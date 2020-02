Видеоподборка из Сирии

Видео: американская бронемашина сталкивает автомобиль российской полиции с дороги в сирийском Камышлы

DAILY SABAH ISTANBUL Published 20.02.2020

На видео из Твиттера, опубликованном в среду вечером, показано как колесная боевая машина, принадлежащая американским военным, выталкивает бронированную машину российской полиции с дороги в районе Камишли (северо-восток Сирии)

В видео, снятом местным жителем, видна колонна армейских транспортных средств, едущих по шоссе в городе. Американская военная машина сталкивает машину российской полиции приближающуюся к ней сзади, на обочину и далее с дороги.

Последствия инцидента остаются неизвестными.

Камышлы находится очень близко к турецкой границе. Управление городом в основном перешло к силам Башара Асада, в то время как там также присутствуют террористы YPG - сирийского крыла РПК.

Watch: Russian warplanes hunt and destroy jihadist vehicles in northwest Syria

Видео: российские военные самолеты охотятся и уничтожают машины джихадистов на северо-западе Сирии

By News Desk -2020-02-19

BEIRUT, LEBANON (2:30 P.M.) – ВВС России играют существенную роль роль в нынешних наступательных операциях Сирийской Арабской Армии (САА) в мухафазах Идлиб и Алеппо, поскольку их самолеты оказывали и продолжают оказывать непосредственную авиационную поддержку сухопутным войскам Башара Асада.

В частности, российская авиация часто уничтожала вражеские автоколонны, идущие к линии фронта.

Эти удары российских ВВС оказались невероятно эффективными и обеспечили сирийской армии стремительное продвижение на земле.

В дополнение к ударам, российские ВВС также провели несколько разведывательных миссий, которые предоставили Сирийской арабской армии важную информацию о передвижениях джихадистов в мухафазах Алеппо и Идлиб.

Агентство новостей ANNA недавно получило кадры, что называется “от первого лица”, показывающие операции российских ВВС в мухафазах Идлиб и Алеппо, и демонстрирующие как российская авиация, уничтожает несколько машин джихадистов вблизи линии фронта.













