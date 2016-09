архив



опубликовано редакцией на Переводике 29.09.16 18:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Deutsche Welle”,

"Austria, France push for TTIP restart under new name" Германия - 23 сентября 2016 г. Австрия и Франция добиваются новых переговоров по ТТИП с новым названием На встрече министров торговли ЕС Австрия и Франция добиваются окончания текущего раунда переговоров о свободной торговле ТТИП между США и ЕС, требуя новых переговоров, чтобы урегулировать огромные разногласия. Австрийский министр экономики Рейнхольд Миттерленер присоединился к призыву министра торговли Франции Маттиаса Фекля, который настоятельно просил своих коллег по ЕС закончить переговоры по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (ТТИП). В интервью для пятничного выпуска немецкой газеты "Вельт" Миттерленер сказал, что переговоры о свободной торговле должны начаться "под новым названием и с иным направлением содержания", включая большую прозрачность. "ТТИП превратилось в метафору для бурных коммерческих операций крупных корпораций. У этого имеется негативный оттенок. Мы надеемся на хорошую сделку, но к ней нужен другой подход", - добавил он. Миттерленер видит растущую поддержку этого предложения со стороны других министров торговли стран ЕС, отметив, что он и Фекль не получили поддержку всех, "но многие коллеги поддерживают нас негласно". Призыв Миттерленера сделан в день встречи министров по торговле стран ЕС в словацкой столице Братиславе и является новым таким призывом в серии критических высказываний о текущих переговорах ЕС с США о свободной торговле. На последнем издыхании Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство создало бы крупнейший в мире регион свободной торговли с рынком из 850 миллионов потребителей, протянувшийся от Гавайев до Литвы. Однако это соглашение, переговоры по которому ведутся с 2013 года, превратилось в щекотливый вопрос в связи с приближением важных выборов в Соединенных Штатах, Франции и Германии. Вашингтон и Брюссель официально привержены заключению сделки о свободной торговле до ухода президента Барака Обамы в январе. Однако ранее в этом месяце германский министр экономики Зигмар Габриэль объявил, что переговоры "фактически мертвы". А министр торговли Франции сказал, что Соединенные Штаты требуют слишком многого и недостаточно идут на компромисс. "Здесь работает безумная машина, переговоры провальные, никто не верит, что они придут к успешному заключению", - сказал он немецкой деловой газете "Хандельсблатт". В Европе существуют глубоко укоренившиеся опасения, что эта сделка ослабит стандарты блока из 28 стран в таких ключевых сферах как здравоохранение и социальное обеспечение. Усилия лоббистов Группы, лоббирующие в пользу деловых кругов в Европе, однако, очень желают успешного заключения ТТИП. Например, во Франции десятки деловых групп, включая ассоциацию работодателей Medef, выступили с призывом в четверг, призвав к продлению переговоров. Они потребовали, чтобы переговоры продолжились, пока они не достигнут "масштабных и сбалансированных результатов по всем вопросам". "Просто отказаться от этого трансатлантического проекта исторической важности кажется нам крайне серьезным решением", сказали они, несмотря на то, что они считают текущие предложения США "неприемлемыми", в частности, в отношении доступа европейских компаний на американские рынки.

статью прочитали: 19 человек