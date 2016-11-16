Предсмертные стоны Обамы: «закрыть греческие порты для кораблей РФ!» и другое

Уходящий президент явно старается как можно больше нагадить России и Трампу, дабы последнему было сложнее расхлёбывать и без того ядрёную (хорошо, хоть не ядерную) кашу. И его анонсированный демаршевый визит в Грецию как раз из этой цепочки. Только ту ли он страну выбрал для настраивания против России? Заявлен целый ультиматум из трёх пунктов: снять вето на вступление Македонии в НАТО, выступить за новые санкции против РФ и закрыть порты для российских военных кораблей. Хороший такой ультиматум от убитой утки. И чего ожидает Обама? Начнём с Македонии, которую, как государственное образование с исконно греческим названием, сама Греция не признала сразу же, ещё в 1992-м. И действительно, объединение Греции, в то время ещё Эллады, началось аж с Филиппа II, отца Александра «Искендера Двурогого» Македонского, который, собственно, завершил дело отца по мере возможности. А это, на секундочку, 4-й в. до н. э. Так что, претензии абсолютно обоснованные, хотя бы к названию. Греки чтят собственную историю и по праву гордятся ею. Есть ли официальный лозунг «Македония – это Греция» неизвестно, но среди населения такой тезис очень распространён.



Что касается вступления в НАТО, тут не только Греция протестует, тут и сам македонский народ, состоящий из, собственно, македонцев (читай – греков) и албанцев в этническом большинстве не желает. Ибо вступление в данную структуру подразумевает размещение американских военных баз, которые надо кормить, размещение пресловутой ПРО, которая автоматически становится целью для удара в случае войны с РФ и финансовые вливания в, собственно, Альянс.

После распада Югославии, в Македонии денег попросту нет. Множество местных жителей уезжают на заработки в страны ЕС (Хорватия, Австрия, например), ибо на местах работать негде. А если ещё вносить ежегодно по 2,5% от ВВП за членство в НАТО… Словом, Греция против по своим причинам, народ Македонии – по своим. Тут Обаме ничего особо не светит.

Следующий вопрос – санкции. Греция изначально выступала (и продолжает выступать) против этого, ибо понимает, что Россия – не та страна, с которой нужно ссориться. Тем более тесные исторические связи (об этом ниже) с нашей страной прямо напоминают, кто им друг. И сам премьер страны настроен на дружеские отношения с РФ, что вызывает недоумение у партнёров по НАТО. Как так? С врагом дружить?

Когда избирался на пост премьера Алексис Ципрас, его риторика была прямо антиевропейской. Он собирался послать к Аиду весь ЕС и не возвращать никаких долгов, и народ на референдуме по этому вопросу его поддержал. Однако ЕС выкрутил ему руки так, что платить пришлось всё равно, что бы он ни обещал грекам.

Сможет ли Обама и здесь удачно провести политику давления? ЕС тут принял постановление о продлении антироссийских санкций, но только, внимание, до инаугурации Трампа. Весь мир видит, что расклад сил в мире поменялся, что Обама уходит, так станет ли его слушать греческое правительство? Автор сильно сомневается в этом. Кенийский мальчик уже не имеет никакого политического веса, поэтому послать его в пешее эротическое путешествие – не вопрос.

Ну и на закуску – наш флот. Интересно, как будет уговаривать Ципраса Обама запретить нашим кораблям входить в порты? Пригрозит исключением из НАТО? Да греки счастливы будут! Из ЕС? Вдвойне счастливее! Проблема только во внешнем долге страны, который перевалил за $320 млрд, что для Греции крайне обременительно.

Вариант один: пообещать реструктуризацию долга, а лучше полное списание, в обмен на такой агрессивный шаг по отношению к России. Но всем известно, как Америка выполняет обещания, и не факт, что долг, списанный Обамой, не потребует вновь избранный Трамп.

Что мы можем потерять в этом случае? Да, собственно, ничего. Наших кораблей не так много в Средиземноморье, а база в сирийском Тартусе, материально-техническое оснащение которой постоянно наращивается и обновляется, вполне может справиться с обслуживанием кораблей.

Поэтому цель Обамы в данном контексте одна – поссорить Грецию и Россию. Сложно сказать, какие именно предложения сделает уходящий кениец Ципрасу. В обмен на списание долга Греция может и согласиться с предъявленными требованиями, но…

Греки, действительно, помнят свою историю. И прекрасно помнят, как русский флот (правда, в союзе с турками) под командованием Ф. Ф. Ушакова освобождал Ионические острова от наполеоновских войск. На Корфу есть памятник Ушакову, ежегодно проводятся Дни памяти в его честь. А вот Кадыр-бею, командующему турецкой эскадрой, почему-то нет.





Так что, большой вопрос, пойдут ли греки на такой рискованный шаг, оскорбят ли собственную память и историю, как это сделала Болгария. Нет, будь у власти проамерикански настроенное правительство, прокатило бы (опять же, Болгарию вспоминаем, «Южный Поток»), но не в этом случае. Обама уже, считай, ушёл, а Россия стоит себе, да только сильнее становится. И греческая власть давно уж поняла, что с ЕС, а тем паче с США, им не по пути.

Предсказания в политике – дело неблагодарное и, зачастую, бессмысленное. Иногда власть предержащие такие финты выкидывают, что только диву даёшься. Но в данном случае автор позволит себе предсказать исход предстоящего визита: пусть будет рад чернокожий монстр, если ему хотя бы ковровую дорожку к самолёту расстелют. Рассчитывать на принятие ультиматума бессмысленно. Не в той ситуации Обама, да и не в той стране.

Автор: Валерий Усачёв

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