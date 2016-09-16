Мир на грани ядерной войны: как в Штатах вбивают клин между Путиным и Обамой

Официальный Вашингтон получает огромное удовольствие от нападок на Путина, но демонизация российского лидера препятствует рациональной дискуссии между США и Россией, а также подталкивает ядерные державы к опасной грани. Об этом пишет Роберт Пэрри. Перевод статьи The Existential Madness of Putin-Bashing портала Consortium News представляет Федеральное агентство новостей.

Одной из самых безумных идей неоконсерваторов является попытка дестабилизировать ситуацию в России, ослабив ее экономику, изолировав от Европы и разместив базы НАТО у самых ее границ, а далее демонизировать руководство страны и попытаться спровоцировать «смену режима». Эту умопомрачительно опасную стратегию США взяли на вооружение, практически не обсуждая: и пресса и либеральные соратники неоконсерваторов единогласно поддержали ее, как когда-то в 2003 году они поддержали злополучное вторжение в Ирак.

Очень немногие понимают, что в случае ядерной войны риск полного уничтожения человечества очень велик. Еще меньше людей осознают, что во время распада Советского Союза в 1991 году экстремисты могли получить доступ к ядерным кодам, и то, что этого не произошло, является большой удачей, а также во многом заслугой властей с советской стороны.

Приход к власти Владимира Путина пришелся на годы, когда народ России находился на грани отчаяния, а наглость и высокомерие упивающихся своими экономическими успехами американцев продолжали расти. Новый президент расправился с преступностью и терроризмом. Зачастую прибегая к жестоким методам он усмирил исламистских повстанцев, пытавшихся вывести Чечню из состава Российской Федерации.

Страна начала постепенно восстанавливать экономическое равновесие. К 2012 году средняя продолжительность жизни в России возросла до 70 и более лет. Путин также заслужил похвалу многих россиян, восстановив национальную гордость и подтвердив позицию страны на мировой арене.

Хотя возрождающаяся Россия и представляла угрозу для неоконсерваторов, грезящих об американском мировом господстве, во время первого срока Барака Обамы лидеры двух стран пошли на кратковременное сближение; это позволило убедить Сирию в 2013 году отказаться от химического оружия и заставить Иран жестко ограничить свою ядерную программу.

В 2003 году президент России выразил несогласие с концепцией «американской исключительности», сказав: «Бог создал нас равными. Очень опасно поощрять людей на право считать себя исключительными, независимо от мотивации». После этого неоконсерваторы снова увидели в Путине основное препятствие на пути к мировому господству.

Не прошло и двух недель после того, как слова российского президента были опубликованы в Times, как видный неоконсерватор Карл Гершман дал интервью ​​The Washington Post. Он заявил, что «присоединение Украины к Европе ускорит кончину идеологии российского империализма, которую представляет Путин».

Спонсируемый США переворот на Украине вызвал закономерное сопротивление со стороны этнически русских районов, расположенных в основном на востоке и юге. Тем не менее, решение жителей Крыма отделиться от Украины и присоединиться к России было названо западными СМИ «путинским вторжением».

В итоге неоконсерваторам удалось добиться своего и вбить огромный клин между Обамой и Путиным, чье спокойное сотрудничество слишком мешало им готовиться к новой насильственной «смене режима» уже в Сирии и Иране.



