В Донбассе задержали несовершеннолетних диверсантов





Оказывается, «величайшей» и «наисильнейшей» украинской армии нечем воевать, да и не кому, а иначе как объяснить тот факт, что на войну в Донбасс, Киев отправляет несовершеннолетних детей?

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало видео с задержанием несовершеннолетних, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории ДНР.

Всего в группу входили семеро подростков. К совершению преступлений их принудил сотрудник украинских спецслужб Игорь Рицко (позывной Алмаз), однако в вербовке участвовали и другие агенты.

Подростки занимались тем, что закладывали бомбы у зданий и взрывали автомобили. С мая 2015 года по июнь 2016-го они взорвали, в том числе, автомобили гражданских, военную машину связи, МТЛБ, служебное авто ясиноватского городского отдела МВД. За такое, совсем не детское занятее, молодым людям обещали деньги, затем в ход шли угрозы и шантаж.

«МГБ ДНР обращает внимание международных правозащитных и общественных организаций, что вовлечение в преступную и террористическую деятельность спецслужбами Украины путем шантажа и угроз несовершеннолетних детей, ничем не отличается от действий террористических организаций типа ИГИЛ», — отмечается в сообщении ведомства.

И ведь действительно, стоит ли говорить об адекватности Киева, когда за их интересы и блага воюют дети? Тут и антироссийская пропаганда сделала свое дело. Два года прикормки, и вот тебе вырос истинный русофоб, готовый за деньги бомбить народ в Донбассе…

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