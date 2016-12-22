Сегодня Алеппо, завтра Идлиб

Владимир Путин после взятия Алеппо становится миротворцем и выступает за прекращение огня в Сирии. Но это всего лишь болтовня. Диктатор Асад уже наметил своей целью следующий оплот повстанцев.

Кристоф Зидоф

Россия объявила законченной эвакуацию людей из восточного Алеппо. По данным Кремля город покинули 9500 повстанцев и гражданских лиц. Однако десятки тысяч людей ждут, по данным ООН, при температуре, близкой к точке замерзания, своей эвакуации. Но ее теперь, по-видимому, больше не будет. Наоборот, российское министерство обороны называет людей, все еще упорно сопротивляющихся в Алеппо, радикальными боевиками. Налеты на восточный Алеппо должны вскоре возобновиться.

Провалившаяся полная эвакуация подчеркивает то, насколько трудно договариваться в сирийской войне и затем еще выполнять эти договоренности. Для успеха плана необходимо согласие всех участников конфликта; одна воспротивившаяся сторона может торпедировать соглашение.

Этот конфликт дает представление о новых сирийских переговорах, которые задействует Владимир Путин после падения Алеппо. Россия как держава-покровительница диктатора Башара аль-Асада и Турция как поддерживающая оппозицию хотели бы стать посредниками на переговорах между сторонами конфликта в казахской столице Астане, сказал Путин. Эти переговоры должны дополнить переговоры в Женеве при посредничестве ООН. Эти непрямые мирные переговоры в Швейцарии уже несколько месяцев как приостановлены.

Путин хочет договориться с Эрдоганом по Сирии

После того, как российская интервенция помогла Асаду добиться крупнейшего военного успеха за много лет, Путин теперь становится миротворцем. Целью является как можно скорее договориться о прекращении огня по всей Сирии, сказал глава Кремля. Того же требует и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Но насколько серьезно Путин относится к своей мирной инициативе? Прежде всего это оскорбление для США. Поскольку министр иностранных дел США Джон Керри через месяц покинет свой пост, а будущий президент Дональд Трамп до сих пор не уделял большого внимания сирийской войне, Москва видит теперь в Анкаре своего собеседника.

Опыт прошлых лет не дает оснований для оптимизма в отношении того, что касается успеха этих дискуссий. Когда так называемая контактная группа по Сирии договорилась в феврале в Мюнхене о временном прекращении огня, Россия обязалась вместе с США контролировать и поддерживать режим прекращения огня. Но уже через несколько недель сирийские и российские ВВС начали снова наносить удары по целям в районах повстанцев, и перемирие вскоре полностью прекратилось, а вместе с ним и мирные переговоры в Женеве.

Людям в Идлибе не стоит ждать помощи Запада

В то время Путин и Асад находились еще в позиции относительной слабости. С завоеванием Алеппо они заметно улучшили свое исходное положение. Поэтому оба они не проявляли большого интереса к решению посредством переговоров. Асад и без того всегда давал понять, что он хочет вновь отвоевать всю Сирию.

Кроме того, Алеппо показал, что мир готов наблюдать за тем, как сирийский режим и его союзники превращают город в руины. Асаду не приходится опасаться, что кто-то вмешается, если он после Алеппо захочет теперь захватить и Идлиб. Эту опасность видит и де Мистура. Идлиб грозит стать следующим Алеппо, сказал шведский дипломат в среду.





Линия фронта в Сирии

Под контролем сил, верных режиму: красным цветом - сильный контроль, розовым - слабый контроль; оранжевым - "Хизболла"

Под контролем оппозиции: темно-зеленым цветом - сильный контроль, светло-зеленым - слабый контроль

Этот провинциальный город находится примерно в 60 км на юго-запад от Алеппо. В нем живут около 200000 человек, среди них много сирийцев, которые бежали от режима из других частей страны. Идлиб и окрестная одноименная провинция являются теперь последним крупным оплотом восставших. Коалиция повстанцев насчитывает там более десяти тысяч бойцов, в ней доминирует исламистская "Джабхат Фатах аль-Шам". Теперь они усиливаются несколькими тысячами новых бойцов, которых режим вынудил отойти из восточного Алеппо. Несколькими неделями ранее повстанцы из предместий Дамаска были уже переброшены в Идлиб.

Теперь Асад может вывести часть своих войск из Алеппо

Режим сконцентрировал большую часть своих вооруженных противников на территории размером примерно 6000 квадратных километров. Тем самым армии и союзным ополчениям больше не придется вести бои против повстанцев на различных фронтах. Битва за Алеппо сковывала около 30000 солдат и ополченцев, теперь они свободны для наступления на Идлиб.

Уже несколько месяцев Россия и Сирия наносят почти еждневно удары по Идлибу и окружающей территории. ООН подтвердила, что военные Асада как минимум дважды применяли в провинции ядовитый газ. В августе российские самолеты бомбили Идлиб зажигательными бомбами - это нарушение конвенций ООН. В конце октября при налете на школу в городке Хаас были убиты 22 ребенка и шесть учителей.

И это лишь предвкушение того, что грозит людям в Идлибе в следующие месяцы.

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