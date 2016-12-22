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опубликовано редакцией на Переводике 21.12.16 18:25 скаут: Святые нунчаки Ганди;

Ссылка на оригинал Глава МВД Беларуси почтил героев борьбы за единую Грузию... Беларусь рассматривает Грузию как «абсолютно дружественное нам государство». Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе, сообщает пресс-служба МИД.



По сообщению грузинского МИД, Владимир Макей также посетил «линию оккупации» — так в Грузии называют границу между контролируемой Тбилиси территорией и непризнанными Южной Осетией и Абхазией, где после войны 2008 года находятся российские войска. По данным грузинских СМИ, Макей побывал в деревне Хурвалети в Горийском районе возле границы с Южной Осетией.



Макей также возложил венок к тбилисскому мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии. МИД Беларуси уточняет, что это было сделано «в соответствии с форматом официального визита».



Напомним, после пятидневной российской-грузинской войны в августе 2008 года Тбилиси потерял контроль над провозгласившими независимость Южной Осетией (Цхинвальским регионом) и Абхазией. Вскоре Россия признала независимость мятежных республик и оставила там свои войска. Беларусь, несмотря на позицию союзника, признает территориальную целостность Грузии.

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Читать полностью: https://news.tut.by/economics/524611.html

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/524611.html

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/524611.html

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/524611.html статью прочитали: 410 человек Комментарии ﻿

