Мир на грани ядерной войны: как в Штатах вбивают клин между Путиным и Обамой
Официальный Вашингтон получает огромное удовольствие от нападок на Путина, но демонизация российского лидера препятствует рациональной дискуссии между США и Россией, а также подталкивает ядерные державы к опасной грани. Об этом пишет Роберт Пэрри. Перевод статьи The Existential Madness of Putin-Bashing портала Consortium News представляет Федеральное агентство новостей.
Одной из самых безумных идей неоконсерваторов является попытка дестабилизировать ситуацию в России, ослабив ее экономику, изолировав от Европы и разместив базы НАТО у самых ее границ, а далее демонизировать руководство страны и попытаться спровоцировать «смену режима». Эту умопомрачительно опасную стратегию США взяли на вооружение, практически не обсуждая: и пресса и либеральные соратники неоконсерваторов единогласно поддержали ее, как когда-то в 2003 году они поддержали злополучное вторжение в Ирак.
Очень немногие понимают, что в случае ядерной войны риск полного уничтожения человечества очень велик. Еще меньше людей осознают, что во время распада Советского Союза в 1991 году экстремисты могли получить доступ к ядерным кодам, и то, что этого не произошло, является большой удачей, а также во многом заслугой властей с советской стороны.
Приход к власти Владимира Путина пришелся на годы, когда народ России находился на грани отчаяния, а наглость и высокомерие упивающихся своими экономическими успехами американцев продолжали расти. Новый президент расправился с преступностью и терроризмом. Зачастую прибегая к жестоким методам он усмирил исламистских повстанцев, пытавшихся вывести Чечню из состава Российской Федерации.
Страна начала постепенно восстанавливать экономическое равновесие. К 2012 году средняя продолжительность жизни в России возросла до 70 и более лет. Путин также заслужил похвалу многих россиян, восстановив национальную гордость и подтвердив позицию страны на мировой арене.
Хотя возрождающаяся Россия и представляла угрозу для неоконсерваторов, грезящих об американском мировом господстве, во время первого срока Барака Обамы лидеры двух стран пошли на кратковременное сближение; это позволило убедить Сирию в 2013 году отказаться от химического оружия и заставить Иран жестко ограничить свою ядерную программу.
В 2003 году президент России выразил несогласие с концепцией «американской исключительности», сказав: «Бог создал нас равными. Очень опасно поощрять людей на право считать себя исключительными, независимо от мотивации». После этого неоконсерваторы снова увидели в Путине основное препятствие на пути к мировому господству.
Не прошло и двух недель после того, как слова российского президента были опубликованы в Times, как видный неоконсерватор Карл Гершман дал интервью The Washington Post. Он заявил, что «присоединение Украины к Европе ускорит кончину идеологии российского империализма, которую представляет Путин».
Спонсируемый США переворот на Украине вызвал закономерное сопротивление со стороны этнически русских районов, расположенных в основном на востоке и юге. Тем не менее, решение жителей Крыма отделиться от Украины и присоединиться к России было названо западными СМИ «путинским вторжением».
В итоге неоконсерваторам удалось добиться своего и вбить огромный клин между Обамой и Путиным, чье спокойное сотрудничество слишком мешало им готовиться к новой насильственной «смене режима» уже в Сирии и Иране.
Безволие Обамы и его неспособность обосновать и защитить свое плодотворное сотрудничество с Путиным позволило неоконсерваторам демонизировать последнего, спровоцировав новую холодную войну и продлив текущую войну в Сирии на неопределенный срок. Это, в свою очередь, привело к новому увеличению расходов на стратегические вооружения.
Нападая на Путина и Россию, неоконсерваторы приготовились повысить ставки: их больше не устраивала «смена режима» в странах, которые считаются враждебными по отношению к Израилю — в Ираке, Сирии, Ливии, Иране, и они обратили свои взоры на Россию.
Эти необдуманные идеи разделяют и видные либеральные интервенционисты, такие как миллиардер и валютный спекулянт Джордж Сорос, который контролирует и спонсирует многие либеральные организации. В качестве метода воздействия Сорос предлагает сосредоточиться на уничтожении экономики целевой страны, так как финансовый кризис сделает ее президента уязвимым.
При этом Сорос не в состоянии оценить, насколько опасны его планы по ослаблению российской экономики. Ведь если страна окажется на грани политического переворота, то граждане России вполне могут склониться в пользу лидера-экстремиста, который будет занимать жесткую позицию по отношению к Западу и, возможно, будет видеть единственную возможность защитить свою Родину в наращивании ядерного потенциала.
Американские СМИ не устают осыпать Путина дешевыми оскорблениями, и только Дональд Трамп, не побоявшись критики, назвал его «сильным лидером». Сам российский президент остается удивительно хладнокровным (хотя и его терпению может прийти предел). Да и Вашингтон, на самом деле, надеется, что его твердый характер позволит избежать глобального кризиса.
В данный момент американцам стоит бояться не Путина, а тех, кто может прийти к власти после него.
Максим Вручный
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