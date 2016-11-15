Перед законом все равны: Улюкаев под следствием





Многие, наверное, уже успели ознакомиться с сегодняшним героем дня Алексеем Улюкаевым, который до недавнего времени являлся Министром экономического развития, а теперь чиновнику грозит немаленький срок в местах лишения свободы. Виной тому, как это часто бывает, оказалась жажда наживы (в особо крупном размере)…

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Улюкаева за получение двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти».

Чиновник «двумя руками поддерживает рубль», а взятки вымогает в валюте… Только за это уже можно кинуть огромный минус к его карме.

Что касается реакции главы государства, на данную ситуацию, то, по словам секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путину с самого начала было известно об «оперативной разработке». Он, по сути, всё лично курировал, но окончательное решение будет выносить судья.

«Президенту, конечно, доложено. Он в курсе. Ему было доложено, собственно, в момент начала оперативной разработки. То есть он получал всю информацию. Но, ещё раз повторяю, как я уже сказал, это очень серьезные обвинения. И вердикт вынести относительно состоятельности этих обвинений может только суд», — заявил Песков.

И ведь сколько еще таких «служителей общественным интересам» надо бы вывести на чистую воду… Но в любом случае, борьба с коррупцией в российском государстве продолжается и приносит положительные результаты, которые ясно дают понять, что перед законом равны все, вне зависимости от должности. На примере Улюкаева, надеюсь, будут научены тысячи! Хотя, менталитет у нас такой, что всё хочется испытать на личном опыте…

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