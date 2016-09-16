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ЛовецСнов
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опубликовано редакцией на Переводике 12.09.16 15:33
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В Донбассе задержали несовершеннолетних диверсантов


Оказывается, «величайшей» и «наисильнейшей» украинской армии нечем воевать, да и не кому, а иначе как объяснить тот факт, что на войну в Донбасс, Киев отправляет несовершеннолетних детей?

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало видео с задержанием несовершеннолетних, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории ДНР.

Всего в группу входили семеро подростков. К совершению преступлений их принудил сотрудник украинских спецслужб Игорь Рицко (позывной Алмаз), однако в вербовке участвовали и другие агенты.

Подростки занимались тем, что закладывали бомбы у зданий и взрывали автомобили. С мая 2015 года по июнь 2016-го они взорвали, в том числе, автомобили гражданских, военную машину связи, МТЛБ, служебное авто ясиноватского городского отдела МВД. За такое, совсем не детское занятее, молодым людям обещали деньги, затем в ход шли угрозы и шантаж.

«МГБ ДНР обращает внимание международных правозащитных и общественных организаций, что вовлечение в преступную и террористическую деятельность спецслужбами Украины путем шантажа и угроз несовершеннолетних детей, ничем не отличается от действий террористических организаций типа ИГИЛ», — отмечается в сообщении ведомства.

И ведь действительно, стоит ли говорить об адекватности Киева, когда за их интересы и блага воюют дети? Тут и антироссийская пропаганда сделала свое дело. Два года прикормки, и вот тебе вырос истинный русофоб, готовый за деньги бомбить народ в Донбассе…

 

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теги: Украина, Донбасс  
   
Комментарии 
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ZZToP, 12.09.2016 16:49:54
Это просто вопиющая мерзость и бесчеловечность. Не знаю даже, как еще ЭТО назвать. То, что сегодня совершает хунта или позволяет совершать своим карателем заслуживает мирового внимания, а вслед за этим жесткого наказания всех тех, кто причастен к этому, мягко говоря, безобразию.
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Ловец Снов, 12.09.2016 18:46:58
данная информация не укладывается в голове думаю у многих людей, а вот власти Украины считают нормой то, что дети воюют на стороне украинской армии... Зато своих детей, подальше от этого ужаса увехзли...
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ZZToP, 12.09.2016 19:52:21
Ловец Снов,

Да, пятую точку своего сыночка Порошенко спрятал. Сволота еще та, что тут скажешь...

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