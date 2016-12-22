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опубликовано редакцией на Переводике 22.12.16 19:56
скаут: Miroslav;
 
 

США задабривают союзника возвратом территорий

В(Ф)ашингтон напрягается по самое не хочу. Даже собирается передать в собственность Японии оккупированные до этого территории на Окинаве. Странно, правда: столько лет молчали, а тут вдруг всполошились? И вполне понятно, почему.

Переговоры нашего президента с японским премьер-министром Синдзо Абэ прошли на редкость удачно, о чём можно судить не только по заявлениям Путина и Абэ, но и по судорожному трепыханию пока ещё действующей американской администрации.

Путин на встрече с японскими журналистами дал очень нужный посыл всей Японии: Россия хочет понять, насколько вы самостоятельны, а там уже и вопросы решать начнём. И это правильно, ведь всё выглядит так, что японские вопросы решаются через американское правительство, что для нас, независимого государства, не очень понятно.


Абэ, конечно, подчёркивал, что с США не советуется, но кое-какие мысли им передаёт. И в этом контексте становится ясным, почему вдруг США начали передачу территорий. Чтобы избежать сближения России и Японии, чтобы не был заключён мирный договор, чтобы Курилы так и оставались камнем преткновения наших стран.

Как заявляет командующий морскими экспедиционными войсками США в Японии генерал-лейтенант Л. Николсон, возврат 4 тысяч гектар земли Ямато не испортит отношений и договорённостей с правительством страны. Спасибо, кэп, а мы и не поняли! Вы же землю не забираете, а отдаёте, что здесь можно испортить?


Вообще же речь о возврате шла ещё с ноября месяца. Уже тогда США уяснили, что переговоры РФ-Япония будут, вероятно, продуктивными, а раз сорвать их всё равно не получится, то нужно приблизить Японию к себе. Мол, благодарные японцы этого не забудут и нас полюбят ещё сильнее.

Но такое действие может только обозлить японцев. Ведь под видом милости Большого Брата возвращаются исконные территории страны Восходящего Солнца. Вот если бы кусок своей земли подарили – другое дело. Автор усматривает здесь такой намёк: будете хорошо себя вести, мы ещё что-нибудь подарим. Не слишком ли это для гордых самураев, такая подачка?

О чём это может говорить в перспективе? О том, что США стремительно теряют позиции в регионе. Недавние случаи откровенного беспредела со стороны неподсудных американских оккупантов, иск родственников Айкити Кубоямы, жертвы испытаний водородной бомбы на атолле Бикини в 1954-м, цветы от Обамы и Керри к мемориалу памяти в Парке Мира в Хиросиме…

Ближний Восток США уже практически потеряли. Теперь теряют и Японию. Этак, скоро мест не останется, откуда должно будет исчезнуть американское присутствие!

Автор: Валерий Усачёв

статью прочитали: 130 человек

   
теги: США  
   
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