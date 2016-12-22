Глава МВД Беларуси почтил героев борьбы за единую Грузию...
Беларусь рассматривает Грузию как «абсолютно дружественное нам государство». Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе, сообщает пресс-служба МИД.
По сообщению грузинского МИД, Владимир Макей также посетил «линию оккупации» — так в Грузии называют границу между контролируемой Тбилиси территорией и непризнанными Южной Осетией и Абхазией, где после войны 2008 года находятся российские войска. По данным грузинских СМИ, Макей побывал в деревне Хурвалети в Горийском районе возле границы с Южной Осетией.
Макей также возложил венок к тбилисскому мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии. МИД Беларуси уточняет, что это было сделано «в соответствии с форматом официального визита».
Напомним, после пятидневной российской-грузинской войны в августе 2008 года Тбилиси потерял контроль над провозгласившими независимость Южной Осетией (Цхинвальским регионом) и Абхазией. Вскоре Россия признала независимость мятежных республик и оставила там свои войска. Беларусь, несмотря на позицию союзника, признает территориальную целостность Грузии.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/524611.html
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/524611.html
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/524611.html
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/524611.html
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