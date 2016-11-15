навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Melia
статей: 2
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
15.11.16   Редакция

Перед законом все равны: Улюкаев под следствием

(0)
14.11.16   Редакция

Михаил Барышев возрождает былую мощь ЦСКА

(0)
 
13.11.16   Редакция

США: неоконы раздражены победой Дональда Трампа

(0)

последние за вчера, 14.11.16  
16:39   Редакция

Михаил Барышев возрождает былую мощь ЦСКА

(0)
13:06   Редакция

Боян Тотев: Конструкция обнаруженных нами сооружений специфична для населённой аланами мест

(0)
 
12:30   Редакция

Эксперты по климату выражают несогласие с Трампом

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
15.11.16 17:15    
tif Подскажите пожалуйста (1)
14.11.16 12:32    
MariyaY Семейная пара: Секреты правильной ссоры (6)
14.11.16 02:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (146)
08.11.16 23:29    
Олька Просто стихи (665)
08.11.16 13:46    
VLADIMIR2606 Кто и как бросил курить? (2)
07.11.16 10:02    
VLADIMIR2606 Отдых (4)
05.11.16 14:00    
druginsk Россияне недовольны своей страной (96)
01.11.16 12:08    
timnhachoban Северная Корея: по пути реформ (7)
 
опубликовано редакцией на Переводике 15.11.16 20:15
скаут: Melia;
 
 

Перед законом все равны: Улюкаев под следствием


Многие, наверное, уже успели ознакомиться с сегодняшним героем дня Алексеем Улюкаевым, который до недавнего времени являлся Министром экономического развития, а теперь чиновнику грозит немаленький срок в местах лишения свободы. Виной тому, как это часто бывает, оказалась жажда наживы (в особо крупном размере)…

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Улюкаева за получение двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти».

Чиновник «двумя руками поддерживает рубль», а взятки вымогает в валюте… Только за это уже можно кинуть огромный минус к его карме.

Что касается реакции главы государства, на данную ситуацию, то, по словам секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путину с самого начала было известно об «оперативной разработке». Он, по сути, всё лично курировал, но окончательное решение будет выносить судья.

«Президенту, конечно, доложено. Он в курсе. Ему было доложено, собственно, в момент начала оперативной разработки. То есть он получал всю информацию. Но, ещё раз повторяю, как я уже сказал, это очень серьезные обвинения. И вердикт вынести относительно состоятельности этих обвинений может только суд», — заявил Песков.

И ведь сколько еще таких «служителей общественным интересам» надо бы вывести на чистую воду… Но в любом случае, борьба с коррупцией в российском государстве продолжается и приносит положительные результаты, которые ясно дают понять, что перед законом равны все, вне зависимости от должности. На примере Улюкаева, надеюсь, будут научены тысячи! Хотя, менталитет у нас такой, что всё хочется испытать на личном опыте…

статью прочитали: 89 человек

   
теги: Путин, коррупция  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  02.11.2016 09:30  
Guardian - Шон Уокер

Украина поражена декларациями огромных запасов наличности у политической элиты
Два года спустя после того, как разгневанные украинцы свергли Виктора Януковича и ворвались в его огромный, шикарный жилой комплекс рядом с Киевом, откровения благодаря новой системе, требующей от правительственных чиновников декларировать онлайн их состояние и имущество, заставляют многих подозревать, что новая элита не лучше.

читали: 1766 , обсуждали: 4

читать далее
 
Цитировать Имя
Святые нунчаки Ганди, 15.11.2016 21:10:00
Многие в сетях удивляются: как же так, вот деревня, налом взятки брал. Да потому и брал, что это настолько обыденное явление в правительстве,что никто давно не прячется.Интересно другое, шантажировал "Роснефть", а это - Сечин.Человек ,который не ждет в приемной Путина.
Получается вышвырнешь по недоверию - получишь еще одного Кудрина,жующего сопли и нудящего себе должность.Вопрос, что делать со сбитыми летчиками, то бишь негодными чиновниками до сих пор не решен.А жаль.

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 