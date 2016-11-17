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опубликовано редакцией на Переводике 17.11.16 19:56
скаут: Miroslav;
 
 

Обама: «Дарагой, прасы, что хочишь, толко санкцый дай». Итоги визита в Грецию

Как писалось позавчера, Обама действительно пообещал Ципрасу оказать помощь с внешним долгом, который равен $320 млрд. Но Греция даже к такому щедрому предложению отнеслась крайне скептически.

Во-первых, жить Обаме как политику, осталось несчастных два месяца, которые он тратит на ещё большее ухудшение отношений с РФ, катаясь по миру и выпрашивая санкции. Уже выпрашивая, не приказывая. Следующей точкой, наверное, станет Болгария или Молдавия, где победили адекватные кандидаты. Правда, заявлены в маршрут Германия и Перу, но там новых санкций особо не выпросишь, особенно у Педро Пабло Кучински.

Главным тезисом Обамы за сохранение санкций и введение новых было невыполнение РФ Минских соглашений по Украине. Автор в миллионный раз перечитал текст «Минска-2» и ещё раз убедился, что слова «Россия» там нет. Есть «Трёхсторонняя Контактная группа». Но сейчас речь о другом.

Ответ греков пока не получен, но можно сделать предположение, что он будет отрицательным. Хотя бы потому, что с начала санкционной политики ЕС товарооборот между РФ и Грецией и так сократился с $4,125 млрд. до $2,75 млрд., и это данные на конец мая текущего года. Агросектор страны испытывает серьёзные трудности со сбытом продукции, а в условиях собственного экономического кризиса, когда правительство вынуждено уменьшать социальные расходы в угоду экономической политике ЕС, когда чуть не еженедельно проходят забастовки и митинги по всей стране, какие, к чёрту, новые санкции? Совсем сдурел, кениец проклятый?

Несмотря на все сложности, текущий год стал перекрёстным Годом России-Греции, что способствовало восстановлению полноценного диалога между нашими, без сомнения, дружественными странами. Туристический поток вырос на 30% по сравнению с 2015-м, а ведь всему миру известно, что такое «руссо туристо». Нет, не та пьянь, валяющаяся на пляжах, а нормальные люди, которые, несмотря на все кризисы, тратят за рубежом колоссальное количество денег.

И запороть всё это в угоду уходящему безумцу, ослеплённому ненавистью к России? Если Ципрас не дурак, а он кажется вполне здравомыслящим, хотя и несколько импульсивным политиком, он не пойдёт ни на какое ужесточение санкций. Достаточно того, что уже сделано.


Мы ведь тоже понимаем, что ЕС и США цепко держат Грецию за причинное место, опутав страну кредитами, долговыми обязательствами, фактически поставив их в полностью подчинённое положение. Но, по мнению автора,» финита ля комедия, кина не будет». Мир меняется на глазах, и ссориться с Россией грекам сейчас меньше всего нужно.

Автор: Валерий Усачёв

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теги: Обама Барак, США, Греция  
   
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