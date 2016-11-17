«Шо, опять?»: Турчинов готовится к Майдану

Третий Майдан окажется последним в новейшей истории Украины. Чаша народного терпения переполнилась до краёв. Одна из причин протестных настроений – очередное повышение тарифов на отопление, которые выросли почти в 2 раза. Об этих настроениях властям известно. И естественно, принимаются необходимые меры для противодействия митингующим. Которые, конечно же, окажутся «выращенными в инкубаторе лично Путиным сотрудниками КГБ/ГРУ/ФСБ/Бурятской подводной кавалерией особого назначения». Соответствующие распоряжения о «правильном» освещении событий уже отданы СБУ. Зальют ли кровью Киев? Однозначно. Предполагается задействовать части Нацгвардии и СБУ, которые, как известно, мягкостью характера и теплотой души не отличаются. Порошенко тут вообще самоустранился, все решения принимаются Александром «Кровавый Пастор» Турчиновым, Арсеном «Щирый Армянин» Аваковым и прочими нынешними украинскими миллионерами. Страшно то, что Турчинов – не мягкотелый Янукович, поддавшийся на уговоры Запада и, к нашему стыду, Путина не применять оружие против протестующих. А надо было, но это личное мнение автора. Так вот, эта бешеная собака не постесняется отдать приказ стрелять на поражение, причём совсем не резиновыми пулями. И если газ применять, то уж точно не «Черёмуху», такой маньяк и зарин использует – глазом не моргнёт.



Тут важно понять, чего на самом деле хочет Турчинов и компания. Ведь не сытой жизни в стране, не безвизового режима с ЕС, не усиления антироссийских санкций. Нет, эти люди хотят убрать Порошенко, чтобы самим взять власть в свои руки. Власть, как известно, – самый мощный наркотик, а этих деятелей ломает сильно.

И им есть на кого опереться. Те же нацбатальоны будут рады разграбить Киев. Отдадут им столицу на откуп, как в стародавние времена, и весь сказ. Просто на Донбассе уже особо не пограбишь: больше нечего, да и пулю от местных ВС схлопотать – раз плюнуть. Ну а в Крым лезть вообще опасно, это российская территория.

Анекдот: «– А почему вы не отвоюете Крым, а только кричите, что Крым — Украина? — Так потому, шо там российские войска стоят! — Так вы ж говорите, что на Донбассе тоже российские войска, воюете же на Донбассе-то! — А—а! Так то, шо на Донбассе российские войска, это ж мы говорим! А в Крыму они реально стоят!».

Европа пока молчит, вернее, говорит устами г-жи Могерини, что санкции против РФ должны сохраняться, кто бы ни был хозяином Белого Дома. Похвальная упёртость, мы к этому привыкли, но вопрос: г-жа Могерини, вы введёте новые санкции, если РФ вмешается в назревающий конфликт?

Мысль такова: допустим, в Киев вводят армейские части, объявляют военное положение и начинают массовые расстрелы «агентов Путина». Так как Европа молчит, РФ вводит собственные войска для защиты гражданского населения от террора. Будут санкции? Однозначно. Против РФ? Естественно. А почему? Потому что Турчинов будет «защищать демократию».





Ещё вопрос: а на что, собственно, рассчитывает сам Турчинов со своими фашистами? Неужели на помощь ЕС? В Европе не рады, когда их демонстрации дубинками разгоняют, а тут дубинок не будет, по всей видимости. Захотят ли европейские страны вляпываться в вооружённый конфликт по такому поводу? Уверен, что нет.

Украинские силовики оказались, по сути, в ситуации цугцванга. Не примут меры – их скинут вместе с Порошенко. Примут полумеры – сейчас в стране столько незарегистрированного оружия, что полумерами не обойдёшься. Пойдут исключительно жёстким силовым путём – вмешается Россия. Словом, куда ни кинь, а Магадан на горизонте.

Можно действовать испытанным способом: объявить, что во всём виновата Россия, только эта мантра на украинцев, даже самых отмороженных, уже не действует. Можно пойти по другому, не менее проверенному, пути, объявив очередной виток АТО на Донбассе. Кстати, уже несколько дней, как вдоль линии разграничения летает авиация ВВС Украины. С чего бы вдруг? Это может отвлечь какую-то часть населения, но лишь самую малую. Там уже плевать на все АТО, людям есть нечего, ибо при средней зарплате в 5000 гривен на оплату отопления уходит 1500. И крутись, как хочешь.

Обобщая сказанное, приходим к следующим выводам. Первое: киевская власть доживает последние дни, но будет бороться до конца. Не хочется им в новый Нюрнберг обвиняемыми идти.

Второе: силовики готовят массовое кровопролитие с последующим обвинением России. Ведь не далее как позавчера Турчинов объявил, что (sic!) Москва готовит новый Майдан.

Третье: с учётом резко поменявшейся геополитической расстановки сил, Россия может без проблем и особых последствий вмешаться в конфликт. Без опаски, что НАТО прибежит спасать остатки (останки) режима.

Хочется надеяться, что до массовых казней дело не дойдёт, но крыса, загнанная в угол, всегда переходит в наступление. Помирать, как говорится, так с музыкой.

Автор: Валерий Усачев

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