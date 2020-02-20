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дата публикации 20.02.20 03:51
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
 
 

Видеоподборка из Сирии

US military vehicle drags Russian police off the road in Syria's Qamishli

Видео: американская бронемашина сталкивает  автомобиль российской полиции с дороги в сирийском Камышлы

DAILY SABAH   ISTANBUL Published  20.02.2020

На  видео из Твиттера, опубликованном   в среду вечером, показано как колесная боевая машина, принадлежащая американским военным, выталкивает  бронированную машину российской полиции с дороги в районе Камишли (северо-восток Сирии)

DAILY SABAH

@DailySabah

VIDEO — US military vehicle drags Russian police off the road in Syria's Qamishli

http://sabahdai.ly/jsgbz5


4:18 PM - Feb 19, 2020

В видео, снятом местным жителем, видна колонна  армейских транспортных средств, едущих по шоссе в городе. Американская военная машина  сталкивает машину российской полиции приближающуюся к ней сзади, на обочину и далее с дороги.

Последствия инцидента остаются неизвестными.

Камышлы находится очень близко к турецкой границе. Управление городом в основном перешло к силам Башара Асада, в то время как там также присутствуют террористы YPG - сирийского крыла РПК.



Watch: Russian warplanes hunt and destroy jihadist vehicles in northwest Syria
Видео: российские военные самолеты охотятся и уничтожают машины джихадистов на северо-западе Сирии

By News Desk -2020-02-19

BEIRUT, LEBANON (2:30 P.M.) – ВВС России играют  существенную роль роль в нынешних наступательных операциях Сирийской Арабской Армии (САА) в мухафазах Идлиб и Алеппо, поскольку их самолеты оказывали и  продолжают оказывать непосредственную авиационную поддержку сухопутным войскам Башара Асада.

В частности, российская авиация  часто уничтожала вражеские автоколонны, идущие к линии фронта.

Эти удары российских ВВС оказались невероятно эффективными и обеспечили сирийской  армии стремительное продвижение на земле.

В дополнение к ударам, российские ВВС также провели несколько разведывательных миссий, которые предоставили Сирийской арабской армии важную информацию о передвижениях джихадистов  в мухафазах Алеппо и Идлиб.

Агентство новостей ANNA недавно получило  кадры, что называется “от первого лица”, показывающие  операции российских ВВС в мухафазах Идлиб и Алеппо, и демонстрирующие как  российская авиация, уничтожает несколько машин джихадистов вблизи линии фронта.






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теги: Сирия  
   
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