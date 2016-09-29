навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
29.09.16   Редакция

Как отдыхают украинские чиновники

(0)
28.09.16   Редакция

Американские шавки продолжают тявкать на Россию

(0)
27.09.16   Редакция

Позиция Кипра: Жизнь без санкций

(0)
 
26.09.16   Редакция

"Байер" приобрел "Монсанто" за 66 миллиардов долларов после многомесячных попыток

(0)

последние за вчера, 28.09.16  
14:50   Редакция

Американские шавки продолжают тявкать на Россию

(0)
 
13:00   Редакция

ВАДА опасается за будущее, так как олимпийские чиновники нацеливаются на агентство за отстранение России от Игр в Рио

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
29.09.16 12:26    
Sergeolov Испания и отдых (1)
26.09.16 00:09    
Олька Просто стихи (635)
21.09.16 22:40    
Alexaa Что такое линейная алгебра? (6)
19.09.16 12:38    
Tanya1990 Йога (3)
17.09.16 18:15    
Vasil95 Наши Любимые Мелодии (163)
17.09.16 18:14    
Vasil95 Спасение доллара – война! (4)
17.09.16 18:10    
Vasil95 Праздники (4)
17.09.16 10:03    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (132)
 
опубликовано редакцией на Переводике 29.09.16 18:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Австрия и Франция добиваются новых переговоров по ТТИП с новым названием

На встрече министров торговли ЕС Австрия и Франция добиваются окончания текущего раунда переговоров о свободной торговле ТТИП между США и ЕС, требуя новых переговоров, чтобы урегулировать огромные разногласия.

 

Австрийский министр экономики Рейнхольд Миттерленер присоединился к призыву министра торговли Франции Маттиаса Фекля, который настоятельно просил своих коллег по ЕС закончить переговоры по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (ТТИП).

В интервью для пятничного выпуска немецкой газеты "Вельт" Миттерленер сказал, что переговоры о свободной торговле должны начаться "под новым названием и с иным направлением содержания", включая большую прозрачность.  

"ТТИП превратилось в метафору для бурных коммерческих операций крупных корпораций. У этого имеется негативный оттенок. Мы надеемся на хорошую сделку, но к ней нужен другой подход", - добавил он. 

Миттерленер видит растущую поддержку этого предложения со стороны других министров торговли стран ЕС, отметив, что он и Фекль не получили поддержку всех, "но многие коллеги поддерживают нас негласно".

Призыв Миттерленера сделан в день встречи министров по торговле стран ЕС в словацкой столице Братиславе и является новым таким призывом в серии критических высказываний о текущих переговорах ЕС с США о свободной торговле.

На последнем издыхании

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство создало бы крупнейший в мире регион свободной торговли с рынком из 850 миллионов потребителей, протянувшийся от Гавайев до Литвы.

Однако это соглашение, переговоры по которому ведутся с 2013 года, превратилось в щекотливый вопрос в связи с приближением важных выборов в Соединенных Штатах, Франции и Германии. Вашингтон и Брюссель официально привержены заключению сделки о свободной торговле до ухода президента Барака Обамы в январе. 

Однако ранее в этом месяце германский министр экономики Зигмар Габриэль объявил, что переговоры "фактически мертвы". А министр торговли Франции сказал, что Соединенные Штаты требуют слишком многого и недостаточно идут на компромисс.

"Здесь работает безумная машина, переговоры провальные, никто не верит, что они придут к успешному заключению", - сказал он немецкой деловой газете "Хандельсблатт".

В Европе существуют глубоко укоренившиеся опасения, что эта сделка ослабит стандарты блока из 28 стран в таких ключевых сферах как здравоохранение и социальное обеспечение. 

Усилия лоббистов 

Группы, лоббирующие в пользу деловых кругов в Европе, однако, очень желают успешного заключения ТТИП. Например, во Франции десятки деловых групп, включая ассоциацию работодателей Medef, выступили с призывом в четверг, призвав к продлению переговоров. 

Они потребовали, чтобы переговоры продолжились, пока они не достигнут "масштабных и сбалансированных результатов по всем вопросам".

"Просто отказаться от этого трансатлантического проекта исторической важности кажется нам крайне серьезным решением", сказали они, несмотря на то, что они считают текущие предложения США "неприемлемыми", в частности, в отношении доступа европейских компаний на американские рынки. 

uhe/kd (Reuters, AFP, dpa)

статью прочитали: 19 человек

   
теги: США, Европа  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 