Вашингтон молит о помощи: силенок не хватило?

Очень «профессионально» поступают Соединенные Штаты: наворотили дел, а теперь вместо того, чтобы за них отвечать самостоятельно, пытаются разделить эту «прекрасную» участь со всеми вокруг. А не чересчур ли вы щедры, уважаемые американцы? То кричал Вашингтон о том, что в сирийском урегулировании лидерство остается именно за ним, что на дипломатическом поле США имеют немалый вес, что «неприглашение» Америки за стол переговоров по вопросу Ближнего Востока со стороны России, Турции и Ирана не имеет никакого значения: «Это не означает, что американская дипломатия теперь пустая, недействительная», — заявил вчера представитель государственного департамента США Джон Кирби на пресс-брифинге. А теперь оказывается, что и нет никакого лидерства американского, теперь, оказывается, все равны, все стороны переговоров и урегулирования сирийского конфликта. Интересно, куда это, вдруг, улетучилось желание Вашингтона «рулить», держать под контролем Ближний Восток и все то, что там сейчас происходит? Ведь столько амбиций было, столько воплей о том, что Россия и вовсе мешает американцам, которые, в свою очередь, чуть ли без чьей-либо помощи могут справиться и все урегулировать. Улетучились они, испарились, когда Вашингтон, наконец, понял, что он бессилен, что политика по Ближнему Востоку зашла в тупик, что слишком заврался Запад, заигрывая со «свободной сирийской оппозицией», что все вышло из-под контроля. И теперь можно «поделиться» проблемами с окружающими, в частности, с Россией. Но делать это надо так, чтобы никто не понял, что США сдаются, признают свои ошибки и просят помощи. Нет! План надо провернуть так, чтобы еще и Москва оказалась виноватой, что не помогла во время, что, вроде бы говорила о желании и намерении разрешить, в конце концов, сирийский кризис, закончить затянувшуюся войну, но «на деле» никаких мер не предприняла. Мало того, шевелиться началась, якобы, только после «разрешения» Белого дома. Красавцы. Добавить нечего. Завернули «конфетку» в красивый фантик. Так, в США считают, что Москва и Вашингтон должны забыть былые обиды, прекратить выяснять отношения и не «показывать друг на друга пальцем», ища виноватого в ситуации в Сирии. Вместо этого стороны должны решать проблему.



Слушайте, американцы, меня сейчас просто вывернет от этой приторности. Самим-то не противно все это говорить? Что-то ласкаются, ласкаются, пытаясь подмазаться ко всем сразу, вернуть уважение, выставить Россию в качестве страны неспособной на предложение первой компромисса. Вот только, кажется, стал забываться Вашингтон – Москва уже неоднократно заявляла о том, что в первую очередь все стороны, принимающие участие (пусть и косвенное) в решении сирийских проблем, должны хотя бы на время забыть личные размолвки и прочее.

Нравится наблюдать за тем, как США стараются быть умнее всех. Вот только получается плохо. И не только потому, что мы знаем правду, по которой на самом деле Америка старается «объединиться», — Соединенные Штаты сами себя подставляют.

Эх, плохо готовятся американские представители к ТАКИМ речам, не отрабатывают их, от зубов-то, вроде и отскакивает, да только все равно лишние слова умудряются просачиваться и все, как следствие, портить.

Пять минут назад представители США говорили, что пальцами друг в друга тыкать стороны должны прекратить, и тут же «срываются».

«Не думаю, что будет полезно или конструктивно заниматься перечислением, кто здесь не соблюдал свои обязательства, поскольку очевидно, что это Россия раз за разом не соблюдала свои обязательства».

Ничего не меняется. Каким Вашингтон был, таким и остался. Балабол, который так и не научится КРАСИВО и ПРАВИЛЬНО говорить. Тужится-тужится, а «выдавить» из себя до конца что-то приличное не может.

Автор: Ева Лисовская

статью прочитали: 352 человек