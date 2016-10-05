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опубликовано редакцией на Переводике 05.10.16 10:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Сделка Америки о глобальной торговле на 38 триллионов долларов, о которой вы не слышали

Ивана Коттасова

США ведут переговоры о торговой сделке стоимостью 38 триллионов долларов, которая распространяется на 50 стран - и большинство людей никогда о ней не слышали.

Соглашение о торговле услугами (Trade in Services Agreement - TiSA) находится в разработке с апреля 2013 года и может вскоре стать самой важной торговой сделкой Америки. 

Это потому, что услуги - от туризма до связи и финансов - все более важны для экономики США. На них приходится три четверти ВВП и четыре из пяти рабочих мест в США, согласно официальной статистике. В отличие от торговли товарами, у США большое положительное сальдо в торговле услугами, что означает, что страна экспортирует больше, чем импортирует. Это положительное сальдо достигло 262 миллиардов долларов в 2015 году. 

Офис торгового представителя США сказал, что сделка с 50 странами может помочь создать больше рабочих мест и сделать США богаче.

Группа стран, добивающаяся заключения этой сделки, называет себя "По-настоящему хорошие друзья услуг". В нее входят все страны-члены ЕС, США, Австралия, Канада, Мексика, Турция, Корея, Япония и 15 других стран, это больше, чем по любой другой сделке в области международной торговли. Эти страны представляют почти 70% мирового рынка услуг на 55 триллионов долларов, заявило министерство торговли.

 

Но, как и лучше известное соглашение Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое стало очагом напряженности в США, Соглашение о торговле услугами сталкивается с большим сопротивлением. Переговоры по соглашению являются секретными. Это не является чем-то необычным для крупных торговых сделок, но это сильно злит некоторых людей. "Викиликс" опубликовала ряд секретных документов TiSA, включая последнюю порцию документов в четверг.  

"Global Justice Now", группа, организующая кампанию против этого соглашения, заявила, что соглашение представляет собой угрозу для таких государственных услуг в Европе как здравоохранение и образование, так как оно открывает двери для их приватизации. 

Чиновники, ведущие переговоры по соглашению, сказали, что государственные услуги будут защищены от приватизации.

У США есть также два других крупных торговых соглашения в стадии разработки. И все больше выглядит маловероятным, чтобы оба они были заключены до окончания президентского срока Обамы. 

Большое соглашение ТТП с 11 в основном азиатскими странами было подписано в феврале, но все еще должно быть ратифицировано всеми странами-участницами. Выглядит маловероятным, что Обама сможет провести соглашение через Конгрее до того, как он покинет свой пост.

США также все еще проталкивают Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) с Европой. Эта сделка стоимостью 34,2 триллиона долларов находится в подготовке более трех лет.

Но соглашение выглядит застопорившимся. Высокопоставленный немецкий чиновник сказал, что переговоры "де факто мертвы", а Франция призвала их остановить. 

Также в Европе существует огромное сопротивление общественности этому соглашению. Профсоюзы и инициативные группы говорят, что соглашение предоставит слишком большую власть крупным американским корпорациям.


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теги: Азия, США, Европа, Торговля  
   
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