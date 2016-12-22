Миллионы в трубу! Украину ожидает новый дефолт

Как Приватбанк и олигархи подводят Украину к новому дефолту. Господин Коломойский приватизировал прибыль, а государство национализировало убыток. Примерно такими словами на Украине характеризуют передачу в госсобственность крупнейшей частной финансовой организации — Приватбанка. Его клиенты становятся свидетелями беспрецедентного события: оказавшись в безвыходной ситуации, государство-банкрот (Украина не может исполнять свои обязательства — это доказывает дефолт по долгу перед Россией) спасает банк-банкрот и его владельцев-миллиардеров. Жертвами этого процесса станут экономика страны и миллионы украинцев. Миллиарды в дыру Украина, для которой критичен каждый миллиард Международного валютного фонда (МВФ), потратит 600 миллионов долларов на спасение утопающего Приватбанка. Деньги предоставляются «с целью поддержки ликвидности, обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов, своевременного обеспечения расчетов». Государство оказалось в безвыходной ситуации: на дно пошел крупнейший частный банк, где обслуживалось свыше 20 миллионов человек (половина населения страны). Одномоментный крах такой структуры привел бы к катастрофическим социальным последствиям и подорвал бы и без того слабую банковскую систему Украины. Киев не может допустить этого — финансовый коллапс поставит крест на программе поддержки МВФ. Поэтому приходится тратить сумму, эквивалентную нескольким процентам золотовалютных резервов государства, на затыкание дыры в Приватбанке. Аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич напоминает, что команда Коломойского попросту не стала заниматься спасением своего банка: менеджмент не привел дела в порядок, как того требовал Нацбанк. Риски росли, и государство не могло не вмешаться. «Учитывая, что банк занимает высокую долю на рынке, было принято решение его национализировать. Новая команда, подконтрольная правительству, должна заняться оздоровлением банка. При этом не исключена необходимость вливания дополнительных средств», — поясняет эксперт. Основная причина национализации — неустойчивость экономики Украины, которая привела к нестабильности банковской системы в целом, полагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Можно говорить о том, что Приватбанк был устойчив сам по себе, но неустойчив на фоне таких системных рисков. По итогам 2015 года 42 украинских банка из 109 платежеспособных показали убыток», — рассуждает он.



Ключевым поводом для национализации Приватбанка стала дыра в капитале размером почти в 5,5 миллиарда долларов, говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко: «Сумма колоссальная по меркам украинской экономики. Понятно, что ни у Коломойского, ни даже у государственного Ощадбанка — единственного вероятного претендента на роль санатора — таких денег нет».

Вторая крупнейшая финансовая организация страны — государственный Ощадбанк — действительно рассматривается в качестве спасителя Приватбанка. 20 декабря глава Минфина Украины Александр Данилюк допустил, что банк Коломойского могут объединить именно с Ощадбанком. «Я не исключаю такой возможности. Но сейчас необходимо взвесить все плюсы и минусы создания такой структуры», — сказал чиновник.

А МВФ уже успел похвалить Киев за национализацию. По словам директора-распорядителя фонда Кристин Лагард отчуждение собственности в пользу государства является важным шагом на пути к обеспечению финансовой стабильности в стране.

Тем не менее в национализации Приватбанка есть масса рисков, реализация которых приведет к серьезным последствиям и для экономики Украины, и для ее населения.





Последний гвоздь

Эксперты отмечают, что Украина оказалась в безвыходном положении. С одной стороны, стране остро нужны деньги, и тратить их на докапитализацию Приватбанка затруднительно. С другой — без докапитализации Приватбанка МВФ не даст Украине деньги, в которых она остро нуждается.

В такой ситуации приходится вливать все больше средств (с большой вероятностью 600 миллионов долларов — только первая доза, так как нехватка капитала оценивается более чем в пять миллиардов) в дыру прогоревшего банка с надеждой на помощь МВФ. Но операция по спасению детища Коломойского может обойтись слишком дорого слабой украинской экономике.

«Выгодна эта национализация в первую очередь Коломойскому и Боголюбову (совладелец группы «Приват», один из богатейших людей Украины — прим. «Ленты.ру»). Вместе с банком в собственность государства перейдут и все его долги, и обязательства перед вкладчиками. В случае банкротства собственники банка вполне могли бы быть привлечены к субсидиарной ответственности. Выгодно ли такое «приобретение» государству? Безусловно, нет», — комментирует Кирилл Яковенко.

Ситуация действительно безвыходная: крах Приватбанка приведет к волне социального возмущения, что крайне невыгодно администрации президента Петра Порошенко, «балансирующей над пропастью», поясняет эксперт. При этом стране жизненно необходимы новые транши МВФ, которых она не получит, если системообразующий банк лопнет и утянет за собой все остальные, добавляет он.

Экономике Украины нанесен еще один удар: оздоровление Приватбанка ложится тяжелым грузом на государство, страдающее от дефицита финансов. Правительство тратит огромные средства, но стопроцентой гарантии успеха нет: выполнять массу обязательств перед десятками миллионов клиентов крайне трудно. Специалисты допускают, что Украина будет вынуждена объявить дефолт, на этот раз — по долгам перед населением.





40 миллионов для Майдана

Разрываясь между необходимостью угодить МВФ и не допустить краха финансовой системы, правительство Украины пошло на единственно возможный шаг: взвалило на себя все долги Приватбанка и попробует устоять под их весом. Есть определенные сомнения в том, справится ли государство с таким бременем. Не справится — социального взрыва не избежать.

«С точки зрения клиента получается, что, национализируя банк, государство берет на себя его обязательства. Но обещать можно многое, а выполнит ли обещания государство — большой вопрос. Если частный собственник отвечает по крайней мере своей прибылью, то в возможности государства верится с трудом», — отметил в беседе с «Лентой.ру» глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Если Приватбанк передадут на санацию Ощадбанку, последний может не устоять под грузом общих проблем с долгами, капитализацией и просрочками, прогнозирует Кирилл Яковенко. Таким образом, под удар попадают практически все граждане Украины — в Ощадбанке также обслуживаются более 20 миллионов человек.

Неясно, где в таком случае государство будет брать деньги. Понятно одно: Коломойскому удалось воспользоваться тупиковой для правительства Владимира Гройсмана и президента Порошенко ситуацией. Они вынуждены спасать социально значимый банк. Приходится тратить деньги, но финансовые вливания — не лекарство от системного кризиса. Они могут дать лишь немного времени. Миллионы клиентов Приватбанка — бюджетников, пенсионеров и вкладчиков — оказались в зоне риска.

Автор: Марат Селезнев

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