything happens’" США - 15 февраля 2020 г. В небольшой польской деревне, недалеко от российского эксклава, «на случай, если что-нибудь произойдёт», развернута возглавляемая американцами боевая группа передового базирования войск НАТО Бронемашина Stryker движется по улице Ketrzynskiego, главной улице маленькой польской деревни Бемово-Писке (Bemowo Piskie), May 2017. PIOTR PANUFNIK/BEMOWO PISKIE SCHLAGAKRUG FACEBOOK PAGE By IMMANUEL JOHNSON | STARS AND STRIPES Published: February 15, 2020 BEMOWO PISKIE, Польша - Когда американские войска были впервые пришли на северо-восток Польши в 2017 году, чтобы возглавить НАТОвскую боевую группу передового базирования, население деревни Bemowo Piskie за одну ночь выросло на треть. Почти три года спустя местные жители привыкли к военному присутствию и эпизодическим проходам колонн танков через деревню. Некоторые говорят, что присутствие американцев в деревне, которая находится к югу от стратегического “Сувалкского коридора” - пограничной зоны между Польшей и Литвой, которая зажата между Беларусью и российским эксклавом Калининградом - заставляет их чувствовать себя в большей безопасности. Другим просто нравится видеть их в городе. «Американским солдатам нравится быть здесь, в Бемово Писки, а нам нравится их присутствие», - сказала Кейт, жительница деревни, которая не хотела называть свою фамилию. Боевая группа под руководством США - одна из четырех групп развернутых на восточном фланге НАТО, нацеленных на сдерживание российской агрессии в Европе. Три других находятся в Эстонии, Латвии и Литве, и все эти страны были аннексированы Советским Союзом сразу после Второй мировой войны, они вернули себе свободу только в 1991 году, когда распался СССР. Россия часто нарушает воздушное пространство трех стран Балтии, проводит кибератаки против них, а в 2014 году эстонцы обвинили ее в похищении сотрудника службы безопасности на границе. В докладе составленном в 2018 году, один из соавторов которого был бывший командующий армией США, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, “Сувалкский коридор”, расположенный примерно в 60 милях к северо-востоку от Бемово Писки, назван «одной из самых важных территорий в границах НАТО». Солдат США из 3-го эскадрона 2-го кавалерийского полка готовится к стрельбе из гранатомета М3 “Карл Густав” калибра 84 мм во время учебного противотанкового курса в Бемово-Писки, Польша, 31 января 2020 года. TIMOTHY HAMLIN / US ARMY «Для НАТО это реальное соединение между Прибалтикой на севере и Европейской равниной на юге. Если этот коридор не будет полностью поставлен под контроль, доверие к НАТО как гаранту безопасности для Литвы, Латвии и Эстонии может быть серьезно подорвано », - говорится в докладе. Наличие американских и других войск НАТО в Бемово-Писки рассматривается как сдерживающее российскую агрессию средство, поскольку, согласно основополагающим принципам НАТО, атака на боевую группу будет рассматриваться как атака на весь альянс. Но поскольку в Калининграде, расположенном всего в 65 милях к северу от Бемово-Писки, находится около 15 000 российских военнослужащих, то боевая группа под руководством США, в которую входят польские, хорватские, румынские и британские войска (общей численностью около 1200 человек), окажется перед лицом подавляющего превосходства атакующих. Войска знают, что их задача - сдерживать нападение до тех пор, пока НАТО не сможет нанести ответный удар в гораздо большем масштабе. «У нас есть план тренировок на случай, если что-нибудь случится», - сказал капитан Ян Стейли, командир роты 3-й эскадрона 2-го кавалерийского полка. «Мы не чувствуем, что близость [к России] является проблемой. Для нас это удобный случай побывать в Бемово Писки - быть здесь на случай, если что-нибудь произойдет». Американские войска проходят через Бемово Писки в порядке шестимесячной ротации и живут в казармах на огороженном тренировочном полигоне площадью около 42 000 акров, где они регулярно участвуют в учениях с силами других стран-членов НАТО. Ранее в этом месяце боевая группа приняла участие в учениях «Уничтожить танк», предназначенном для «обучения солдат функциям и возможностям систем оружия», сказал Стейли. В июле прошлого года в Bemowo Piskie были проведены первые Игры по взаимодействию, на них проверялось, насколько хорошо союзные войска могут использовать оборудование и транспортные средства друг друга. Совершенно свободно, если не принимать во внимание языковой барьер и комендантский час в 10 вечера, американские солдаты могут пользоваться благами деревенской цивилизации - двумя небольшими продуктовыми магазинами и двумя ресторанами. «Солдаты любят гулять в городе и ночью, хотя это маленький город», - сказала Кейт. Некоторые из американцев приехали в Польшу с опасениями - не потому, что они были бы близки к России, а потому, что они слышали рассказы о долгих, холодных зимах и о том, какая маленькая и отдаленная от всего эта деревня Бемово Писки. «Я слышал много ужасных историй, но это оказалось не так плохо, как я думал, что будет», - сказал специалист Кайл Берчсик, прибывший в январе со 2-м кавалерийским полком, из Вильсека, Германия. «Есть футбольные и баскетбольные команды», кроме того Берксик вместе с несколькими другими солдатами стал брать уроки польского языка. «Это снимает стресс на пару часов». статью прочитали: 29 человек Комментарии